Golden Joystick Awards 2025: Μεγάλος νικητής το Clair Obscur

Τα φετινά Golden Joystick Awards μπορεί να λειτουργούν ως βαρόμετρο για τα επερχόμενα The Game Awards, αλλά ένα πράγμα είναι ήδη ξεκάθαρο: το Clair Obscur: Expedition 33 ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς. Η τελετή, που πραγματοποιήθηκε για 43η χρονιά, ανέδειξε το παιχνίδι της Sandfall Interactive ως έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τίτλους της χρονιάς, συγκεντρώνοντας συνολικά επτά βραβεία.

Το Clair Obscur δεν απέσπασε απλώς τον τίτλο του Ultimate Game of the Year, αλλά σάρωσε σε κατηγορίες που θεωρούνται κεντρικές για ένα σύγχρονο role-playing game: Best Storytelling και Best Visual Design. Σε μια βιομηχανία όπου η αφήγηση και η αισθητική ποιότητα μπορούν να καθορίσουν την πορεία ενός τίτλου, ο συνδυασμός των δύο φαντάζει συνταγή επιτυχίας, και η Sandfall Interactive κατάφερε να την αξιοποιήσει στο έπακρο.

Η αναγνώριση δεν περιορίστηκε στο ίδιο το παιχνίδι. Οι πρωταγωνιστές του Clair Obscur είχαν επίσης τη δική τους στιγμή στο προσκήνιο. Η Jennifer English βραβεύτηκε ως Best Lead Performer για την ερμηνεία της ως Maelle, ενώ ο Ben Starr απέσπασε το βραβείο Best Supporting Performer για τον ρόλο του ως Verso. Πρόκειται για ακόμη μια ένδειξη ότι η Sandfall Interactive όχι μόνο δημιούργησε έναν εντυπωσιακό ψηφιακό κόσμο, αλλά κατάφερε να τον γεμίσει με χαρακτήρες που ξεχωρίζουν.

Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν ότι το στούντιο ανακηρύχθηκε και Studio of the Year. Για έναν developer που θεωρούνταν σχετικά νέος στο ευρύ κοινό, το 2025 φαίνεται πως ήταν η χρονιά της καθιέρωσης.

Παρότι το Clair Obscur μονοπώλησε το ενδιαφέρον, δεν έλειψαν οι άλλοι σημαντικοί νικητές της βραδιάς. Το Ghost of Yōtei απέσπασε δύο βραβεία, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το Console Game of the Year, δείχνοντας ότι η μοναδική ηχητική και αισθητική ταυτότητά του τού χάρισαν ισχυρή υποστήριξη από το κοινό. Αντίστοιχα, το Hollow Knight: Silksong επιβεβαίωσε την προσμονή που το συνοδεύει εδώ και χρόνια, με νίκες στις κατηγορίες Best Indie Game (Self-Published) και PC Game of the Year.

Τα Golden Joystick Awards είναι ιδιαίτερα επειδή στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δημόσια ψήφο. Το κοινό αποφασίζει για την πλειονότητα των κατηγοριών, ενώ μόνο τέσσερις απονέμονται από επιτροπή κριτικών: Critics’ Choice, Breakthrough Award, Hall of Fame και Streamers’ Choice. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική που δημιουργούν οι τίτλοι στη gaming κοινότητα, κάτι που προσδίδει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στη λίστα των νικητών βρίσκουμε επίσης σημαντικές στιγμές της χρονιάς που πέρασε. Το Lies of P: Overture απέσπασε τον τίτλο Best Game Expansion, το Grand Theft Auto 6 κέρδισε το Most Wanted Game και το δεύτερο trailer του απέσπασε το Best Game Trailer. Η δεύτερη σεζόν του Arcane επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι οι μεταφορές των video games σε άλλες μορφές αφήγησης μπορούν να στέκονται ισάξια με κορυφαίες σειρές, αποσπώντας το Best Game Adaptation. Το The Sims μπήκε στο Hall of Fame, κατακτώντας μια θέση που για πολλούς ήταν ήδη εξασφαλισμένη εδώ και χρόνια.

Από τον κόσμο του hardware, η AMD Ryzen 9 9950X3D απέσπασε τον τίτλο του Best Gaming Hardware, υπογραμμίζοντας πως η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και στο τεχνολογικό μέτωπο. Οι διακριθέντες τίτλοι Still Playing ανέδειξαν δύο παντοτινά αγαπημένα: το Pokémon Go στις φορητές συσκευές και το Minecraft σε κονσόλες και PC, υπενθυμίζοντας ότι κάποια παιχνίδια δεν χάνουν ποτέ τη δυναμική τους.

Η κατηγορία Critics’ Choice έκρυβε μια μικρή έκπληξη, με το Donkey Kong Bananza να κερδίζει την εύνοια των κριτικών. Αντίστοιχα, το Breakthrough Award κατέληξε στο Schedule I, ένα παιχνίδι που φαίνεται πως έκανε αισθητή την παρουσία του παρά το μικρότερης κλίμακας προφίλ του.