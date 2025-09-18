Good Boy: Νέο trailer για την επερχόμενη ταινία τρόμου

Ο κινηματογράφος τρόμου έχει συνηθίσει να παίζει με τα νεύρα του κοινού, όμως η νέα ταινία Good Boy το πάει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που κινδυνεύουν από κακόβουλα πνεύματα, αλλά και ένας τετράποδος ήρωας που έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις: ο σκύλος Indy.

Η ιστορία της ταινίας, σε σκηνοθεσία του Ben Leonberg, ξεκινά όταν ο Todd (Shane Jensen) μαζί με τον πιστό του σκύλο μετακομίζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο οικογενειακό σπίτι στην εξοχή. Από την πρώτη κιόλας στιγμή η ατμόσφαιρα δείχνει ανησυχητική. Ο Indy νιώθει μια αόρατη παρουσία να κινείται μέσα στους τοίχους, ενώ σύντομα αρχίζει να έχει τρομακτικά οράματα που σχετίζονται με τον θάνατο του προηγούμενου ιδιοκτήτη του σπιτιού. Καθώς ο Todd κινδυνεύει να ακολουθήσει την ίδια σκοτεινή μοίρα, ο σκύλος αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις του κακού και να σώσει τον άνθρωπό του.

Ο Indy, που δεν είναι επαγγελματίας σκύλος ηθοποιός αλλά το πραγματικό κατοικίδιο της οικογένειας του σκηνοθέτη, έχει ήδη συγκεντρώσει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του. Από την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο φεστιβάλ SXSW του 2025, τα σχόλια μιλούν για μια παρουσία που ξεχωρίζει.

Το νέο trailer του Good Boy, που μόλις κυκλοφόρησε, δείχνει τον Indy σε καταιγιστικές σκηνές αγωνίας. Είτε στέκεται ακίνητος κοιτάζοντας στο κενό, είτε ορμά σε μια απειλή για να προστατεύσει τον Todd, η παρουσία του φορτίζει κάθε καρέ. Ωστόσο, η ένταση που δημιουργείται όταν βλέπουμε έναν σκύλο να κινδυνεύει είναι τέτοια που το κοινό δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί: «Θα πεθάνει ο σκύλος;».

Η ερώτηση αυτή δεν είναι τυχαία. Οι φιλόζωοι θεατές γνωρίζουν καλά πως πολλές ταινίες τρόμου έχουν χρησιμοποιήσει ζώα είτε ως θύματα είτε ως μέσο ενίσχυσης της δραματικής φόρτισης. Εδώ όμως, ο σκύλος δεν είναι απλώς δευτερεύον στοιχείο, αλλά ο ίδιος ο ήρωας της ιστορίας. Η επιβίωσή του αποτελεί τον πυρήνα της αγωνίας και ίσως τον βασικό λόγο που οι θεατές θα παρακολουθήσουν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της πλοκής.

Η παραγωγή δεν αποκαλύπτει αν ο Indy θα καταφέρει να βγει ζωντανός από τη δοκιμασία. Όπως συνηθίζεται στα trailer του είδους, οι δημιουργοί αφήνουν το ερώτημα ανοιχτό ώστε να διατηρηθεί η αίσθηση του μυστηρίου μέχρι την πρεμιέρα. Όσοι θέλουν να μάθουν την αλήθεια θα πρέπει να περιμένουν την πρεμιέρα της ταινίας στις αίθουσες στις 3 Οκτωβρίου.