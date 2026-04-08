Google Chrome: Διαθέσιμες δύο νέες λειτουργίες που αλλάζουν την περιήγηση

Σύνοψη

Η Google ενσωματώνει επίσημα την υποστήριξη για κάθετες καρτέλες (Vertical Tabs) στην desktop έκδοση του Chrome, διευκολύνοντας τη διαχείριση δεκάδων ανοιχτών σελίδων.

Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται άμεσα, με δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της μπάρας του παραθύρου και επιλογή «Show Tabs Vertically».

Λανσάρεται ταυτόχρονα το ολοκαίνουργιο, πλήρους οθόνης Immersive Reading Mode, το οποίο αφαιρεί περιττά γραφικά στοιχεία για καθαρή ανάγνωση κειμένου.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συμπτύξουν την κάθετη μπάρα των καρτελών, αφήνοντας ορατά μόνο τα favicons των ιστοσελίδων για ένα μινιμαλιστικό περιβάλλον.

Οι λειτουργίες αυτές αντικατοπτρίζουν την προσαρμογή της Google στις απαιτήσεις των power users, ακολουθώντας τα πρότυπα που έθεσαν ανταγωνιστικά προγράμματα περιήγησης όπως ο Arc και ο Microsoft Edge.

Το update διατίθεται ήδη σταδιακά και στην ελληνική αγορά, χωρίς να απαιτείται επέμβαση στα πειραματικά flags του browser.

Η Google εισάγει επισήμως δύο νέα εργαλεία παραγωγικότητας στο Chrome: τα Vertical Tabs (Κάθετες Καρτέλες) και το Immersive Reading Mode. Οι χρήστες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις καρτέλες τους στο αριστερό μέρος της οθόνης και να απομονώνουν το κείμενο των άρθρων από οπτικούς περισπασμούς με ένα απλό δεξί κλικ, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση χώρου και την εστίαση.

Το παραδοσιακό οριζόντιο μοντέλο διαχείρισης καρτελών (tabs) αποτελεί τον κανόνα στους web browsers εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Ωστόσο, η αύξηση των αναλύσεων των οθονών και η ευρεία υιοθέτηση monitors με αναλογίες 16:9, 21:9 ή και 32:9, κατέστησε τον κάθετο χώρο εξαιρετικά πολύτιμο. Αντίθετα, ο οριζόντιος χώρος συνήθως μένει ανεκμετάλλευτος. Η Google απαντά σε αυτή την τεχνική ασυμμετρία προσφέροντας επιτέλους εγγενή υποστήριξη για κάθετες καρτέλες στην desktop έκδοση του Chrome, συνοδευόμενη από ένα πλήρως ανανεωμένο περιβάλλον ανάγνωσης (Reading Mode).

Αυτή η προσθήκη δεν είναι απλώς μια αισθητική παρέμβαση. Αποτελεί μια στρατηγική αναβάθμιση του τρόπου με τον οποίο το λογισμικό διαχειρίζεται τα δεδομένα του περιβάλλοντος χρήσης (UI), απλοποιώντας το multitasking για επαγγελματίες και power users που συνηθίζουν να εργάζονται με δεκάδες ανοιχτά tabs ταυτόχρονα.

Κάθετες καρτέλες (Vertical Tabs): Τι αλλάζει στην πράξη

Τα Vertical Tabs στο Google Chrome επιτρέπουν την τοποθέτηση όλων των ανοιχτών σελίδων σε μια κατακόρυφη λίστα στο πλάι του παραθύρου. Για να τα ενεργοποιήσετε, κάνετε δεξί κλικ στο επάνω μέρος του Chrome και επιλέγετε «Show Tabs Vertically», απελευθερώνοντας έτσι πολύτιμο κάθετο χώρο για την ανάγνωση ιστοσελίδων.

Όταν ο χρήστης ανοίγει περισσότερα από 15-20 tabs σε μια οριζόντια διάταξη, οι τίτλοι των σελίδων συρρικνώνονται σε τέτοιο βαθμό που παραμένουν ορατά μόνο τα εικονίδια (favicons). Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην πλοήγηση και αυξάνει τον χρόνο αναζήτησης της σωστής σελίδας. Η μετάβαση σε κατακόρυφη διάταξη λύνει αυτό το πρόβλημα ριζικά. Οι τίτλοι των ιστοσελίδων παραμένουν ευανάγνωστοι, ανεξάρτητα από το πόσες καρτέλες είναι ανοιχτές, καθώς η λίστα μπορεί απλώς να σκρολάρει προς τα κάτω.

Επιπλέον, η Google ενσωμάτωσε μια λειτουργία σύμπτυξης της πλευρικής μπάρας. Οι χρήστες που επιθυμούν ένα αυστηρά μινιμαλιστικό περιβάλλον μπορούν να μικρύνουν το πλάτος της κάθετης στήλης, αφήνοντας ορατά αποκλειστικά τα favicons. Αυτή η επιλογή εξαφανίζει σχεδόν πλήρως το interface του Chrome, παραχωρώντας το 100% της προσοχής στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η γραμμή διευθύνσεων (Omnibox) μετακινείται ελαφρώς ψηλότερα, κερδίζοντας μερικά επιπλέον pixels ωφέλιμου ύψους, κάτι που είναι κρίσιμο για όσους διαβάζουν εκτενή κείμενα ή γράφουν κώδικα.

Immersive Reading Mode: Εστίαση στο περιεχόμενο

Το νέο Immersive Reading Mode του Chrome είναι ένα εργαλείο προσβασιμότητας και παραγωγικότητας που απογυμνώνει τις ιστοσελίδες από διαφημίσεις, pop-ups και πολύπλοκα γραφικά. Ενεργοποιείται με δεξί κλικ σε οποιαδήποτε σελίδα και επιλογή «Open in reading mode», μετατρέποντας το άρθρο σε ένα καθαρό, ευανάγνωστο περιβάλλον πλήρους οθόνης.

Το σύγχρονο διαδίκτυο είναι γεμάτο από οπτικό θόρυβο. Τα auto-play βίντεο, τα sticky banners, οι δυναμικές διαφημίσεις και τα πολύπλοκα μενού πλοήγησης συχνά καθιστούν την ανάγνωση ενός απλού άρθρου μια κουραστική διαδικασία. Η απάντηση της Google είναι ένα δραστικά αναβαθμισμένο Reading Mode. Σε αντίθεση με παλαιότερες υλοποιήσεις που άνοιγαν ένα πλευρικό πάνελ, η νέα έκδοση καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη.

Το σύστημα αναλύει το Document Object Model (DOM) της σελίδας, απομονώνει το κύριο σώμα του κειμένου και τις βασικές εικόνες που το συνοδεύουν, και απορρίπτει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Ο χρήστης μπορεί να παραμετροποιήσει τη γραμματοσειρά, το μέγεθος του κειμένου, το διάστιχο και το χρώμα του φόντου (π.χ. Dark Mode, Sepia), προσαρμόζοντας την εμπειρία στις δικές του οπτικές ανάγκες. Το εργαλείο αυτό είναι ιδανικό για ακαδημαϊκή έρευνα, ανάγνωση μεγάλων αναλύσεων και ενίσχυση της συγκέντρωσης.

Η σύγκριση με τον ανταγωνισμό και τα επόμενα βήματα

Δεν αποτελεί μυστικό ότι η Google καθυστέρησε αισθητά να ενσωματώσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προγράμματα περιήγησης όπως ο Microsoft Edge προσφέρουν εξαιρετικές υλοποιήσεις κάθετων καρτελών εδώ και χρόνια, ενώ ο Arc Browser από την The Browser Company βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε αυτή τη φιλοσοφία σχεδιασμού για να προσελκύσει power users. Παρόλα αυτά, η τεράστια εγκατεστημένη βάση του Chrome σημαίνει ότι αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Η ενσωμάτωση γίνεται εγγενώς στον κώδικα του Chromium, εξασφαλίζοντας υψηλή σταθερότητα και μηδενική επιβάρυνση στην κατανάλωση πόρων (RAM) του συστήματος, σε συνδυασμό με το ήδη υπάρχον Memory Saver mode του browser.

Διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά

Η αναβάθμιση ενεργοποιείται σταδιακά μέσω server-side update και ακολουθεί τις τακτικές εκδόσεις του Chrome (εντός των τελευταίων builds). Για τους Έλληνες χρήστες, η μετάβαση δεν απαιτεί καμία χειροκίνητη λήψη νέου λογισμικού, παρά μόνο την επανεκκίνηση του browser. Ειδικά για το εγχώριο εργασιακό περιβάλλον, όπου η πλειονότητα των εταιρειών και των χρηστών χρησιμοποιεί Windows και Chrome ως βασικό εργαλείο παραγωγικότητας, η εξοικονόμηση χώρου στην οθόνη και η ταχύτερη εναλλαγή καρτελών αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το καθημερινό workflow. Οι επιλογές στα μενού παραμένουν σαφείς και πλήρως μεταφρασμένες για όσους χρησιμοποιούν το ελληνικό περιβάλλον χρήσης του Chrome.

Με τη ματιά του Techgear

Δοκιμάζοντας τη νέα διάταξη του Chrome, παρατηρήσαμε ότι η αρχική μετάβαση από τις οριζόντιες στις κάθετες καρτέλες ξενίζει την οπτική μνήμη. Τις πρώτες ώρες χρήσης, το ποντίκι κατευθύνεται ενστικτωδώς στην κορυφή της οθόνης, όπου πλέον υπάρχει ένας ασυνήθιστα κενός χώρος. Όταν επιλέξαμε τη συμπτυγμένη μορφή της κάθετης μπάρας (μόνο με τα favicons), η ακρίβεια που απαιτείται για να κάνεις κλικ σε μια συγκεκριμένη καρτέλα αυξάνεται, ειδικά αν χρησιμοποιείς ποντίκι με υψηλό DPI. Ωστόσο, μετά από μία πλήρη ημέρα εργασίας, το όφελος είναι αδιαμφισβήτητο. Η αίσθηση ότι διαβάζεις ένα άρθρο έχοντας περισσότερο ωφέλιμο ύψος στην οθόνη του laptop μειώνει αισθητά την ανάγκη για συνεχές scrolling. Το ενσωματωμένο Reading Mode, από την άλλη, είναι ίσως το πιο καλοδεχούμενο χαρακτηριστικό για εμάς που περνάμε ώρες διαβάζοντας spec sheets και τεχνικές αναλύσεις, αφαιρώντας πλήρως την ακαταστασία των σύγχρονων ιστοσελίδων. Η Google άργησε, αλλά η υλοποίησή της είναι απολύτως σταθερή, απαλλαγμένη από περιττά animations που θα καθυστερούσαν την απόκριση του browser.