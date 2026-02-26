Google Circle to Search: Ταυτόχρονη αναζήτηση πολλαπλών αντικειμένων σε Pixel 10 και Galaxy S26

Σύνοψη

Η Google αναβάθμισε το Circle to Search επιτρέποντας την ταυτόχρονη αναζήτηση πολλαπλών αντικειμένων μέσα από μία μόνο εικόνα.

Η νέα λειτουργία βασίζεται στις δυνατότητες συλλογισμού, σχεδιασμού και χρήσης εργαλείων του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3.

Το εργαλείο εξυπηρετεί άριστα τις αναζητήσεις αγορών, αναγνωρίζοντας ξεχωριστά αξεσουάρ, ρούχα και παπούτσια από ένα συνολικό outfit.

Η ενημέρωση κυκλοφόρησε στις 25 Φεβρουαρίου 2026 για τα Samsung Galaxy S26 και τα Pixel 10, με μελλοντική επέκταση σε περισσότερες συσκευές Android.

Η λειτουργία Circle to Search της Google αποτελεί ήδη ένα ισχυρό εργαλείο για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με οτιδήποτε εμφανίζεται στην οθόνη μιας συσκευής Android. Από την κυκλοφορία της υπηρεσίας, πραγματοποιούνται δισεκατομμύρια αναζητήσεις κάθε μήνα μέσω κυκλώματος, υπογράμμισης ή επισήμανσης. Μέχρι σήμερα, η λειτουργία αυτή εξυπηρετούσε κυρίως μεμονωμένα ερωτήματα, αλλάζοντας τα δεδομένα σε αναζητήσεις όπως «Τι παπούτσια είναι αυτά;» ή «Πού βρίσκεται αυτό το μονοπάτι πεζοπορίας;».

Ωστόσο, η αναζήτηση συχνά δεν περιορίζεται απλώς σε ένα αντικείμενο στην οθόνη, αλλά αφορά στο σύνολο μίας εικόνας. Για παράδειγμα, κατά την ανακαίνιση ενός δωματίου, ο στόχος συχνά δεν είναι απλώς η εύρεση για ένα φωτιστικό, αλλά η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης mid-century αισθητικής στο σαλόνι. Με την ενημέρωση της 25ης Φεβρουαρίου 2026, το Circle to Search αναβαθμίζεται σημαντικά, επιτρέποντας πλέον την ταυτόχρονη εξερεύνηση πολλαπλών αντικειμένων σε μια εικόνα. Η νέα αναζήτηση πολλαπλών αντικειμένων διευκολύνει τον ταυτόχρονο εντοπισμό περισσότερων ειδών από μία μόνο εικόνα.

Πώς λειτουργεί η αναζήτηση πολλαπλών αντικειμένων

Πώς το Gemini 3 αναλύει τις εικόνες στο Circle to Search; Η νέα εμπειρία χρησιμοποιεί τις δυνατότητες agentic σχεδιασμού και συλλογισμού του Gemini 3. Το σύστημα αναγνωρίζει τα σημαντικά σημεία της εικόνας, εκτελεί πολλές αναζητήσεις ταυτόχρονα και διασταυρώνει τα ευρήματα για να συντάξει μια τελική απάντηση με εικόνες από τον ιστό.

Αυτή η επόμενης γενιάς εμπειρία του Circle to Search γίνεται πραγματικότητα χάρη στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini 3, το οποίο βελτιώνει την τεχνική της Google για την πολλαπλή οπτική αναζήτηση. Αντί το μοντέλο να ψάχνει απλώς για μια μεμονωμένη αντιστοίχιση, πλέον καταστρώνει ένα σχέδιο πολλαπλών βημάτων για να προσφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για οτιδήποτε αναζητά ο χρήστης στην οθόνη του. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα τα πιο σημαντικά σημεία μιας εικόνας για περικοπή. Στη συνέχεια, εκτελεί πολλές αναζητήσεις ταυτόχρονα και διασταυρώνει τα ευρήματά του για να συντάξει μια τελική απάντηση, συμπεριλαμβάνοντας εικόνες από ολόκληρο τον ιστό για κάθε αντικείμενο που αναζητήθηκε.

Είτε πρόκειται για τη δημιουργία ενός mood board, είτε για τον σχεδιασμό ενός ολόκληρου outfit, είτε απλώς για την ικανοποίηση κάθε πτυχής της περιέργειας, το Circle to Search γίνεται πλέον ακόμα πιο χρηστικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάγνωση ενός ταξιδιωτικού ιστολογίου. Αν ο χρήστης δει μια εντυπωσιακή φωτογραφία με διάφορα ζωντανά, πολύχρωμα ψάρια και θέλει να εξερευνήσει περισσότερα, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κυκλωθούν όλα τα ψάρια στην οθόνη με το ερώτημα: «Ποια είναι αυτά τα ψάρια και πώς συνυπάρχουν;». Με το Circle to Search, αναγνωρίζεται κάθε μοναδικό είδος που έχει επιλεγεί, από το Honeycomb Filefish μέχρι τη μέδουσα του Φεγγαριού. Πέρα από την ονομασία και την εμφάνιση σχετικών εικόνων, το εργαλείο παρέχει πληροφορίες για την επιστημονική εξήγηση της υποβρύχιας κοινότητάς τους, καθώς και συνδέσμους στον ιστό για περαιτέρω εμβάθυνση.

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Αγοράζοντας ολόκληρα outfits

Οι αναζητήσεις που σχετίζονται με αγορές συγκαταλέγονται στις κορυφαίες χρήσεις της λειτουργίας Circle to Search. Ένας από τους πλέον διαδεδομένους τρόπους χρήσης αφορά τον τομέα της μόδας, καθώς οι αναζητήσεις για αγορές προϊόντων αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα των χρηστών.

Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης βλέπει ένα σύνολο που του αρέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θέλει να αντιγράψει το στυλ, μπορεί πλέον να αναζητήσει όλα τα είδη ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ, των ρούχων και των παπουτσιών. Η λειτουργία Circle to Search αναγνωρίζει αμέσως κάθε κομμάτι ξεχωριστά, βρίσκοντας παρόμοια είδη για να ξεκινήσουν οι αγορές ή για να βρεθεί έμπνευση για στυλ. Με αυτή την ενημέρωση, παρέχονται περισσότερα οπτικά αποτελέσματα από μια μεμονωμένη αναζήτηση. Αυτό το γεγονός δημιουργεί νέες ευκαιρίες προβολής για εμπόρους και επιχειρήσεις.

Συμβατότητα και συσκευές

Οι πρόσφατες βελτιώσεις στο Circle to Search είναι διαθέσιμες από τις 25 Φεβρουαρίου 2026 στη νέα σειρά Samsung Galaxy S26 και στις πιο πρόσφατες συσκευές Pixel 10. Στο Samsung Galaxy S26 ή στο Pixel 10, ο χρήστης μπορεί απλώς να πατήσει, να σχεδιάσει ή να κυκλώσει ένα ολόκληρο σύνολο για να το αναλύσει. Η Google αναφέρει πως σύντομα αναμένεται η επέκταση της διαθεσιμότητας σε περισσότερες συσκευές Android.

Με τη ματιά του Techgear

Η ριζική αναβάθμιση του Circle to Search μέσω του μοντέλου Gemini 3 αποτελεί μια ξεκάθαρη ένδειξη του πώς η Google αντιλαμβάνεται το μέλλον της οπτικής αναζήτησης και της τεχνητής νοημοσύνης στα smartphones. Το σύστημα ξεφεύγει από την απλή οπτική ταυτοποίηση και περνάει στη σφαίρα της ανάλυσης σύνθετου περιβάλλοντος. Για την ελληνική αγορά, όπου η χρήση των social media για ανακάλυψη προϊόντων – ειδικά στους τομείς της μόδας και του interior design – παρουσιάζει συνεχή άνοδο, ένα τέτοιο εργαλείο προσφέρει άμεση αξία στον τελικό καταναλωτή.

Η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία το Gemini 3 δημιουργεί το "σχέδιο πολλαπλών βημάτων" στο παρασκήνιο, καταδεικνύει την ωρίμανση του On-Device/Cloud AI οικοσυστήματος.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την επέκταση της λειτουργίας σε ευρύτερη γκάμα Android συσκευών, η οποία θα καθορίσει και τον πραγματικό αντίκτυπο που θα έχει αυτή η τεχνολογία στην καθημερινή συμπεριφορά των Ελλήνων χρηστών, καθώς και στο τοπικό ηλεκτρονικό εμπόριο.