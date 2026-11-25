Η Google DeepMind παρουσίασε το benchmark Humanity's First Exam (HFE) στο Kaggle μαζί με τη συνοδευτική τεχνική έκθεση (hfe_tech_paper.pdf) και έναν διαγωνισμό διάρκειας τριών εβδομάδων που παραμένει ανοιχτός έως τις 15 Δεκεμβρίου, αξιολογώντας 18 μοντέλα αιχμής και ταχύτερης κατηγορίας σε 544 στοιχειώδεις προτροπές κειμένου και εικόνας.

Αντί να μετρά μόνο αν ένα μοντέλο βρίσκει μία φορά τη σωστή απάντηση, η μεθοδολογία εξετάζει τη σταθερότητα της απόδοσης σε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες και ελεγχόμενες παραλλαγές, αναδεικνύοντας πως ακόμη και τα κορυφαία μοντέλα χάνουν ποσοστιαίες μονάδες όταν απαιτείται πλήρης επαναληψιμότητα.

Στην κορυφή της κατάταξης βάσει του κύριου δείκτη family pass^4, ο οποίος εκτιμά την πιθανότητα να είναι σωστές και οι 16 δειγματοληπτημένες προσπάθειες σε τέσσερις συναφείς προτροπές, βρίσκεται το GPT-6.2 Astra με 92,4%, ακολουθούμενο από το GPT-6.2 Sol με 86,9% και το Gemini 4 Neon με 85,8%, παρότι και τα τρία μοντέλα έφτασαν στο 100% στο family pass@4 (επιτυχία σε τουλάχιστον μία προσπάθεια). Αυτή η απόκλιση, την οποία η έκθεση ονομάζει Family Reliability Gap και διαμορφώνεται σε 7,6, 13,1 και 14,2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, αποκτά κρίσιμη σημασία σε αυτοματοποιημένες ροές εργασίας όπου μια περιστασιακά ορθή απάντηση δεν αρκεί για αξιόπιστη παραγωγική λειτουργία.

Πώς δομείται το σύνολο αξιολόγησης HFE σε 136 οικογένειες

Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει 544 προτροπές οργανωμένες σε 136 οικογένειες, όπου κάθε οικογένεια αποτελείται από μία αρχική προτροπή και τρεις ελεγχόμενες παραλλαγές που διατηρούν την ίδια υποκείμενη εργασία αλλά μεταβάλλουν τις οντότητες, τη σειρά των επιλογών ή τα οπτικά χαρακτηριστικά. Συνολικά, 316 προτροπές συνδυάζουν κείμενο και εικόνα ενώ 228 είναι αμιγώς κείμενο, καλύπτοντας 20 θεμελιώδεις δεξιότητες όπως η καταμέτρηση αντικειμένων, η αναγνώριση χρωμάτων, ο χωρικός συλλογισμός, η αριθμητική, η τήρηση περιορισμών και ο έλεγχος ψευδών προϋποθέσεων.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες zero-shot, μονοστροφικής αλληλεπίδρασης και χωρίς εξωτερικά εργαλεία, με συλλογή έξι ανεξάρτητων απαντήσεων ανά προτροπή και βαθμολόγηση της τελικής ορατής απάντησης από τον ντετερμινιστικό κριτή Gemini 3.1 Pro. Στα 12 κορυφαία μοντέλα,η ανάλυση έδειξε ότι στο 61% έως 85% των οικογενειών με τουλάχιστον μία αποτυχημένη εκτέλεση, μόλις μία παραλλαγή δημιουργούσε πρόβλημα ενώ οι υπόλοιπες τρεις επιλύονταν σταθερά και στις έξι δοκιμές.

Η οπτική αντίληψη ευθύνεται για το 73% των λανθασμένων εκτελέσεων

Η ανάλυση λαθών της τεχνικής έκθεσης δείχνει ότι το 73% των εκτελέσεων που κατέληξαν σε λανθασμένη απάντηση στα αξιολογούμενα μοντέλα προέρχεται από την οπτική αντίληψη (visual perception), με το 31% εξ αυτών να αφορά τη θέση, την κατεύθυνση ή τις τροχιές εντός των εικόνων και το 23% την καταμέτρηση αντικειμένων. Στα εννέα κορυφαία μοντέλα, οι επιδόσεις family pass^4 κυμάνθηκαν από 83% έως 97% στις αμιγώς κειμενικές οικογένειες, αλλά υποχώρησαν στο 64%–89% στις πολυτροπικές οικογένειες.

Τα όρια της αυξημένης προσπάθειας συλλογισμού στις οπτικές εργασίες

Τα πειράματα της Google DeepMind σχετικά με το επίπεδο προσπάθειας συλλογισμού δείχνουν ότι η μετάβαση του Gemini 4 Carbon από χαμηλό σε υψηλό επίπεδο αύξησε συνολικά το family pass^4 κατά 17,4 ποσοστιαίες μονάδες. Το όφελος ανήλθε σε 42,4 ποσοστιαίες μονάδες στα μαθηματικά και την αλγοριθμική σκέψη, έναντι μόλις 3,1 ποσοστιαίων μονάδων σε εργασίες όρασης.

Το εύρημα υποδηλώνει ότι ο επιπλέον υπολογισμός κατά τον χρόνο εξαγωγής συμπερασμάτων διορθώνει αποτελεσματικότερα συμβολικά και διαδικαστικά σφάλματα, ενώ αφήνει σε μεγάλο βαθμό άλυτες τις αστοχίες οπτικής διάκρισης και ευαισθησίας σε επιφανειακές μεταβολές της εισόδου. Καθώς τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ενσωματώνονται σε αυτοματοποιημένους ελέγχους και πολυτροπικά συστήματα, η σταθερότητα σε απλές, καθημερινές εργασίες αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο βελτίωσης πέρα από τις παραδοσιακές δοκιμασίες υψηλής δυσκολίας.