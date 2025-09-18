Google Discover: Σύντομα θα μπορείς να ακολουθείς τις πηγές ενημέρωσης που σου αρέσουν

Η Google ανακοίνωσε μια σημαντική αναβάθμιση στο Discover, την πλατφόρμα περιεχομένου που εμφανίζεται στους χρήστες του Chrome, τόσο σε υπολογιστές όσο και σε κινητές συσκευές. Μέχρι σήμερα, οι κάρτες περιεχομένου που έβλεπε κάποιος σε κάθε νέα καρτέλα βασίζονταν αποκλειστικά στους αλγόριθμους της εταιρείας, οι οποίοι επέλεγαν υλικό με βάση τις συνήθειες αναζήτησης και το ιστορικό πλοήγησης. Τώρα, όμως, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το Discover πιο προσωπικό, ακολουθώντας άμεσα τους αγαπημένους τους εκδότες, όπως για παράδειγμα το Techgear.gr!

Μέχρι πρόσφατα, το τι εμφανιζόταν στο Discover ήταν σε μεγάλο βαθμό θέμα τύχης. Ο αλγόριθμος της Google αποφάσιζε ποια άρθρα μπορεί να είναι σχετικά με τον εκάστοτε χρήστη, χωρίς ο ίδιος να έχει έλεγχο πάνω στις πηγές. Αυτό σήμαινε ότι συχνά εμφανίζονταν ιστοσελίδες που μπορεί να μην ενδιέφεραν πραγματικά τον αναγνώστη ή να εμφάνιζαν άσχετα και αμφιβόλου ποιότητας άρθρα σε ειδικές κατηγορίες, ενώ οι αγαπημένοι του εκδότες χάνονταν στο πλήθος.

Με τη νέα δυνατότητα, η Google επιχειρεί να αλλάξει αυτήν την εμπειρία, δίνοντας στους χρήστες την επιλογή να ακολουθούν απευθείας ιστοσελίδες όπως το Techgear.gr. Έτσι, το περιεχόμενο που θα εμφανίζεται θα είναι πιο στοχευμένο, ερχόμενο από πηγές που ο ίδιος ο χρήστης έχει επιλέξει.

Η αλλαγή δεν σταματά μόνο στα δημοσιεύματα. Η Google ανακοίνωσε ότι πλέον το Discover θα προβάλλει και περιεχόμενο από κοινωνικά δίκτυα, όπως αναρτήσεις από το X (πρώην Twitter), το Instagram και τα YouTube Shorts. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα αποκτά έναν πιο «πολυδιάστατο» χαρακτήρα, συγκεντρώνοντας διαφορετικές μορφές περιεχομένου σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Η διαδικασία, προς το παρόν, είναι απλή αλλά όχι απόλυτα ευέλικτη, καθώς δεν υπάρχει τρόπος να αναζητήσεις χειροκίνητα κάποιον εκδότη στο Discover, ούτε έχει ανοίξει παγκοσμίως για όλους τους χρήστες. Θα πρέπει να είσαι συνδεδεμένος με τον Google λογαριασμό σου στον Chrome και, όταν εμφανιστεί στο feed σου περιεχόμενο από τον εκδότη που σε ενδιαφέρει, να κάνεις κλικ στο όνομα της ιστοσελίδας.

Από εκεί θα μεταφερθείς σε μια ειδική σελίδα του εκδότη, όπου υπάρχει το κουμπί «Follow». Πατώντας το, θα διασφαλίσεις ότι το Discover θα σου προβάλλει πιο συχνά περιεχόμενο από τη συγκεκριμένη πηγή. Με αυτόν τον τρόπο, η Google ενισχύει την αίσθηση προσωποποίησης, χωρίς όμως να εγκαταλείπει πλήρως τον αλγόριθμο που επιλέγει συμπληρωματικό περιεχόμενο.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η αναζήτηση της Google αλλάζει δραστικά λόγω της ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι απαντήσεις της AI μειώνουν την ανάγκη του χρήστη να επισκεφθεί εξωτερικές πηγές.

Δίνοντας τη δυνατότητα στους εκδότες να χτίσουν μια πιο άμεση σχέση με το κοινό τους μέσω του Discover, η Google επιχειρεί να εξισορροπήσει την κατάσταση. Από τη μία, διατηρεί την κεντρική θέση των AI απαντήσεων, αλλά από την άλλη προσφέρει στους εκδότες ένα νέο κανάλι επαφής με τους αναγνώστες τους.

Για τον μέσο χρήστη, η αναβάθμιση αυτή σημαίνει περισσότερη ευελιξία και καλύτερο έλεγχο. Αντί να περιμένει να «μαντέψει» ο αλγόριθμος τι τον ενδιαφέρει, μπορεί πλέον να διασφαλίσει ότι θα βλέπει συστηματικά περιεχόμενο από τα sites που εμπιστεύεται.

Η εμπειρία του Discover γίνεται έτσι πιο προβλέψιμη και πιο κοντά στις ανάγκες του καθενός. Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση αναρτήσεων από κοινωνικά δίκτυα το καθιστά έναν πολυλειτουργικό χώρο, που μπορεί να συνδυάζει ειδήσεις, άρθρα γνώμης, εικόνες και βίντεο από μια ενιαία πηγή.

Η Google δεν έχει αποκαλύψει ακόμη αν σκοπεύει να προσθέσει πιο προχωρημένες δυνατότητες, όπως αναζήτηση εκδοτών ή λίστες με προτεινόμενες πηγές. Ωστόσο, η τρέχουσα αλλαγή είναι μόνο η αρχή. Εφόσον η λειτουργία βρει απήχηση, είναι πολύ πιθανό ότι το Discover θα εξελιχθεί σε μια πλατφόρμα που θα συνδυάζει εξατομικευμένη ενημέρωση και κοινωνική αλληλεπίδραση.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα δείτε στο Discover κάποιο άρθρο του Techgear.gr, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε Follow! Εξάλλου, σύντομα θα ανοίξει και η λειτουργία Preferred Sources στα αποτελέσματα του Google Search, για να επιλέξετε και εκεί το Techgear.gr για την ενημέρωση σας!

