Η νέα εφαρμογή της Google για Windows φέρνει καθολική αναζήτηση τύπου Spotlight

Η Google ανακοίνωσε πρόσφατα την κυκλοφορία μιας νέας πειραματικής εφαρμογής για Windows, που στοχεύει να διευκολύνει τους χρήστες να βρίσκουν γρήγορα ό,τι χρειάζονται στον υπολογιστή τους και στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή επιτρέπει την άμεση αναζήτηση με το συνδυασμό πλήκτρων Alt + Space, παρέχοντας πρόσβαση σε αρχεία του υπολογιστή, εγκατεστημένες εφαρμογές, έγγραφα στο Google Drive αλλά και στο διαδίκτυο.

Η λειτουργία της αναζήτησης θυμίζει αρκετά το Spotlight της Apple, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν γρήγορα περιεχόμενο στη συσκευή τους αλλά και στο διαδίκτυο. Μέσω αυτής της προσέγγισης, η Google επιδιώκει να συνδυάσει την ταχύτητα και την ευκολία στην αναζήτηση με την ισχύ της μηχανής της.

Η εφαρμογή διατίθεται μέσω του Search Labs, του πειραματικού προγράμματος της Google που επιτρέπει στους χρήστες να δοκιμάζουν νέες λειτουργίες σε πρώιμο στάδιο και να παρέχουν ανατροφοδότηση πριν από την ευρεία διάθεσή τους. Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επηρεάσουν τη βελτίωση των χαρακτηριστικών πριν αυτά γίνουν διαθέσιμα σε όλους.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της νέας εφαρμογής είναι η ενσωμάτωση του Google Lens, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέγουν και να αναζητούν οτιδήποτε εμφανίζεται στην οθόνη τους. Μέσω αυτής της λειτουργίας, μπορούν για παράδειγμα να μεταφράζουν γρήγορα εικόνες ή κείμενο, να λαμβάνουν βοήθεια για μαθηματικές ασκήσεις ή να επεξεργάζονται πληροφορίες με έναν πιο εύκολο και άμεσο τρόπο.

Επιπλέον, η εφαρμογή περιλαμβάνει το AI Mode της Google, μια λειτουργία που επιτρέπει την υποβολή σύνθετων, πολυμερών ερωτήσεων μέσω μιας διεπαφής τεχνητής νοημοσύνης. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικά φίλτρα αποτελεσμάτων, όπως όλα τα αποτελέσματα, AI mode, εικόνες, αγορές και βίντεο, προσαρμόζοντας την αναζήτησή τους στις ανάγκες τους. Υπάρχει επίσης επιλογή ενεργοποίησης του dark mode για όσους προτιμούν σκοτεινό περιβάλλον εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προς το παρόν η εφαρμογή διατίθεται μόνο στα αγγλικά και για χρήστες στις ΗΠΑ, ενώ απαιτεί υπολογιστή με Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Η Google φαίνεται να επιδιώκει τη σταδιακή διάθεση της εφαρμογής, αξιοποιώντας τα σχόλια των πρώτων χρηστών για να την τελειοποιήσει πριν την ευρύτερη κυκλοφορία.

[via]