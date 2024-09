Google Meet: Πλέον κρατά σημειώσεις από τις συσκέψεις και υποστηρίζει Picture-in-Picture λειτουργία

Η υπηρεσία Google Meet θα κρατάει πλέον σημειώσεις για εσάς στις συσκέψεις, με την εισαγωγή της νέας λειτουργίας του Gemini AI. Η λειτουργία «Take notes for me» είναι διαθέσιμη σε «επιλεγμένους» συνδρομητές του Google Workspace. Η λειτουργία είναι παρόμοια με τις αντίστοιχες προτάσεις των ανταγωνιστών, όπως το Zoom Notes ή το OtterPilot, και θα χρησιμοποιεί AI για τη δημιουργία μιας αναφοράς μετά τη σύσκεψη.

Για να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το εικονίδιο με το μολύβι στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης του Google Meet, και όλοι οι συμμετέχοντες θα δουν το εικονίδιο να εμφανίζεται με μπλε χρώμα για να τους ενημερώσει ότι είναι ενεργοποιημένο. Επιπλέον, θα μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τις σημειώσεις της σύσκεψης σε πραγματικό χρόνο.

Μετά τη λήξη της συνάντησης, ένα έγγραφο θα επισυναφθεί στο Google Calendar και ο διαχειριστής της συνάντησης θα λάβει με email έναν σύνδεσμο προς αυτό και θα αποθηκευτεί επίσης στο Drive του διοργανωτή. Εάν κάποιος ενεργοποιήσει την εγγραφή ή την απομαγνητοφώνηση της σύσκεψης κατά τη διάρκεια της ίδιας σύσκεψης, θα υπάρχει σύνδεσμος προς αυτό στο έγγραφο. Σύμφωνα με τη Google, οι συσκέψεις πρέπει να διεξάγονται στα Αγγλικά για να λειτουργήσει το «Take notes for me».

Εξάλλου, η Google ανακοίνωσε ότι το Google Meet θα υποστηρίζει πλέον τη λειτουργία Picture-in-Picture (PiP) όταν ο χρήστης μεταβαίνει σε διαφορετική καρτέλα του Chrome browser. Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, οι χρήστες θα μπορούν να επισκέπτονται άλλες ιστοσελίδες ενώ εξακολουθούν να βλέπουν τη ροή της βιντεοκλήσης τους σε λειτουργία PiP.

Το καλύτερο μέρος αυτής της λειτουργίας είναι ότι το Google Meet θα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία PiP όταν ο χρήστης αλλάζει καρτέλες, καθιστώντας τη λειτουργία πιο διαισθητική και εξαλείφοντας την ανάγκη για χειροκίνητη εισαγωγή και δεν θα χρειάζεται πλέον να κάνετε κλικ στο κουμπί PiP.

Η λειτουργία θα ισχύει για όλους τους τύπους λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών λογαριασμών και των λογαριασμών Workspace. Η μόνη προϋπόθεση είναι ότι ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το Google Chrome σε desktop. Το PiP του Google Meet δεν λειτουργεί σε οποιονδήποτε άλλο web browser ή σε φορητές συσκευές.

