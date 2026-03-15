Google Messages: Φέρνει Κάδο Απορριμμάτων για επαναφορά διεγραμμένων μηνυμάτων

Σύνοψη

Το Google Messages ενσωματώνει επίσημα φάκελο "Κάδου" (Trash) για τις διαγραμμένες συνομιλίες.

Τα μηνύματα (SMS και RCS) παραμένουν ανακτήσιμα για ακριβώς 30 ημέρες πριν την αυτόματη και οριστική διαγραφή τους.

Το περιβάλλον χρήσης (UI) εναρμονίζεται με τη λογική διαχείρισης δεδομένων του Gmail και του Google Photos.

Το χαρακτηριστικό διατίθεται σταδιακά παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, μέσω αναβάθμισης στο Google Play Store.

Παρέχεται επιλογή για χειροκίνητη "Οριστική Διαγραφή" πριν την παρέλευση του παραθύρου των 30 ημερών για λόγους ιδιωτικότητας.

Πώς λειτουργεί ο νέος κάδος απορριμμάτων στο Google Messages;

Η εφαρμογή Google Messages προσθέτει επίσημα έναν νέο φάκελο Κάδου (Trash folder) όπου μεταφέρονται προσωρινά οι διαγραμμένες συνομιλίες, είτε πρόκειται για παραδοσιακά SMS είτε για μηνύματα τεχνολογίας RCS. Οι χρήστες αποκτούν πλέον ένα περιθώριο 30 ημερών για να επαναφέρουν τα μηνύματά τους στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά από τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής και, κατά περίπτωση, από τα αντίγραφα ασφαλείας του λογαριασμού Google.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας:

Χρονικό όριο διατήρησης: 30 ημέρες από τη στιγμή της αρχικής διαγραφής.

Υποστηρίζει κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο και ηχητικά μηνύματα που περιέχονται στο νήμα της συνομιλίας.

Άμεση διαγραφή: Δυνατότητα παράκαμψης του παραθύρου 30 ημερών με την επιλογή Delete permanently μέσα από τον φάκελο του Κάδου.

Πρόσβαση: Η λειτουργία είναι ορατή μέσω του κεντρικού μενού ρυθμίσεων (το εικονίδιο με τις τρεις γραμμές ή η εικόνα προφίλ, ανάλογα με την έκδοση του UI).

Η λογική της Google και το οικοσύστημα

Η προσθήκη του Κάδου στο Google Messages ευθυγραμμίζει την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων με τα υπόλοιπα βασικά εργαλεία του οικοσυστήματος της Google. Εφαρμογές όπως το Gmail, το Google Drive και το Google Photos χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα των 30 ημερών (ή 60 ημερών σε ορισμένες περιπτώσεις του Photos) εδώ και χρόνια. Αυτή η ομοιομορφία στο περιβάλλον χρήσης μειώνει την καμπύλη εκμάθησης για τον τελικό χρήστη και αποτρέπει την οριστική απώλεια σημαντικών δεδομένων από λάθος κινήσεις.

Μέχρι σήμερα, η διαγραφή μιας συνομιλίας στο Messages ήταν μια μη αναστρέψιμη ενέργεια. Αν ο χρήστης διέγραφε κατά λάθος ένα νήμα που περιείχε κωδικούς 2FA (Two-Factor Authentication), σημαντικές διευθύνσεις ή προσωπικά αρχεία, η μόνη ελπίδα ανάκτησης ήταν η ύπαρξη ενός πρόσφατου συνολικού cloud backup της συσκευής, μια διαδικασία δύσχρηστη και συχνά αναξιόπιστη. Με την εισαγωγή του Κάδου, η διαδικασία ανάκτησης γίνεται τοπική, άμεση και πλήρως ελεγχόμενη από τον χρήστη.

Ανταγωνισμός και ασφάλεια δεδομένων

Η κίνηση αυτή της Google έρχεται να καλύψει ένα κενό σε σχέση με τον άμεσο ανταγωνισμό. Το iMessage της Apple διαθέτει ήδη τη λειτουργία "Recently Deleted" από την έλευση του iOS 16, επιτρέποντας την επαναφορά μηνυμάτων για έως και 40 ημέρες. Παράλληλα, εφαρμογές όπως το WhatsApp προσφέρουν δικές τους μεθόδους αρχειοθέτησης και διαχείρισης ιστορικού.

Όσον αφορά την ασφάλεια, η μεταφορά ενός μηνύματος στον Κάδο δεν αναιρεί την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (End-to-End Encryption) που ισχύει για τα μηνύματα RCS. Τα δεδομένα παραμένουν κρυπτογραφημένα τοπικά στη συσκευή μέχρι την οριστική τους διαγραφή. Ωστόσο, οι χρήστες που μοιράζονται τη συσκευή τους με τρίτους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα διαγραμμένα μηνύματα είναι πλέον προσβάσιμα με δύο κλικ, εκτός αν επιλέξουν την άμεση οριστική εκκαθάριση του φακέλου.

Διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά

Το χαρακτηριστικό διατίθεται σταδιακά μέσω της νεότερης έκδοσης του Google Messages στο Play Store. Οι χρήστες στην Ελλάδα μπορούν να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα ανοίγοντας το μενού της εφαρμογής. Σε περίπτωση που η επιλογή δεν είναι ακόμα ορατή, προτείνεται η εγκατάσταση των τελευταίων ενημερώσεων του συστήματος και της εφαρμογής, καθώς η Google παραδοσιακά χρειάζεται λίγες εβδομάδες για την πλήρη ανάπτυξη τέτοιων χαρακτηριστικών σε όλους τους λογαριασμούς.

Η άποψη του Techgear

Η εισαγωγή του Κάδου Απορριμμάτων στο Google Messages είναι μια απαραίτητη, λειτουργική προσθήκη που βελτιώνει ουσιαστικά την εμπειρία χρήσης (UX). Πέρα από την προφανή χρησιμότητα της αποτροπής ατυχημάτων, καταδεικνύει την ωρίμανση του Google Messages από μια απλή εφαρμογή SMS σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας βαρέως τύπου.

Καθώς η Apple έχει πλέον υιοθετήσει το πρωτόκολλο RCS, ο όγκος και η ποιότητα των δεδομένων (high-res media, έγγραφα) που ανταλλάσσονται μέσω της εφαρμογής της Google αυξάνεται ραγδαία. Επομένως, η διαχείριση αυτών των δεδομένων απαιτεί δικλείδες ασφαλείας αντίστοιχες με εκείνες των e-mail clients. Το μοναδικό σημείο προσοχής για τους χρήστες είναι η συνήθεια: η διαγραφή ενός ευαίσθητου μηνύματος πλέον απαιτεί ένα επιπλέον βήμα εάν ο στόχος είναι η άμεση εξαφάνισή του από τη μνήμη της συσκευής.