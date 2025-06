Google Messages: Νέες λειτουργίες όπως διαγραφή μηνυμάτων για όλους, σίγαση ειδοποιήσεων κ.ά.

Η Google προχωρά στην ευρεία διάθεση σημαντικών νέων λειτουργιών για την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της, Google Messages, οι οποίες στοχεύουν να ενισχύσουν την εμπειρία του χρήστη και να φέρουν την εφαρμογή πιο κοντά στις δυνατότητες που προσφέρουν οι δημοφιλείς ανταγωνιστές. Μετά την επίσημη ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα, οι χρήστες της σταθερής έκδοσης της εφαρμογής αποκτούν πρόσβαση σε λειτουργίες όπως η «Delete for Everyone», η αναβολή ειδοποιήσεων (Snooze notifications) και μια σειρά από ακόμη βελτιώσεις στη διαχείριση συνομιλιών και ομάδων.

Μία από τις πλέον αναμενόμενες λειτουργίες, η δυνατότητα «Delete for everyone», επιτρέπει πλέον στους χρήστες να διαγράφουν μηνύματα που έχουν ήδη αποσταλεί σε συνομιλίες RCS. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει παρατεταμένα πάνω σε ένα μήνυμα που έχει στείλει και να επιλέξει το εικονίδιο του κάδου. Εκεί εμφανίζονται δύο επιλογές: «Delete for everyone», δηλαδή διαγραφή για όλους τους συμμετέχοντες της συνομιλίας, και «Delete for me», που διαγράφει μόνο τοπικά το μήνυμα από τη δική του συσκευή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλήρης διαγραφή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν οι άλλοι χρήστες διαθέτουν παλαιότερες εκδόσεις της εφαρμογής. Ωστόσο, η ενσωμάτωση αυτής της δυνατότητας φέρνει το Google Messages στο ίδιο επίπεδο με άλλες σύγχρονες πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp και το Telegram.

Παράλληλα, μια άλλη καινοτομία είναι η λειτουργία «Snooze notifications», που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να καθυστερούν ειδοποιήσεις από επιλεγμένες συνομιλίες. Μέσα από την αρχική οθόνη της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να πατήσει παρατεταμένα πάνω σε μια συνομιλία και να εμφανιστεί ένα νέο εικονίδιο ρολογιού, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές «καρφίτσωμα» και «αρχειοθέτηση». Επιλέγοντάς το, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με τέσσερις προεπιλεγμένες χρονικές επιλογές για την αναβολή των ειδοποιήσεων: 1 ώρα, 8 ώρες, 24 ώρες ή για πάντα. Αξίζει να επισημανθεί ότι η αναβολή γίνεται τοπικά, χωρίς να επηρεάζονται οι άλλοι συμμετέχοντες στη συνομιλία.

Όταν ενεργοποιείται η αναβολή, η συνομιλία εμφανίζεται με ξεθωριασμένα χρώματα και ένα μικρό εικονίδιο ρολογιού δίπλα στην ώρα ή την ημερομηνία. Για την ακύρωση της αναβολής, ο χρήστης αρκεί να επαναλάβει τη διαδικασία και να πατήσει ξανά το εικονίδιο του ρολογιού.

Πέραν αυτών, η Google προχωρά σε βελτιώσεις στη διαχείριση των ομαδικών συνομιλιών. Πλέον, οι χρήστες μπορούν να μετονομάζουν τις RCS ομάδες, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα να αλλάξουν την εμφάνιση της ομαδικής εικόνας. Συγκεκριμένα, αντί για το προεπιλεγμένο πλέγμα 2×2 με τα εικονίδια προφίλ των μελών, μπορεί κανείς να επιλέξει ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο, είτε ανεβάζοντας δική του εικόνα, είτε επιλέγοντας από τις έτοιμες απεικονίσεις που προσφέρει η Google μέσω της ενότητας Google Illustrations.

Μια ακόμη μικρή αλλά χρήσιμη αλλαγή εντοπίζεται στη σελίδα νέας συνομιλίας (New Chat), όπου πλέον εμφανίζεται ξεκάθαρα η ένδειξη RCS για κάθε επαφή, προσφέροντας στους χρήστες άμεση ενημέρωση για το εάν η συνομιλία θα υποστηρίζει τις σύγχρονες δυνατότητες του πρωτοκόλλου RCS. Επίσης, οι χρήστες της σταθερής έκδοσης της εφαρμογής παρατηρούν και την ενεργοποίηση του λεγόμενου Dynamic Color – μιας σχεδιαστικής προσέγγισης που προσαρμόζει τα χρώματα της εφαρμογής με βάση τις ρυθμίσεις της συσκευής, προσφέροντας πιο ενοποιημένη εμπειρία χρήσης.

