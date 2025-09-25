Google Mixboard: Το νέο AI εργαλείο για δημιουργία εικαστικών συνθέσεων

Η Google συνεχίζει να πειραματίζεται με καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και αυτή τη φορά παρουσιάζει το Mixboard, ένα εργαλείο σχεδιασμένο για να βοηθά τους χρήστες να αποτυπώνουν και να οπτικοποιούν τις ιδέες τους με έναν εντελώς νέο τρόπο. Η εταιρεία το περιγράφει ως έναν «ανοιχτό καμβά» που αξιοποιεί παραγωγικά μοντέλα AI για να δημιουργεί εικαστικές συνθέσεις που ξεκινούν από απλές περιγραφές κειμένου.

Το Mixboard επιτρέπει στους χρήστες να ξεκινήσουν ένα project είτε πληκτρολογώντας μια σύντομη φράση είτε επιλέγοντας μια έτοιμη προτεινόμενη σύνθεση. Από εκεί και πέρα, μπορούν να ανεβάσουν δικές τους εικόνες ή να δημιουργήσουν νέες μέσω περιγραφών όπως «δείξε μου κούπες, μπολ και πιάτα σε Memphis στυλ» ή «δείξε μου πουλιά με αστεία μάτια». Οι εικόνες δημιουργούνται αυτόματα και τοποθετούνται πάνω στον καμβά, σχηματίζοντας ένα moodboard που μπορεί να υποστεί επεξεργασία και να εξελιχθεί με απλές εντολές σε φυσική γλώσσα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του εργαλείου είναι το σύστημα επεξεργασίας εικόνων, το οποίο βασίζεται σε ένα νέο AI μοντέλο που η Google ονομάζει Nano Banana. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν αλλαγές στα boards τους ή να συνδυάζουν εικόνες χωρίς να χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση. Με επιλογές όπως το «regenerate», το εργαλείο μπορεί να παράγει γρήγορα νέες εκδοχές μιας ιδέας, διευκολύνοντας τη διαδικασία του δημιουργικού πειραματισμού. Επιπλέον, το Mixboard μπορεί να δημιουργήσει κείμενο με βάση τις εικόνες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στον καμβά, ανοίγοντας νέους δρόμους για πιο ολοκληρωμένες παρουσιάσεις.

Η υπηρεσία διατίθεται ήδη σε δημόσια beta στις ΗΠΑ, ενώ σύντομα αναμένεται η επέκταση του σε όλο τον κόσμο.

