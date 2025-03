Google Password Manager: Θα αποκτήσει μια πολύ χρήσιμη καθολική επιλογή

Η Google φαίνεται να πειραματίζεται με μια νέα επιλογή για τη διαγραφή όλων των δεδομένων από το εργαλείο διαχείρισης κωδικών πρόσβασης σε συσκευές Android. Τα screenshots που μοιράστηκε το Android Authority δείχνουν μια νέα επιλογή στο μενού ρυθμίσεων του Google Password Manager που αναφέρει:

Delete all data: From Google Password Manager, including passwords and passkeys.