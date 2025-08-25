Google Password Manager: Κυκλοφόρησε η αυτόνομη εφαρμογή για συσκευές Android

Η Google κυκλοφόρησε μια αυτόνομη εφαρμογή Google Password Manager στο Play Store, προσφέροντας έτσι άμεση πρόσβαση στο εργαλείο διαχείρισης κωδικών που μέχρι σήμερα λειτουργούσε «υπογείως» μέσα από το Chrome και το Android.

Μέχρι τώρα, όσοι χρησιμοποιούσαν το ενσωματωμένο password manager της Google μπορούσαν να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται τους κωδικούς τους σχεδόν αθόρυβα, χωρίς όμως να υπάρχει ένα ξεχωριστό σημείο όπου θα έβρισκαν συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα. Η νέα εφαρμογή έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, χωρίς να φέρνει εντελώς νέες λειτουργίες, αλλά διευκολύνοντας την εμπειρία χρήσης.

Σύμφωνα με την Google, ο βασικός στόχος δεν είναι να παρουσιάσει ένα νέο προϊόν από το μηδέν, αλλά να προσφέρει ταχύτερη και πιο βολική πρόσβαση σε όσα οι χρήστες ήδη έχουν: κωδικούς, passkeys και αποθηκευμένα στοιχεία.

Η χρονική στιγμή της κυκλοφορίας επίσης δεν θεωρείται τυχαία. Όταν κάποιος αναζητά στο Play Store τον όρο «password manager», εμφανίζονται κατά κύριο λόγο τρίτες εφαρμογές όπως Bitwarden, Proton Pass και Enpass. Η λύση της Google, αν και ενσωματωμένη εδώ και χρόνια σε Android και Chrome, δεν είχε ποτέ δική της παρουσία στο κατάστημα εφαρμογών, με αποτέλεσμα να παραμένει «κρυμμένη» για τον μέσο χρήστη. Πλέον, με την ύπαρξη ενός αυτόνομου app, η εταιρεία διεκδικεί πιο δυναμικά τη θέση της σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος.

Σε επίπεδο λειτουργικότητας, το Google Password Manager app δεν φέρνει μεγάλες εκπλήξεις. Στην πράξη, λειτουργεί περισσότερο ως συντόμευση προς την υπάρχουσα υπηρεσία διαχείρισης κωδικών, προσφέροντας τη δυνατότητα να βλέπει κανείς συγκεντρωμένα όλα τα αποθηκευμένα logins και να προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του.

Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρει το μενού της εφαρμογής είναι και η ενεργοποίηση κρυπτογράφησης από άκρη σε άκρη, η οποία μπορεί να γίνει μέσα από το Settings > Set up on-device encryption. Με αυτόν τον τρόπο, οι κωδικοί προστατεύονται όχι μόνο από πιθανές εξωτερικές απειλές αλλά και από την ίδια τη Google, καθώς τα δεδομένα κρυπτογραφούνται τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη μεταφορά. Η κρυπτογράφηση συνδέεται με τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής, διασφαλίζοντας ότι μόνο ο χρήστης έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του.

Google Password Manager - [Google Play Store Link]

