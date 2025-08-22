Αναφορά: Η Apple εξετάζει το Gemini για το νέο Siri

Η Apple φαίνεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Google για μια πιθανή συνεργασία που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το μέλλον του Siri. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο διαπραγματεύσεων, με τη Google να εκπαιδεύει μια ειδική εκδοχή του μοντέλου Gemini που θα μπορεί να λειτουργεί απευθείας στους servers της Apple. Η ιδέα αυτή έρχεται μετά από αναφορές ότι η Apple είχε εξετάσει αντίστοιχες συνεργασίες με την OpenAI και την Anthropic, χωρίς όμως να έχει καταλήξει σε οριστική λύση.

Η Apple, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναπτύσσει ταυτόχρονα δύο διαφορετικές εκδοχές του ανανεωμένου Siri. Η μία, με την κωδική ονομασία Linwood, βασίζεται σε εσωτερικά μοντέλα της ίδιας της εταιρείας, ενώ η δεύτερη, με την ονομασία Glenwood, αξιοποιεί τεχνολογία τρίτων. Ακόμα δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση σχετικά με ποιο σύστημα θα αποτελέσει τη βάση του Siri στο μέλλον. Δεν αποκλείεται η Apple να παραμείνει προσηλωμένη στις δικές της λύσεις, αλλά το γεγονός ότι εξετάζει σοβαρά τη χρήση του Gemini δείχνει πόσο μεγάλη πρόκληση αποτέλεσε η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης για την εταιρεία.

Η δυστοκία δεν είναι τυχαία. Η Apple είχε παρουσιάσει το φιλόδοξο πακέτο Apple Intelligence με το iOS 18, εισάγοντας μια σειρά από λειτουργίες που βασίζονται σε AI. Ωστόσο, το νέο Siri, που θα μπορούσε να αξιοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών για να εκτελεί πιο πολύπλοκες εντολές μέσα στις εφαρμογές, δεν ήταν έτοιμο να κυκλοφορήσει μαζί με το λανσάρισμα του συστήματος. Τον περασμένο Μάρτιο, η ίδια η Apple αναγκάστηκε να παραδεχθεί την καθυστέρηση, ανακοινώνοντας ότι η αναβαθμισμένη έκδοση του Siri μεταφέρεται για το 2026.

Η αναβολή αυτή προκάλεσε εσωτερικές ανακατατάξεις στην εταιρεία, με διαφορετικές ομάδες να αναλαμβάνουν διαδοχικά τα διάφορα projects που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτός ο αναβρασμός φαίνεται να έφερε στο τραπέζι την επιλογή χρήσης τρίτων μοντέλων AI, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις.

Η απόφαση να στραφεί η Apple σε ένα εξωτερικό μοντέλο, όπως το Gemini, μπορεί να μοιάζει αντιφατική για μια εταιρεία που συνηθίζει να ελέγχει πλήρως την τεχνολογία της. Όμως, το παράδειγμα της Samsung δείχνει ότι αυτή η στρατηγική δεν είναι χωρίς λογική. Το Galaxy AI βασίζεται σε έναν συνδυασμό εσωτερικών μοντέλων και του Gemini, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα δυνατοτήτων στους χρήστες.

Παράλληλα, με το λανσάρισμα του Pixel 10, η Google παρουσίασε το Gemini ως ένα εργαλείο με δυνατότητες αντίστοιχες με εκείνες που είχε υποσχεθεί η Apple για τον νέο Siri. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο της Google είναι ήδη σε θέση να προσφέρει τις εμπειρίες που θέλει να φέρει η Apple στους χρήστες του iOS, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσαρμοστεί κατάλληλα στο οικοσύστημα της.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα για την Apple θα ήταν ότι το Gemini θα μπορούσε να «τρέχει» πάνω στους δικούς της servers και συστήματα, χάρη στην αρχιτεκτονική Private Cloud Compute. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία θα διατηρούσε τον έλεγχο της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας, δύο έννοιες που αποτελούν βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας της.

Μάλιστα, υπήρξαν ήδη σχέδια ώστε το Gemini να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή δίπλα στο ChatGPT μέσα στο Apple Intelligence, αν και αυτό το χαρακτηριστικό δεν έχει ακόμη γίνει διαθέσιμο στους χρήστες. Εάν τελικά το μοντέλο της Google ενσωματωθεί σε ορισμένες από τις λειτουργίες του Siri ή άλλων εργαλείων, η Apple θα βρεθεί σε μια πιο ευέλικτη θέση, συνδυάζοντας δική της τεχνολογία με την τεχνογνωσία ενός ανταγωνιστή.

Το αν η Apple θα προχωρήσει τελικά με το Gemini ή θα επιλέξει να επενδύσει αποκλειστικά στα δικά της μοντέλα παραμένει ανοιχτό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει πίεση να παραδώσει στους χρήστες μια εκδοχή του Siri που να ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς. Η καθυστέρηση μέχρι το 2026 αφήνει χρόνο για πειραματισμούς, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί υψηλές προσδοκίες.

