Google Pics: Η νέα εποχή επεξεργασίας εικόνας μέσω AI σε Docs και Slides

Σύνοψη

Το Google Pics είναι πλέον διαθέσιμο στο ευρύ κοινό από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, λειτουργώντας ως εγγενές εργαλείο παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας στο περιβάλλον του Google Workspace.

Βασίζεται στο πολυτροπικό οικοσύστημα του Gemini 3.1 και ενσωματώνει τη νέα οικογένεια παραγωγικών μοντέλων Nano Banana, εξασφαλίζοντας υψηλές ταχύτητες και ποιότητα επιπέδου στούντιο.

Επιτρέπει τη στόχευση συγκεκριμένων αντικειμένων μέσα στην εικόνα, υποστηρίζοντας μετακίνηση, αυξομείωση μεγέθους, αφαίρεση στοιχείων και απευθείας μετάφραση ενσωματωμένου κειμένου χωρίς ολική επαναδημιουργία του αρχείου.

Λειτουργεί μέσω ενός ειδικού επικολλημένου παραθύρου (overlay) άμεσα μέσα στο Google Docs και το Slides, ενώ παρέχει και αυτόνομη πρόσβαση μέσω της συντόμευσης pics.new.

Η υπηρεσία είναι ενσωματωμένη στα συνδρομητικά πακέτα Google AI Pro και Ultra, στα εταιρικά προγράμματα Workspace Business Standard και Enterprise, καθώς και στο AI Pro for Education.

Η Google προχώρησε στην επίσημη και ευρεία κυκλοφορία του Google Pics, ενός εξαιρετικά προηγμένου εργαλείου παραγωγής και επεξεργασίας εικόνων το οποίο ενσωματώνεται απολύτως οργανικά στο ευρύτερο οικοσύστημα παραγωγικότητας του Google Workspace. Το νέο εργαλείο λειτουργεί ως μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη πλατφόρμα δημιουργίας γραφικών, η οποία αξιοποιεί την τεράστια υπολογιστική ισχύ των νεότερων μοντέλων της εταιρείας προκειμένου να εξυπηρετήσει τις περίπλοκες και απαιτητικές ανάγκες των σύγχρονων επαγγελματιών.

Η προσέγγιση της Google υποδεικνύει μια σαφή πρόθεση να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της απλής φαντασίας των χρηστών και της τεχνικής εκτέλεσης επαγγελματικών προδιαγραφών, ενσωματώνοντας κορυφαία τεχνολογία απευθείας στα έγγραφα και τις παρουσιάσεις που ήδη χρησιμοποιούν εκατομμύρια εργαζόμενοι καθημερινά.

Η αρχιτεκτονική πίσω από το Google Pics: Gemini 3.1 και Nano Banana

Στον βαθύτερο τεχνολογικό πυρήνα της λειτουργίας του Google Pics βρίσκεται η οικογένεια παραγωγικών μοντέλων Nano Banana, η οποία έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου πάνω στην εξαιρετικά αποδοτική αρχιτεκτονική του Gemini 3.1. Προκειμένου να καλυφθούν διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά την πολυπλοκότητα και τον χρόνο απόκρισης, τα συγκεκριμένα μοντέλα κυκλοφορούν σε πολλαπλές εκδόσεις με αυστηρή διαβάθμιση δυνατοτήτων.

Οι χρήστες μπορούν να βασιστούν στο ταχύτατο Nano Banana 2 Lite το οποίο έχει βελτιστοποιηθεί για άμεσες εφαρμογές παραγωγής, στο ισορροπημένο Nano Banana 2 που προσφέρει ποιότητα επαγγελματικού επιπέδου διατηρώντας εντυπωσιακές ταχύτητες επεξεργασίας χάρη στο Gemini 3.1 Flash, και φυσικά στο κορυφαίο Nano Banana Pro. Η έκδοση Pro έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να παρέχει ακρίβεια επιπέδου στούντιο με απαράμιλλο έλεγχο στις μικρότερες λεπτομέρειες των εικόνων, κατανοώντας σε τεράστιο βάθος τις γλωσσικές αποχρώσεις των εντολών που του δίνονται. Χάριν σε αυτήν την κλιμάκωση της επεξεργαστικής ισχύος, η πλατφόρμα ανταποκρίνεται με την ίδια αξιοπιστία τόσο σε βασικά αιτήματα μορφοποίησης, όσο και σε εξαιρετικά λεπτομερείς περιγραφές πολύπλοκων σεναρίων.

Επεξεργασία ακριβείας σε επίπεδο αντικειμένου

Το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα του Google Pics εντοπίζεται στην απαράμιλλη ικανότητα του να προσφέρει στους σχεδιαστές και τους απλούς χρήστες απόλυτο έλεγχο σε επίπεδο μεμονωμένου αντικειμένου, εξαλείφοντας πλήρως την παραδοσιακή και συχνά εκνευριστική ανάγκη για διαρκή επαναδημιουργία ολόκληρης της εικόνας μετά από κάθε μικρή διορθωτική εντολή. Οι χειριστές της πλατφόρμας έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το εργαλείο επιλογής προκειμένου να απομονώνουν συγκεκριμένα στοιχεία μέσα στο παραγόμενο οπτικό αποτέλεσμα. Μετά την επιλογή, μπορούν να μετακινήσουν τα αντικείμενα σε νέες συντεταγμένες, να τροποποιήσουν ριζικά το μέγεθός τους, να τα μετασχηματίσουν δημιουργικά ή ακόμα και να τα διαγράψουν εντελώς, διατηρώντας ταυτόχρονα το συνολικό φόντο και τα υπόλοιπα στοιχεία του κάδρου απολύτως ανέπαφα.

Επιπλέον, η πλατφόρμα ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες αναγνώρισης και παραγωγής ενσωματωμένου κειμένου, επιτρέποντας την απευθείας μετάφραση ή τροποποίηση λέξεων και φράσεων που βρίσκονται οργανικά τοποθετημένες μέσα στα γραφικά. Οι χρήστες απλώς περιγράφουν τι ακριβώς θέλουν να απεικονίζεται μέσω του πεδίου εισαγωγής κειμένου, επιλέγουν την ιδανική επιλογή ανάμεσα σε τέσσερις αρχικές προτεινόμενες εναλλακτικές εικόνες, και κατόπιν προχωρούν σε χειρουργικές παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας τη γόμα για να σβήσουν συγκεκριμένα τμήματα και να ζητήσουν από το μοντέλο τη στοχευμένη αντικατάσταση τους.

Ενσωμάτωση στο οικοσύστημα του Google Workspace

Η ευρύτερη στρατηγική της Google για τη διανομή του συγκεκριμένου προϊόντος βασίζεται στην απρόσκοπτη ενσωμάτωσή του με τις ήδη υπάρχουσες και ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές της εταιρείας. Το Google Pics ενεργοποιείται με τη μορφή ενός έξυπνου επικαλυπτόμενου παραθύρου επεξεργασίας, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη όταν εκείνος κάνει κλικ πάνω σε μια εικόνα μέσα στο γνώριμο περιβάλλον του Google Docs ή του Google Slides. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να εφαρμόζουν στοχευμένες αλλαγές χωρίς να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη ροή της εργασίας τους ή να μεταφέρουν αρχεία μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων λογισμικού.

Για όσους επαγγελματίες επιθυμούν ένα πλήρως ανεξάρτητο περιβάλλον σχεδιασμού, η εταιρεία έχει προνοήσει δημιουργώντας τη διαδικτυακή συντόμευση pics.new, η οποία φορτώνει άμεσα την πλήρη έκδοση της πλατφόρμας στον περιηγητή ιστού. Όλες οι δημιουργίες μπορούν να αποθηκευτούν στο Google Drive, διασφαλίζοντας έτσι την εύκολη κοινοποίηση και την ομαλή επαναχρησιμοποίηση των παραγόμενων γραφικών από όλα τα μέλη μιας ομάδας.

Συνεργατικές λειτουργίες και εξαγωγή υψηλής ανάλυσης

Προχωρώντας πέρα από τη βασική παραγωγή, το Google Pics εξοπλίζεται με εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την τελική εξαγωγή των ψηφιακών αρχείων. Το σύστημα υποστηρίζει την έξυπνη και αυτόματη προσαρμογή μεγέθους και αναλογιών, μια λειτουργία που φροντίζει ώστε το κεντρικό θέμα της εικόνας να παραμένει διαρκώς στο προσκήνιο, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις που απαιτεί το τελικό μέσο προβολής.

Παράλληλα, παρέχονται ισχυρές επιλογές αναβάθμισης της ανάλυσης (upscaling) σε ποιότητα 2K και 4K, καθιστώντας τα παραγόμενα αρχεία απόλυτα κατάλληλα για απαιτητικές επαγγελματικές παρουσιάσεις, διαφημιστικές καμπάνιες μεγάλου μεγέθους, ή έντυπες εκτυπώσεις.

Φυσικά δεν λείπουν οι καινοτόμες δυνατότητες συνεργατικών συνεδριών, όπου πολλαπλοί χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν σχεδόν ταυτόχρονα στην τελειοποίηση ενός δημιουργικού project.

Διαθεσιμότητα

Η κυκλοφορία του προϊόντος έχει δομηθεί με τρόπο που καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα επαγγελματικών και προσωπικών αναγκών. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα ενσωματώνεται στα προσωπικά συνδρομητικά προγράμματα Google AI Pro και Ultra, προσφέροντας τα υπερσύγχρονα αυτά εργαλεία σε μεμονωμένους δημιουργούς. Στο εταιρικό επίπεδο, το Google Pics διατίθεται στις συνδρομητικές βαθμίδες Workspace Business Standard, Enterprise Standard και Enterprise Plus, καλύπτοντας πλήρως τις προδιαγραφές των μεγάλων οργανισμών, ενώ παρέχεται επίσης πρόσβαση στους χρήστες του ακαδημαϊκού προγράμματος AI Pro for Education.