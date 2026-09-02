Nέες λειτουργίες στις συσκευές Android: Υποστήριξη του Gemini στο Find Hub και καταπολέμηση της ναυτίας

Σύνοψη

Η ενημέρωση του Σεπτεμβρίου φέρνει την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη του Gemini στο Find Hub, επιτρέποντας στους χρήστες να αναζητούν τον εξοπλισμό τους μέσω εντολών φυσικής γλώσσας.

Το Google Messages αποκτά πλήρη υποστήριξη Themes, δίνοντας τη δυνατότητα για προσαρμογή των συνομιλιών με ξεχωριστά χρώματα και μοτίβα.

Το Google Keep ενσωματώνεται πιο βαθιά στο λειτουργικό σύστημα για την άμεση καταγραφή σημειώσεων μέσα από οποιαδήποτε ανοιχτή εφαρμογή.

Προστίθενται εξειδικευμένα εργαλεία προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας λειτουργίας οπτικών σημείων που στοχεύει στη δραστική μείωση της ναυτίας όταν οι χρήστες διαβάζουν εν κινήσει.

Η σταθερή ροή ενημερώσεων της Google για το λειτουργικό σύστημα Android έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη σταδιακή βελτίωση της εμπειρίας χρήσης των καταναλωτών. Η νεότερη προγραμματισμένη διανομή λογισμικού (Feature Drop Σεπτεμβρίου), εστιάζει στην πρακτική ενσωμάτωση των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης στις καθημερινές διεργασίες των χρηστών.

Η ενσωμάτωση του Gemini στο Find Hub

Το νέο Android Drop του Σεπτεμβρίου φέρνει την απευθείας διασύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης Gemini με το κεντρικό Find Hub της Google. Οι χρήστες μπορούν πλέον να εντοπίζουν τις χαμένες τους συσκευές και τα συνδεδεμένα τους αντικείμενα μέσω φυσικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας απλές φωνητικές ή γραπτές επερωτήσεις απευθείας από την αρχική οθόνη του smartphone τους.

Η λειτουργία του κλασικού δικτύου Find My Device αναβαθμίζεται σημαντικά μέσα από αυτή την ένωση με τα παραγωγικά γλωσσικά μοντέλα της εταιρείας. Οι κάτοχοι συσκευών δεν χρειάζεται πια να πλοηγούνται σε πολύπλοκα μενού ή να προσπαθούν να θυμηθούν το ακριβές όνομα της συσκευής που αναζητούν, καθώς μπορούν να απευθύνονται στο Gemini ζητώντας για παράδειγμα να εντοπίσει «τα κλειδιά που άφησα στο γραφείο» ή «τα ακουστικά που φορούσα στο γυμναστήριο». Το σύστημα αναλαμβάνει να αντιστοιχίσει τις περιγραφικές αυτές φράσεις με τα καταχωρημένα αντικείμενα στο Find Hub, αντλώντας δεδομένα από τις ετικέτες τοποθεσίας και το ιστορικό συνδέσεων Bluetooth, ώστε να παραδώσει ένα απολύτως ακριβές και χρηστικό αποτέλεσμα.

Η αρχιτεκτονική αυτής της υλοποίησης βασίζεται στην τοπική επεξεργασία μεγάλου μέρους των δεδομένων, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι πληροφορίες τοποθεσίας των χρηστών παραμένουν ασφαλείς μέσα στη συσκευή, χωρίς να απαιτείται διαρκής αλληλεπίδραση με τους cloud servers για κάθε μεμονωμένο ερώτημα. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη κατά την καθημερινή χρήση, καθώς μετατρέπει ένα εργαλείο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων σε έναν διαρκή, έξυπνο βοηθό οργάνωσης του φυσικού εξοπλισμού.

Εξατομίκευση με Themes στο Google Messages

Η εφαρμογή Google Messages αναβαθμίζεται με την προσθήκη πλήρους υποστήριξης Themes, επιτρέποντας στους κατόχους Android συσκευών να προσαρμόζουν ριζικά το περιβάλλον διεπαφής. Οι νέες επιλογές περιλαμβάνουν δυναμικές χρωματικές παλέτες, εξατομικευμένα φόντα για κάθε ξεχωριστή συνομιλία και προσαρμοσμένα εικονίδια που συγχρονίζονται απόλυτα με τη γενικότερη αισθητική του Material You.

Μέχρι πρότινος, η προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων της Google προσέφερε μια μάλλον αυστηρή, τυποποιημένη εμφάνιση που βασιζόταν αποκλειστικά στα γενικά χρώματα του συστήματος, υστερώντας σε επιλογές παραμετροποίησης έναντι των ανταγωνιστικών πλατφορμών επικοινωνίας. Η προσθήκη της μηχανής Themes επιτρέπει την πλήρη διαφοροποίηση κάθε ψηφιακού διαλόγου, με τους χρήστες να αποκτούν τον έλεγχο επάνω στην απόχρωση των συννεφακίων κειμένου (chat bubbles), τη γραμματοσειρά και το παρασκήνιο της συνομιλίας. Επιπλέον, το λογισμικό έχει εκπαιδευτεί ώστε να προτείνει αυτομάτως χρωματικούς συνδυασμούς με βάση την επαφή με την οποία συνομιλείτε, αξιοποιώντας τις αποχρώσεις που κυριαρχούν στην εικόνα του προφίλ του εκάστοτε συνομιλητή.

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν σε κανένα επίπεδο την υποστήριξη του πρωτοκόλλου RCS, το οποίο παραμένει η κεντρική ραχοκοκαλιά για την ασφαλή, κρυπτογραφημένη και πλούσια σε πολυμέσα ανταλλαγή μηνυμάτων.

Google Keep και νέες λειτουργίες προσβασιμότητας

Το Google Keep ενσωματώνεται βαθύτερα στο οικοσύστημα του Android, επιτρέποντας την ταχύτατη λήψη σημειώσεων από οποιαδήποτε ανοιχτή εφαρμογή μέσω συντομεύσεων. Παράλληλα, η Google εισήγαγε νέα εξελιγμένα εργαλεία προσβασιμότητας τα οποία μειώνουν αποτελεσματικά τη ναυτία κατά τη διάρκεια της κίνησης χρησιμοποιώντας διακριτικές οπτικές ενδείξεων στα άκρα της οθόνης.

Η χρησιμότητα του Google Keep αναβαθμίζεται κατακόρυφα, καθώς η εφαρμογή παύει να λειτουργεί ως ένα απλό, απομονωμένο ψηφιακό σημειωματάριο και μετατρέπεται σε ένα καθολικό εργαλείο συγκέντρωσης πληροφοριών, το οποίο είναι άμεσα προσβάσιμο ανεξάρτητα από την εργασία που εκτελείται εκείνη τη στιγμή. Εάν διαβάζετε ένα μακροσκελές άρθρο ή παρακολουθείτε ένα ενημερωτικό βίντεο, μπορείτε απλώς να σύρετε το δάχτυλό σας από την άκρη της οθόνης για να καλέσετε το αιωρούμενο παράθυρο του Keep, επιτρέποντάς σας να αποθηκεύσετε στιγμιαία τον σύνδεσμο, μια εικόνα ή μια γρήγορη σκέψη χωρίς να χάσετε την εστίαση σας.

Στον τομέα της προσβασιμότητας και της ψηφιακής ευημερίας, η εισαγωγή των εργαλείων για την πρόληψη της ναυτίας αποδεικνύει την εστίαση της εταιρείας στην επίλυση πραγματικών, βιολογικών προβλημάτων των χρηστών. Η συγκεκριμένη λειτουργία προβάλλει κινούμενα μοτίβα στα περιθώρια της οθόνης τα οποία συγχρονίζονται με τους αισθητήρες κίνησης του τηλεφώνου. Όταν βρίσκεστε ως επιβάτης σε ένα κινούμενο όχημα, τα σημεία αυτά προσομοιώνουν την εξωτερική κίνηση, βοηθώντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο να συγχρονίσει το οπτικό ερέθισμα που λαμβάνει από την ακίνητη οθόνη με τα σήματα του αιθουσαίου συστήματος στο εσωτερικό του αυτιού, ελαχιστοποιώντας έτσι το αίσθημα της ζάλης.