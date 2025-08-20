Google Pixel 10: Η 10η γενιά με μεγαλύτερη αυτονομία, AI και κάμερες που εντυπωσιάζουν

Η Google παρουσίασε επίσημα τη δέκατη γενιά των Pixel smartphones, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τη σειρά με τρία μοντέλα: Pixel 10, Pixel 10 Pro και Pixel 10 Pro XL. Τα νέα smartphones ενσωματώνουν το ολοκαίνουριο chip Tensor G5, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ομάδα της Google DeepMind, ενώ φέρνουν μαζί τους σημαντικές αναβαθμίσεις σε κάμερα, τεχνητή νοημοσύνη και αυτονομία.

Σχεδιασμός με ανανεωμένη αισθητική

Τα Pixel 10 διατηρούν το γνώριμο camera bar αλλά με πιο εκλεπτυσμένη εμφάνιση, ενώ υποστηρίζουν την τεχνολογία Pixelsnap για ενσωματωμένη Qi2 ασύρματη φόρτιση και χρήση νέων μαγνητικών αξεσουάρ. Η Google δίνει έμφαση και στη βιωσιμότητα, χρησιμοποιώντας τα περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε Pixel.

Το Pixel 10 διαθέτει μεταλλικό πλαίσιο με σατινέ φινίρισμα, γυάλινη πλάτη και έρχεται σε τέσσερις αποχρώσεις: Obsidian, Frost, Indigo και Lemongrass. Η οθόνη Actua των 6,3 ιντσών φτάνει πλέον τα 3000 nits, διευκολύνοντας την προβολή ακόμα και σε έντονο φως, ενώ ο ήχος έχει βελτιωθεί με βαθύτερα μπάσα για πιο ολοκληρωμένη εμπειρία πολυμέσων.

Η κάμερα σε άλλο επίπεδο

Για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία Pixel, συναντάμε τηλεφακό 5x με γρήγορη αυτόματη εστίαση, 10x οπτική ποιότητα και Super Res Zoom έως 20x. Στόχος είναι να μπορεί ο χρήστης να τραβάει καθαρές λήψεις από μεγάλη απόσταση χωρίς απώλειες στην ποιότητα.

Η Google προχωρά ακόμη περισσότερο με το Camera Coach, ένα νέο εργαλείο που αξιοποιεί τα μοντέλα Gemini για να καθοδηγεί τον χρήστη στη λήψη καλύτερων φωτογραφιών. Από συμβουλές για το κάδρο μέχρι βασικές τεχνικές, το Camera Coach απευθύνεται ιδιαίτερα σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη φωτογραφία.

Στα Pro μοντέλα η εμπειρία φτάνει στο αποκορύφωμα. Το Pixel 10 Pro και το Pixel 10 Pro XL διαθέτουν την πιο φωτεινή Super Actua οθόνη, premium σχεδιασμό και το καλύτερο τριπλό σύστημα καμερών που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Pixel. Το highlight είναι το Pro Res Zoom που φτάνει έως και 100x, αξιοποιώντας τον Tensor G5 και ένα νέο generative imaging μοντέλο που ανακτά και βελτιώνει λεπτομέρειες με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Απόδοση που βασίζεται στο Tensor G5

Η καρδιά της νέας σειράς είναι το chip Tensor G5, το πιο εξελιγμένο silicon που έχει κατασκευάσει η Google. Η ταχύτητα και η αποδοτικότητα πάνε χέρι-χέρι με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, φέρνοντας για πρώτη φορά σε συσκευή Pixel το Gemini Nano. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει γενετικές AI εμπειρίες να τρέχουν απευθείας στη συσκευή, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο cloud, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές νέες δυνατότητες είναι το Magic Cue. Πρόκειται για μια λειτουργία που ενσωματώνεται σε εφαρμογές όπως το Google Messages και η εφαρμογή Τηλέφωνο, προσφέροντας έγκαιρα τις πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης. Για παράδειγμα, αν κάποιος καλέσει μια αεροπορική εταιρεία, το Magic Cue μπορεί να αντλήσει τα στοιχεία πτήσης από το email και να τα εμφανίσει την ώρα της συνομιλίας. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος και κόπος, καθώς η πληροφορία έρχεται αυτόματα την κατάλληλη στιγμή.

Εμπειρία Pro χωρίς συμβιβασμούς

Τα Pixel 10 Pro και Pixel 10 Pro XL απευθύνονται σε όσους ζητούν το μέγιστο. Εκτός από τις κορυφαίες κάμερες, διαθέτουν τις μεγαλύτερες μπαταρίες που έχουν μπει ποτέ σε Pixel, αναβαθμισμένα ηχεία, 16 GB RAM και ταχύτερη ενσύρματη φόρτιση. Το Pixel 10 Pro XL υποστηρίζει μάλιστα ασύρματη φόρτιση 25W Qi2.2, δίνοντας τη δυνατότητα να γεμίσει γρήγορα ακόμη και όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε καλώδιο.

Οι χρωματικές επιλογές είναι εξίσου εντυπωσιακές. Εκτός από τις κλασικές Obsidian και Porcelain, η σειρά προσφέρεται και σε Moonstone και Jade, δίνοντας έναν premium χαρακτήρα που ταιριάζει με τον ανανεωμένο σχεδιασμό.

Διαθεσιμότητα και τιμές

Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει με τιμές που ξεκινούν από 799 δολάρια για το Pixel 10, 999 δολάρια για το Pixel 10 Pro και 1199 δολάρια για το Pixel 10 Pro XL. Όσοι αποκτήσουν τα Pro μοντέλα θα λάβουν δωρεάν για έναν χρόνο το Google AI Pro, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία με εργαλεία και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η κυκλοφορία των συσκευών έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου, τόσο στο Google Store όσο και μέσω συνεργαζόμενων καταστημάτων λιανικής.