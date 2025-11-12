Google Play Store: Μετατρέπεται σε απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου για τις Android συσκευές

Η Google φαίνεται πως αλλάζει για άλλη μια φορά τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις Android συσκευές μας. Με τη νέα έκδοση του Play Store (v48.8), η εταιρεία εισάγει ένα χαρακτηριστικό που υπόσχεται να κάνει τη συντήρηση και τον καθαρισμό των συσκευών πιο απλό και άμεσο: τη δυνατότητα να απεγκαθιστάς εφαρμογές από άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον ίδιο λογαριασμό Google – χωρίς καν να τις αγγίξεις.

Η λειτουργία αυτή, που άρχισε ήδη να κάνει σταδιακά την εμφάνισή της σε χρήστες Android, προσθέτει ένα νέο κουμπί «Uninstall» στις σελίδες εφαρμογών του Play Store. Μέσα από αυτό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει σε ποια από τις συσκευές του θέλει να αφαιρέσει την εφαρμογή, κάνοντας τη διαδικασία απομακρυσμένη, εύκολη και κυρίως ενοποιημένη. Το ίδιο μπορεί να γίνει και μέσα από τη διαδρομή Manage apps & devices > Manage, όπου πλέον υπάρχει φίλτρο που επιτρέπει να βλέπεις τις εφαρμογές κάθε συσκευής ξεχωριστά και να τις αφαιρείς με ένα άγγιγμα.

Αν και η Google δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει όταν η συσκευή από την οποία θέλεις να απεγκαταστήσεις μια εφαρμογή είναι εκτός σύνδεσης, αν δηλαδή η εντολή αποθηκεύεται προσωρινά ή αποτυγχάνει, το νέο αυτό χαρακτηριστικό φέρνει μια σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία διαχείρισης πολλών συσκευών.

Για όσους διαθέτουν περισσότερες από μία Android συσκευές —ένα κινητό, ένα tablet, ίσως και μια smart TV ή ένα Chromebook— η νέα επιλογή σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να ανοίγουν κάθε συσκευή ξεχωριστά για να καθαρίσουν ξεχασμένες ή αχρησιμοποίητες εφαρμογές. Ο απομακρυσμένος έλεγχος διευκολύνει σημαντικά τη συντήρηση, μειώνει τον «ψηφιακό θόρυβο» και βελτιώνει την ασφάλεια, αφού εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται ή μένουν ξεχασμένες σε παλιές συσκευές μπορούν τώρα να διαγραφούν με λίγα αγγίγματα.

Η Google, με αυτή την κίνηση, δείχνει ότι θέλει να μετατρέψει το Play Store σε ένα κεντρικό hub για τη διαχείριση του οικοσυστήματος Android. Δεν πρόκειται απλώς για μια προσθήκη ευκολίας, αλλά για μια σαφή ένδειξη πως η εταιρεία επενδύει σε μια πιο συνεκτική εμπειρία πολλαπλών συσκευών. Από ένα και μόνο σημείο —το κύριο κινητό του χρήστη— μπορείς πλέον να έχεις εικόνα και έλεγχο για όλα όσα τρέχουν στις συνδεδεμένες συσκευές σου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απομακρυσμένη απεγκατάσταση δεν είναι μόνο θέμα ευκολίας ή εξοικονόμησης χρόνου. Μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια σε πρακτικές περιπτώσεις: για παράδειγμα, αν πρόκειται να πουλήσεις μια συσκευή ή αν αυτή χαθεί ή κλαπεί, μπορείς να αφαιρέσεις άμεσα ευαίσθητες εφαρμογές χωρίς να χρειαστείς φυσική πρόσβαση. Είναι επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο για οικογένειες που μοιράζονται συσκευές — όπως ένα tablet για τα παιδιά — επιτρέποντας στους γονείς να καθαρίζουν εφαρμογές από απόσταση, χωρίς να παρέμβουν απευθείας στη συσκευή.

