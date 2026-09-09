Google Search: Η Google υποβαθμίζει επίσημα και δραστικά τα αποτελέσματα αναζήτησης στην Ευρώπη

Σύνοψη

Η Google εφαρμόζει εκτεταμένες αλλαγές στον αλγόριθμο αναζήτησης αποκλειστικά για τους Ευρωπαίους χρήστες, υπακούοντας στις επιταγές της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Ο Nick Fox, ανώτερος αντιπρόεδρος της εταιρείας, χαρακτηρίζει τις τροποποιήσεις ως τη μεγαλύτερη πτώση ποιότητας στα 29 χρόνια λειτουργίας της μηχανής αναζήτησης.

Τα νέα αποτελέσματα αφαιρούν τις τιμές σε πραγματικό χρόνο από υπηρεσίες όπως τα ξενοδοχεία και οι πτήσεις, δίνοντας την κορυφαία θέση προβολής σε πλατφόρμες σύγκρισης (π.χ., Expedia, Booking).

Η εταιρεία προειδοποιεί ότι οι προηγούμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις οδήγησαν ήδη σε κατακόρυφη πτώση της τάξης του 30% στην απευθείας οργανική επισκεψιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Εμφανίζονται ρητές προειδοποιήσεις στα νέα προσαρμοσμένα widgets που αναφέρουν ότι οι συνεργαζόμενες πλατφόρμες διαμορφώνουν τις τιμές δυναμικά, λαμβάνοντας υπόψη αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της συσκευής του τελικού χρήστη.

Η Google προχωρά σε θεμελιώδεις τροποποιήσεις στα ευρωπαϊκά αποτελέσματα αναζήτησης με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό Digital Markets Act (DMA). Οι νέες ρυθμίσεις εξαλείφουν τις άμεσες αναγραφές τιμών από το ειδικό περιβάλλον αποτελεσμάτων, προωθώντας ενεργά τις μεγάλες πλατφόρμες σύγκρισης έναντι των απευθείας συνδέσμων των τοπικών επιχειρήσεων, γεγονός που επισήμως η εταιρεία χαρακτηρίζει ως υποβάθμιση της εμπειρίας για τους Ευρωπαίους χρήστες.

Η αναγκαστική προσαρμογή του αλγορίθμου παρουσίασης δεν προκύπτει από κάποια εσωτερική στρατηγική αναβάθμισης της μηχανής, αλλά αποτελεί τη στενή τεχνική απάντηση στο βαρύ πρόστιμο ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2026. Η κατηγορία αφορούσε την πρακτική της αυτο-προτίμησης (self-preferencing), μέσω της οποίας η Google φερόταν να ευνοεί τις δικές της κάθετες υπηρεσίες σε τομείς όπως οι αγορές, τα ξενοδοχεία, οι μεταφορές και τα αθλητικά αποτελέσματα. Δοθέντος ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος 60 ημερών για την αποκατάσταση της ισορροπίας, η μη συμμόρφωση θα επέφερε κυρώσεις που θα μπορούσαν να αγγίξουν έως και το 5% του συνολικού παγκόσμιου τζίρου της εταιρείας. Υπό την απειλή αυτών των συντριπτικών οικονομικών συνεπειών, η ανάπτυξη του νέου περιβάλλοντος διεπαφής κατέστη μονόδρομος.

Ο Nick Fox, ανώτερος αντιπρόεδρος της Google υπεύθυνος για τη Γνώση και την Πληροφορία, προέβη σε ασυνήθιστα σκληρές δηλώσεις σχετικά με την ποιότητα του νέου συστήματος. Διευκρίνισε ότι οι ουσιαστικές αλλαγές στο Search αφορούν αποκλειστικά την Ευρώπη, προειδοποιώντας παράλληλα πως η προώθηση των διαδικτυακών μεσαζόντων εις βάρος των τοπικών επιχειρήσεων προκαλεί άμεση βλάβη στην τελική χρηστικότητα του προϊόντος.

Είναι εξαιρετικά σπάνιο για μια εταιρεία τεχνολογίας αυτού του μεγέθους να εισάγει ένα νέο χαρακτηριστικό συνοδεύοντας το με μια επίσημη παραδοχή υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η πρακτική εφαρμογή και η εξαφάνιση των πραγματικών τιμών

Η αρχιτεκτονική της νέας σελίδας αποτελεσμάτων διαφοροποιείται αισθητά από το οικείο πρότυπο των προηγούμενων ετών. Ένας εξειδικευμένος μηχανισμός αναζήτησης καταλαμβάνει πλέον την κορυφή της σελίδας, ακολουθούμενος από δύο επιπλέον επιλογές που παρέχουν αισθητά λιγότερες λεπτομέρειες. Αμέσως πιο κάτω εντοπίζεται το γνώριμο carousel για ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες και εστιατόρια, από το οποίο ωστόσο έχουν αφαιρεθεί κρίσιμα εργαλεία αλληλεπίδρασης.

Κατάργηση πραγματικών τιμών: Η λειτουργία άμεσης εμφάνισης ζωντανού κόστους για διαμονή και πτήσεις αφαιρείται πλήρως από το βασικό περιβάλλον αποτελεσμάτων, προσθέτοντας επιπλέον βήματα στην έρευνα του χρήστη.

Η λειτουργία άμεσης εμφάνισης ζωντανού κόστους για διαμονή και πτήσεις αφαιρείται πλήρως από το βασικό περιβάλλον αποτελεσμάτων, προσθέτοντας επιπλέον βήματα στην έρευνα του χρήστη. Κυριαρχία ενδιάμεσων πλατφορμών: Οι σελίδες σύγκρισης και οι μεγάλοι aggregators (όπως η Expedia και η Booking.com) καταλαμβάνουν πλέον τον κύριο διαθέσιμο χώρο, μετατοπίζοντας την ψηφιακή παρουσία των ίδιων των καταλυμάτων.

Οι σελίδες σύγκρισης και οι μεγάλοι aggregators (όπως η Expedia και η Booking.com) καταλαμβάνουν πλέον τον κύριο διαθέσιμο χώρο, μετατοπίζοντας την ψηφιακή παρουσία των ίδιων των καταλυμάτων. Δυναμική εξατομίκευση τιμών: Ανεξάρτητοι αναλυτές εντόπισαν ειδοποιήσεις στα νέα widgets που αναφέρουν ότι οι τελικές τιμές ρυθμίζονται δυναμικά από τους συνεργάτες, βάσει παραγόντων όπως ο τύπος της συσκευής του χρήστη, πλήττοντας τη διαφάνεια.

Η παρατήρηση σχετικά με τη δυναμική εξατομίκευση φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με αναφορές των ερευνητών Radu Oncescu και Barry Schwartz, οι νομικές ρήτρες που συνοδεύουν τα widgets της νέας διεπαφής DMA προειδοποιούν ευθέως τους καταναλωτές ότι η τιμή που βλέπουν ίσως δεν είναι καθολική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχευε στην ενίσχυση του ανταγωνισμού προωθώντας τα εργαλεία σύγκρισης ψηλότερα στην οθόνη, ωστόσο, η απουσία αντικειμενικών δεδομένων πραγματικού χρόνου σε συνδυασμό με την προσωποποιημένη τιμολόγηση δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η αντικειμενική σύγκριση καθίσταται πρακτικά αδύνατη.

Ο οικονομικός αντίκτυπος και το πλήγμα στις τοπικές επιχειρήσεις

Το βασικό επιχείρημα της Google εστιάζει στη μετατόπιση της ισχύος από τους δημιουργούς των υπηρεσιών στους μεσάζοντες. Μέχρι πρότινος, η αναζήτηση για ένα μικρό ανεξάρτητο ξενοδοχείο παρείχε άμεσα στον χρήστη το link, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση του καταλύματος, ενθαρρύνοντας την απευθείας επικοινωνία. Υπό το νέο καθεστώς, ένας ενδιάμεσος πάροχος εμφανίζεται ως κύριο αποτέλεσμα, διαθέτοντας το δικό του απόθεμα δωματίων. Ο ξενοδόχος καλείται συνεπώς να πληρώσει μια υψηλή προμήθεια στον ενδιάμεσο οργανισμό προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν πελάτη ο οποίος βρισκόταν ήδη σε διαδικασία αναζήτησης του συγκεκριμένου καταλύματος.

Η εταιρεία υποστηρίζει, επικαλούμενη εσωτερικά δεδομένα, ότι οι προγενέστερες αλλαγές που επιβλήθηκαν στα πλαίσια του DMA οδήγησαν σε κατακρήμνιση της δωρεάν απευθείας επισκεψιμότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κατά 30%. Παρότι τα νούμερα προέρχονται αποκλειστικά από τα συστήματα της Google και δεν επαληθεύονται από εξωτερικούς ανεξάρτητους φορείς, η λογική βάση του επιχειρήματος παραμένει ορθή. Εφόσον τα οργανικά αποτελέσματα σπρώχνονται χαμηλότερα για να δημιουργηθεί χώρος για τους aggregators, η μείωση των απευθείας πωλήσεων αποτελεί ξεκάθαρη μαθηματική συνέπεια.

Παράλληλα, το συνολικό ρυθμιστικό κλίμα παραμένει εξαιρετικά τεταμένο. Η Google έχει συγκεντρώσει πρόστιμα ύψους 10,38 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι διαδοχικές κανονιστικές παρεμβάσεις έχουν προσλάβει πλέον καθαρά γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump να απειλεί ανοιχτά με τη διενέργεια έρευνας κατά της ευρωπαϊκής ηγεσίας, κατηγορώντας την Ένωση για στοχευμένη οικονομική απομύζηση αμερικανικών εταιρειών.

Οι σοβαρές προεκτάσεις για την ελληνική αγορά

Η βαθιά εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από το τουριστικό προϊόν καθιστά τις νέες αλλαγές στον αλγόριθμο της Google μια δυνητική απειλή για τα περιθώρια κέρδους των εγχώριων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίοι Έλληνες ξενοδόχοι, οι ιδιοκτήτες boutique καταλυμάτων, καθώς και οι τοπικές εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, είχαν επενδύσει σημαντικούς πόρους τα τελευταία χρόνια στο Local SEO. Η ικανότητα μιας μικρής επιχείρησης να εμφανίζεται άμεσα στα αποτελέσματα του Google Maps και της οργανικής αναζήτησης με τα δικά της στοιχεία επικοινωνίας, λειτουργούσε ως ασπίδα απέναντι στις υπέρογκες προμήθειες που επιβάλλουν τα πολυεθνικά Online Travel Agencies (OTAs).

Με τη νέα υποχρεωτική διάταξη της σελίδας, η οργανική προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να προσελκύσουν απευθείας κρατήσεις ακυρώνεται σε μεγάλο βαθμό. Η κυριαρχία των aggregators στην κορυφή της σελίδας σημαίνει ότι ο επισκέπτης που προγραμματίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα θα δρομολογείται συστηματικά μέσα από πλατφόρμες τρίτων, ροκανίζοντας τα έσοδα των τοπικών ιδιοκτητών. Επιπλέον, για τον Έλληνα καταναλωτή, η αναζήτηση για μια σύντομη εξόρμηση ή για ένα εστιατόριο περιπλέκεται αδικαιολόγητα, προσθέτοντας αναγκαστικά κλικ και περιττά βήματα πλοήγησης, επιβεβαιώνοντας απόλυτα τον ισχυρισμό της Google περί πρακτικής υποβάθμισης της χρηστικής εμπειρίας.