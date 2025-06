Google Sheets: Πλέον μπορείς να επεξεργάζεσαι τα sheets που παράγει το Gemini AI

Η Google προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Google Sheets, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία του με την τεχνητή νοημοσύνη Gemini. Από τον Ιανουάριο του 2025, οι χρήστες μπορούσαν να ζητούν από το Gemini να δημιουργεί γραφήματα με βάση τα δεδομένα τους. Ωστόσο, τα αρχικά αποτελέσματα ήταν περιορισμένα, καθώς επρόκειτο για στατικές εικόνες, μη επεξεργάσιμες και αποκομμένες από τη δυναμική σύνδεση με τα υποκείμενα δεδομένα.

Πλέον, αυτή η εικόνα αλλάζει. Με τη νέα ενημέρωση, τα γραφήματα που δημιουργούνται μέσω Gemini είναι πλήρως επεξεργάσιμα και παραμένουν συγχρονισμένα με τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από την οπτικοποίηση των στοιχείων, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επεμβαίνουν στις λεπτομέρειες του γραφήματος, όπως στον τίτλο, στα χρώματα, στους άξονες, με τον ίδιο τρόπο που θα το έκαναν με ένα χειροκίνητα κατασκευασμένο γράφημα στο Sheets.

Η διαδικασία παραμένει απλή και προσβάσιμη: μέσα από το sidepanel του Gemini, ο χρήστης πληκτρολογεί το ζητούμενο, για παράδειγμα «δημιούργησε ένα ραβδόγραμμα για την απόδοση της καμπάνιας ανά αγορά». Η τεχνητή νοημοσύνη παράγει το γράφημα και το τοποθετεί σε μια νέα καρτέλα στο υπολογιστικό φύλλο. Από εκεί, το γράφημα μπορεί να τροποποιηθεί όπως επιθυμεί ο χρήστης, προσφέροντας πλήρη έλεγχο στην παρουσίαση των δεδομένων.

Ωστόσο, το σύστημα δεν είναι απόλυτα άρτιο. Το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι ότι το γράφημα συνδέεται με τα δεδομένα της νέας καρτέλας που δημιουργεί το Gemini, και όχι με το αρχικό σύνολο δεδομένων του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι για να ανανεωθεί το γράφημα με νέα στοιχεία, ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει τη συγκεκριμένη καρτέλα, αντί να αρκείται στην αλλαγή των αρχικών κελιών. Πρόκειται για μια ιδιαιτερότητα που αποκλίνει από τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των γραφημάτων στο Sheets, τα οποία συνήθως ενημερώνονται αυτόματα όταν αλλάζουν οι τιμές στα κύρια δεδομένα.

Επιπλέον, η Google επισημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά με πιο πολύπλοκα γραφήματα, το Gemini ενδέχεται να μην μπορεί να δημιουργήσει ένα πλήρως επεξεργάσιμο γράφημα και να καταφύγει εκ νέου στη δημιουργία μιας στατικής εικόνας. Αυτό σημαίνει πως η ποιότητα του αποτελέσματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος της ζητούμενης απεικόνισης και την πολυπλοκότητα των δεδομένων.

Η αναβάθμιση έχει ήδη αρχίσει να διατίθεται στους χρήστες και, σύμφωνα με την Google, η διάθεση θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα τριών ημερών. Η νέα δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε πολλά από τα πλάνα του Google Workspace, συμπεριλαμβανομένων των Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard και Enterprise Plus. Παράλληλα, περιλαμβάνεται και στα πλάνα Google One AI Premium, που πρόσφατα μετονομάστηκαν σε Google AI Pro και Ultra.

Ακόμα και όσοι διαθέτουν παλαιότερα πακέτα Gemini Business ή Enterprise — τα οποία η εταιρεία έχει πάψει να πωλεί από τις 15 Ιανουαρίου 2025 — θα έχουν πρόσβαση στη λειτουργία, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Smart features and personalization" στις ρυθμίσεις του διαχειριστή. Αν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργή, η νέα δυνατότητα δεν θα λειτουργήσει.

[via]