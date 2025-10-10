Hamnet: Νέο trailer για την ταινία που υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις

Η Chloé Zhao επιστρέφει με μια από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες δημιουργίες της μέχρι σήμερα. Το Hamnet, η κινηματογραφική μεταφορά του πολυβραβευμένου μυθιστορήματος της Maggie O’Farrell, απέκτησε το πρώτο του ολοκληρωμένο trailer, και ήδη προκαλεί ρίγη συγκίνησης στους θεατές. Η Zhao, γνωστή για τη δύναμη με την οποία συνδυάζει ποίηση και ρεαλισμό, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία αγάπης, απώλειας και καλλιτεχνικής έμπνευσης, εμπνευσμένη από τη ζωή του William Shakespeare.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε δύο από τους πιο αναγνωρισμένους ηθοποιούς της νέας γενιάς: τον Paul Mescal, που κέρδισε κοινό και κριτικούς με το Aftersun, και την Jessie Buckley, που μάγεψε στο The Lost Daughter. Οι δυο τους υποδύονται τον Shakespeare και τη σύζυγό του Agnes, ένα ζευγάρι δεμένο με πάθος αλλά και βαρύ πένθος, καθώς η ιστορία τους περιστρέφεται γύρω από τον θάνατο του 11χρονου γιου τους, Hamnet. Το τραγικό αυτό γεγονός, σύμφωνα με τους ιστορικούς, αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το αριστούργημα Hamlet.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται η μορφή της Agnes, μιας γυναίκας που αντιμετωπίζει τον θάνατο όχι μόνο ως προσωπική απώλεια, αλλά και ως δύναμη που καθορίζει την τέχνη και τη ζωή του συντρόφου της. Η σχέση της με τον Shakespeare παρουσιάζεται όχι απλώς ως ρομαντική, αλλά ως δημιουργική συνεργασία δύο ψυχών που μοιράζονται τον ίδιο πόνο και την ίδια ανάγκη να τον μεταμορφώσουν σε κάτι αιώνιο.

Οι πρώτες εντυπώσεις από την προβολή του φιλμ στο BFI London Film Festival είναι ενθουσιώδεις. Η ταινία χαρακτηρίστηκε ως μια «εσωτερική καταιγίδα συναισθημάτων» και ήδη θεωρείται μια από τις πιο ισχυρές υποψηφιότητες για την ερχόμενη σεζόν των Oscars.

Το Hamnet θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου.