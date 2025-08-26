Ο Paul Mescal ενσαρκώνει έναν πληγωμένο Shakespeare στο συγκλονιστικό Hamnet [Trailer]

Ο Paul Mescal, ένας από τους πιο συζητημένους ηθοποιούς της γενιάς του, ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο που υπόσχεται να συγκινήσει βαθιά το κοινό. Το νέο trailer του Hamnet δίνει μια πρώτη γεύση από την ερμηνεία του Ιρλανδού ηθοποιού στον ρόλο του William Shakespeare, όχι όμως μέσα από τον φακό του δημιουργού, αλλά ως πατέρα που παλεύει με μια αβάσταχτη προσωπική τραγωδία.

Τα τελευταία χρόνια, ο Mescal έχει καταφέρει να κατακτήσει τόσο τους κριτικούς όσο και το κοινό με ερμηνείες γεμάτες τρυφερότητα και συγκίνηση. Από το Aftersun μέχρι το Normal People, αλλά και πιο πρόσφατα στο All of Us Strangers και το Gladiator II, ο ηθοποιός έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο «internet boyfriend», αγαπημένο του κοινού για την ικανότητά του να συνδυάζει τον σαγηνευτικό του χαρακτήρα με μια σχεδόν σπαρακτική ειλικρίνεια.

Φέτος τον χειμώνα, πριν από την πρεμιέρα του Hamnet, ο Mescal θα εμφανιστεί στο The History of Sound πλάι στον Josh O'Connor. Όμως η μεγάλη πρόκληση έρχεται με τον Shakespeare – μια ερμηνεία που φαίνεται να ισορροπεί ανάμεσα στο πάθος και στη θλίψη.

Η ταινία, βασισμένη στο βραβευμένο ιστορικό μυθιστόρημα της Maggie O’Farrell, αφηγείται μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του Shakespeare. Δεν επικεντρώνεται στην καριέρα του στο Globe Theatre ή στην εύνοια που απολάμβανε από τη βασίλισσα, αλλά στρέφει το βλέμμα στην οικογένειά του και στην απώλεια που τον σημάδεψε. Ο γιος του, Hamnet, πέθανε σε νεαρή ηλικία, και αυτή η τραγωδία αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το εμβληματικό έργο Hamlet.

Η Chloé Zhao, δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτις, επιστρέφει με αυτό το φιλόδοξο πρότζεκτ, συνδυάζοντας τη δική της κινηματογραφική ευαισθησία με το υλικό της O’Farrell. Η Zhao συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τη συγγραφέα, δημιουργώντας μια αφήγηση που δεν περιορίζεται στη φιγούρα του Shakespeare, αλλά εστιάζει εξίσου και στη σύζυγό του, Anne "Agnes" Hathaway.

Τον ρόλο της Agnes αναλαμβάνει η Jessie Buckley, μια ηθοποιός που έχει ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για τις εμφανίσεις της σε ταινίες όπως Men, The Lost Daughter και Wild Rose. Στο Hamnet καλείται να αποδώσει όχι μόνο τη θλίψη μιας μητέρας που χάνει το μοναδικό της παιδί, αλλά και τη δύναμη μιας γυναίκας που στέκεται δίπλα σε έναν άντρα παγιδευμένο ανάμεσα στο δημιουργικό του πάθος και στο ανείπωτο πένθος.

Το trailer αφήνει να διαφανεί ότι η ιστορία δεν αφορά αποκλειστικά την έμπνευση πίσω από το Hamlet, αλλά και το πώς η απώλεια καθορίζει τις σχέσεις, διαλύει και αναδιαμορφώνει οικογένειες, και τελικά βρίσκει διέξοδο στη δημιουργία.

Το Hamnet θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ του Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2025, ένα από τα πιο σημαντικά σκαλοπάτια για τις ταινίες που συχνά διεκδικούν βραβεία. Η ταινία αναμένεται να συγκινήσει το κοινό του φεστιβάλ, ενώ ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές του φθινοπώρου.

Η επίσημη κυκλοφορία στις αίθουσες θα ξεκινήσει στις 12 Δεκεμβρίου.