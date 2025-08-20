High On Life 2: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας

Η Squanch Games επιστρέφει με το sequel ενός από τα πιο ιδιόρρυθμα και ανατρεπτικά παιχνίδια των τελευταίων ετών. Το High on Life 2, η συνέχεια του αθυρόστομου και κωμικού FPS που κατάφερε να ξεχωρίσει με το ιδιαίτερο χιούμορ και την καρτουνίστικη αισθητική του, απέκτησε επιτέλους ημερομηνία κυκλοφορίας. Όπως ανακοίνωσε η Microsoft μέσα από το Xbox Wire, το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει στις 13 Φεβρουαρίου 2026 και θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη μέρα στο Xbox Game Pass, όπως ακριβώς συνέβη και με τον προκάτοχό του.

Η συνεργασία με την υπηρεσία Game Pass φαίνεται πως αποτελεί στρατηγική επιλογή για το στούντιο, που είχε δει το πρώτο High on Life να κατακτά κοινό πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο χάρη στη διάθεση του μέσω της πλατφόρμας. Με το sequel, η Squanch Games φιλοδοξεί όχι μόνο να επαναλάβει, αλλά και να ξεπεράσει την επιτυχία.

Στο κομμάτι του καστ, το παιχνίδι επιφυλάσσει νέες εκπλήξεις. Στους ηθοποιούς που δανείζουν τις φωνές τους συγκαταλέγεται πλέον και ο Ralph Ineson, γνωστός για την επιβλητική φωνή του, ενώ επιστρέφουν οι Betsy Sodaro, J.B. Smoove και Richard Kind, που είχαν αφήσει το στίγμα τους και στο πρώτο παιχνίδι. Το πάντρεμα νέων και γνώριμων φωνών υπόσχεται να ενισχύσει το ήδη εκρηκτικό μείγμα χιούμορ και υπερβολής.

Η πλοκή του High on Life 2 συνεχίζει από εκεί που άφησε το πρώτο κεφάλαιο. Ο παίκτης έχει ήδη σώσει την ανθρωπότητα από την αφάνεια, διαλύοντας ένα διαγαλαξιακό καρτέλ και κυνηγώντας επικίνδυνους στόχους σε όλο το σύμπαν. Η ζωή φαίνεται να έχει μπει σε έναν πιο ήρεμο ρυθμό, με δόξα, πλούτη και αποδοχή. Όμως, όπως συμβαίνει πάντα, το χάος δεν αργεί να επιστρέψει. Ένα μυστηριώδες πρόσωπο από το παρελθόν κάνει την εμφάνισή του και θέτει στο στόχαστρο την ίδια την αδερφή του πρωταγωνιστή, ανατρέποντας την φαινομενική γαλήνη.

Από εκεί και πέρα ξεκινά ένα νέο ταξίδι γεμάτο ένταση, δράση και φυσικά το ιδιαίτερο χιούμορ που χαρακτηρίζει τη σειρά. Ο παίκτης καλείται να αντιμετωπίσει μια διαστημική συνωμοσία που απειλεί ξανά την ανθρωπότητα, βυθιζόμενος σε κόσμους γεμάτους κινδύνους και τρελές καταστάσεις. Όπως αναφέρει η επίσημη περιγραφή, το High on Life 2 προσκαλεί τους παίκτες να πυροβολήσουν, να μαχαιρώσουν και να «σερφάρουν» σε πανέμορφους, αλλά και επικίνδυνους πλανήτες, με στόχο να διαλύσουν μια πανίσχυρη φαρμακευτική εταιρεία που έχει βάλει κυριολεκτικά «τιμή» στην ανθρώπινη ζωή.

Η αισθητική παραμένει πιστή στο πρώτο παιχνίδι, με έντονα χρώματα, σουρεαλιστικούς κόσμους και έναν τόνο που κινείται ανάμεσα στη σάτιρα και την τρέλα. Η Squanch Games υπόσχεται ακόμη πιο εκτεταμένα περιβάλλοντα, γεμάτα λεπτομέρειες και ανατρεπτικές στιγμές, όπου οι ίδιοι οι εξωγήινοι χαρακτήρες-όπλα κλέβουν για άλλη μια φορά την παράσταση.

Το στοιχείο που έκανε το πρώτο High on Life να ξεχωρίσει –η συνεχής αλληλεπίδραση με όπλα που μιλούν, σχολιάζουν και συμμετέχουν ενεργά στην ιστορία– επιστρέφει δυναμικά, εμπλουτισμένο με νέους χαρακτήρες και περισσότερη ποικιλία. Ο συνδυασμός αυτός δίνει στο παιχνίδι μια μοναδική ταυτότητα, όπου το χιούμορ μπλέκεται με την ένταση ενός FPS και δημιουργεί μια εμπειρία που δύσκολα συγκρίνεται με κάποια άλλη.

Η κυκλοφορία δεν περιορίζεται μόνο στο οικοσύστημα της Microsoft. Το High on Life 2 θα διατεθεί παράλληλα και για PlayStation 5, αλλά και για PC, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ακόμα ευρύτερο κοινό.

