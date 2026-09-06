Hisense: Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο έξυπνο σπίτι και το UEFA EURO 2028

Σύνοψη

Η αποστολή του Techgear βρέθηκε στο booth της Hisense στο Βερολίνο για να δει από κοντά όλη τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας κατά τη διάρκεια της IFA 2026, εστιάζοντας στο νέο οικοσύστημα AI Companion Suite.

Η πλατφόρμα ConnectLife και η τεχνολογία V AIOS αναλαμβάνουν την πλήρη αυτοματοποίηση των οικιακών συσκευών, προσφέροντας δυνατότητες όπως η δημιουργία συνταγών από το ψυγείο και ο αυτόματος συγχρονισμός ψησίματος με τον φούρνο.

Μέσω του Amazon Smart Home AI Toolkit, οι χρήστες μπορούν πλέον να ελέγχουν τα κλιματιστικά και τις υπόλοιπες συσκευές της εταιρείας χρησιμοποιώντας φυσικές φωνητικές εντολές προς την ψηφιακή βοηθό Alexa+.

Η Hisense ανακοίνωσε την επέκταση της μακροχρόνιας στρατηγικής της συνεργασίας με την UEFA, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επίσημου Συνεργάτη για το επερχόμενο UEFA EURO 2028.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο κατασκευαστής διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις της κατηγορίας των τηλεοράσεων 100 ιντσών και άνω για την περίοδο 2023-2026.

Η αποστολή μας βρίσκεται στο Βερολίνο για την IFA 2026 και το booth της Hisense δεν θα μπορούσε να λείπει από την περιήγηση μας. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να δούμε όλη τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας από κοντά, καταγράφοντας τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις που αναμένεται να απασχολήσουν την αγορά τα επόμενα χρόνια.

Εφαρμόζοντας το κεντρικό όραμα «Innovating a Brighter Life», η Hisense παρουσίασε το AI Companion Suite, ένα εξαιρετικά προηγμένο οικοσύστημα διασυνδεδεμένων συσκευών το οποίο ενσωματώνει λειτουργίες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης στις καθημερινές μικροεργασίες του νοικοκυριού. Παράλληλα, η εταιρεία φρόντισε να ισχυροποιήσει το εμπορικό της αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή ήπειρο ανακοινώνοντας επίσημα ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία της με την UEFA ως Επίσημος Συνεργάτης του UEFA EURO 2028, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στον χώρο του αθλητισμού.

Η καρδιά του έξυπνου σπιτιού που οραματίζεται η Hisense χτυπάει μέσα από την πλατφόρμα ConnectLife, η οποία αναλαμβάνει να δικτυώσει όλα τα προϊόντα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία V AIOS, επιτρέποντας στις μηχανές να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να εκτελούν ενέργειες εντελώς αυτόνομα. Ξεκινώντας την περιήγησή μας από τον χώρο της κουζίνας, είδαμε το AI Companion Refrigerator να σαρώνει το εσωτερικό του προκειμένου να αναγνωρίσει τα διαθέσιμα υλικά και να προτείνει γαστρονομικές ιδέες που ανταποκρίνονται στις αυστηρές διατροφικές προτιμήσεις του χρήστη.

Μόλις ο καταναλωτής επιλέξει την επιθυμητή συνταγή μέσω της οθόνης αφής, τα δεδομένα μεταφέρονται ακαριαία στο AI Companion Oven, το οποίο αναλαμβάνει να προθερμανθεί και να ρυθμίσει τους χρόνους ψησίματος χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια από την πλευρά του μάγειρα. Επιπρόσθετα, το AI Companion Wine Cabinet φροντίζει για τη διατήρηση των ιδανικών συνθηκών συντήρησης των κρασιών προτείνοντας τους κατάλληλους συνδυασμούς για το κυρίως πιάτο, ενώ το AI Companion Dishwasher ολοκληρώνει τον κύκλο αναλύοντας την κατάσταση των σκευών για να προσαρμόσει την ένταση της πλύσης ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση νερού.

Οι δυνατότητες αυτοματοποίησης επεκτείνονται εξίσου δυναμικά και στον τομέα της καθαριότητας των ρούχων, όπου το AI Companion Laundry Suite σαρώνει τα υφάσματα που τοποθετούνται στον κάδο για να επιλέξει τον βέλτιστο κύκλο πλύσης και στεγνώματος, αποφεύγοντας τις φθορές και τη σπατάλη ενέργειας. Μεταφερόμενοι στον χώρο του καθιστικού, εντυπωσιαστήκαμε από τη λειτουργία του AI Companion Air Conditioner, το οποίο αξιοποιεί ενσωματωμένους αισθητήρες προκειμένου να καταγράψει τη θερμοκρασία, τα επίπεδα υγρασίας αλλά και την παρουσία ατόμων μέσα στο δωμάτιο, ρυθμίζοντας τη ροή του αέρα δυναμικά καθώς οι χρήστες αλλάζουν θέση. Ακρογωνιαίος λίθος της συνολικής αρχιτεκτονικής αποτελεί το AI Companion Energy System, ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης πόρων που αναλύει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και τα δεδομένα των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας ανά ώρα, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την κατανάλωση και να μειώσει αισθητά το λειτουργικό κόστος του σπιτιού.

Ενισχύοντας περαιτέρω τη διασυνδεσιμότητα, η Hisense ενσωμάτωσε υποστήριξη για την ψηφιακή βοηθό Alexa+ κάνοντας χρήση του νέου Amazon Smart Home AI Toolkit, γεγονός που μεταφράζεται στην πράξη σε δυνατότητα πλήρους ελέγχου των κλιματιστικών μέσω φυσικών φωνητικών εντολών. Η επιτυχημένη υλοποίηση όλων αυτών των τεχνολογιών οδήγησε σε σημαντικές βραβεύσεις κατά τη διάρκεια της IFA 2026, με το σύστημα κλιματισμού Multi Function II Series να αποσπά το Winner Award και τα μοντέλα X-zone Master, U8 Air Master Air Conditioner να λαμβάνουν τιμητικές διακρίσεις.

Η τεχνολογική καινοτομία πλαισιώθηκε αρμονικά από τις σημαντικές ανακοινώσεις στον τομέα του αθλητικού μάρκετινγκ, καθώς στο περίπτερο της Hisense δημιουργήθηκε μια ειδικά διαμορφωμένη ζώνη ενεργοποίησης για το UEFA EURO 2028, η οποία προσέφερε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια διαδραστική ποδοσφαιρική πρόκληση με καταγραφή γκολ και αυτόματη παραγωγή φωτογραφικού υλικού. Η συμφωνία για τη νέα διοργάνωση σηματοδοτεί την τέταρτη διαδοχική υποστήριξη της εταιρείας σε πρωτάθλημα UEFA EURO, αποδεικνύοντας τη συνέπεια που χαρακτηρίζει τη στρατηγική της από το 2016 μέχρι σήμερα, έχοντας ήδη καταγράψει τεράστια επιτυχία ως χορηγός στα Παγκόσμια Κύπελλα FIFA του 2018, του 2022 και του 2026.

Η Αντιπρόεδρος του Ομίλου Hisense, Catherine Fang, σημείωσε πως η σχέση της μάρκας με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει ξεπεράσει τα όρια μιας παραδοσιακής χορηγικής σχέσης, καθώς η εταιρεία αποτελεί πλέον τον βασικό συνεργάτη τεχνολογίας οθονών προχωρώντας βήμα προς βήμα με την UEFA. Ο Διευθυντής Μάρκετινγκ της UEFA, Guy-Laurent Epstein, υπερθεμάτισε τονίζοντας τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και την κοινή τους φιλοδοξία να δημιουργούν ουσιαστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Η εμπορική απόδοση αυτής της πολυετούς επένδυσης αποτυπώνεται καθαρά στα επίσημα στοιχεία της βιομηχανίας, σύμφωνα με τα οποία η Hisense κατατάσσεται σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς για την κατηγορία των τηλεοράσεων μεγέθους 100 ιντσών και άνω, κυριαρχώντας στις πωλήσεις της περιόδου 2023-2026.