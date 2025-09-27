HMND 01 Alpha: Ο ρομποτικός «εργάτης» που εξελίσσει την βιομηχανική αλυσίδα

Το Λονδίνο έγινε το σκηνικό μιας ιδιαίτερα σημαντικής παρουσίασης: του πρώτου βιομηχανικού ανθρωποειδούς ρομπότ που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το όνομά του είναι HMND 01 Alpha και αποτελεί δημιούργημα της startup εταιρείας Humanoid. Σύμφωνα με την ίδια την ομάδα ανάπτυξης, πρόκειται για το ταχύτερα κατασκευασμένο πρωτότυπο στην ιστορία της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αφού χρειάστηκαν μόλις επτά μήνες για να ολοκληρωθεί μια μηχανή ικανή να κινείται, να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της και να εκτελεί πολύπλοκες εργασίες σε βιομηχανικά και λογιστικά περιβάλλοντα.

Η Humanoid ιδρύθηκε μόλις πριν από έναν χρόνο, ωστόσο έχει ήδη καταφέρει να συγκροτήσει μια ομάδα περίπου 170 μηχανικών, ειδικών στη ρομποτική και προγραμματιστών τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει δύο πιλοτικά έργα σε πραγματικές συνθήκες, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα προχωρά στην υλοποίηση των στόχων της.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Artem Sokolov, τόνισε ότι η Βρετανία προσφέρει το ιδανικό οικοσύστημα για τέτοιου είδους καινοτομίες, καθώς συνδυάζει ακαδημαϊκή έρευνα υψηλού επιπέδου, επιχειρηματική κουλτούρα και πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια. Το μείγμα αυτό δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη προηγμένων ρομποτικών συστημάτων με προοπτική διεθνούς εφαρμογής.

Το μυστικό της λειτουργίας του HMND 01 Alpha κρύβεται στην πλατφόρμα NVIDIA Jetson Thor, που λειτουργεί ως «τεχνητός εγκέφαλος». Η υπολογιστική του ισχύς δίνει στο ρομπότ τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλαπλές ροές τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και μεγάλα γενετικά μοντέλα. Χάρη σε αυτή την αρχιτεκτονική, το HMND 01 Alpha μπορεί να προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο στο περιβάλλον του, να κινείται σε στενούς χώρους – όπως διάδρομοι αποθηκών ή τμήματα εργοστασίων – και να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους γύρω του.

Με ύψος 2,20 μέτρα και δυνατότητα κίνησης με ταχύτητα έως 7,2 χιλιομέτρων την ώρα, το ανθρωποειδές της Humanoid μπορεί να μεταφέρει φορτία άνω των 15 κιλών. Διαθέτει 29 βαθμούς ελευθερίας, ενώ μπορεί να εξοπλιστεί με δύο διαφορετικούς τύπους χεριών: ένα πενταδάκτυλο με 12 βαθμούς ελευθερίας, κατάλληλο για λεπτοδουλειές, και μια απλούστερη παράλληλη δαγκάνα για βαριές μεταφορές.

Το πεδίο δράσης του εκτείνεται από το έδαφος έως τα δύο μέτρα ύψος, με ικανότητα να πιάνει αντικείμενα ακόμη και σε ράφια με βάθος έως 60 εκατοστά. Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο σε αποθήκες, κέντρα διανομής και βιομηχανικούς χώρους, όπου η ευελιξία και η ακρίβεια είναι απαραίτητες.

Το κεφάλι του HMND 01 Alpha είναι εξοπλισμένο με κάμερες RGB που καλύπτουν 360 μοίρες και διπλούς αισθητήρες βάθους, επιτρέποντάς του να έχει πλήρη εποπτεία του χώρου γύρω του. Παράλληλα, η Humanoid αξιοποίησε εργαλεία όπως τα NVIDIA Isaac Sim και Cosmos, μέσω των οποίων το ρομπότ εκπαιδεύεται σε ιδιαίτερα πολύπλοκα προσομοιωμένα περιβάλλοντα πριν δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσει και να βελτιώνει τις δεξιότητές του με ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

Προς το παρόν, η βασική εκδοχή του HMND 01 Alpha διαθέτει τροχούς, χαρακτηριστικό που την καθιστά ιδανική για αποθήκες και χώρους logistics. Ωστόσο, η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει πειράματα με δίποδο μοντέλο, το οποίο στοχεύει σε μελλοντικές οικιακές και εμπορικές εφαρμογές. Και στις δύο εκδοχές, στόχος είναι η αυτόνομη κίνηση, η λήψη αποφάσεων και η συνεργασία με τους ανθρώπους χωρίς να απαιτείται συνεχής παρέμβαση.

Όπως επισημαίνει η Humanoid, το HMND 01 Alpha δεν αποτελεί το τελικό προϊόν αλλά μια πλατφόρμα δοκιμών. Μέσω αυτού, η εταιρεία θα συλλέξει κρίσιμες πληροφορίες για το ποιες λειτουργίες είναι έτοιμες για εμπορική διάθεση, ποιες χρειάζονται βελτιώσεις και ποιες παραμένουν σε ερευνητικό επίπεδο. Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς, του HMND 01 Beta, που αναμένεται να παρουσιαστεί το τρίτο τρίμηνο του 2026.

