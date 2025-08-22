Hollow Knight: Silksong – Έρχεται επιτέλους μετά από έξι χρόνια αναμονής

Η Team Cherry έδωσε τέλος στην πολυετή αγωνία των fans του Hollow Knight, ανακοινώνοντας επιτέλους την ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου Hollow Knight: Silksong. Το παιχνίδι θα φτάσει στα χέρια των παικτών στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, έξι χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, βάζοντας έτσι τέλος σε έναν μαραθώνιο προσμονής που συχνά έμοιαζε ατελείωτος.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από ένα νέο trailer που δείχνει εκτεταμένα πλάνα από το gameplay και τη νέα πρωταγωνίστρια Hornet. Σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι, όπου οι παίκτες είχαν τον έλεγχο του Knight, εδώ αναλαμβάνουν τη Hornet, η οποία καλείται να σκαρφαλώσει σε ένα στοιχειωμένο βασίλειο γεμάτο κινδύνους και μυστικά. Το παιχνίδι υπόσχεται μια πληθώρα ακροβατικών κινήσεων που επιτρέπουν πιο ευέλικτη και εκρηκτική μάχη, ενώ οι αντίπαλοι ξεπερνούν τους 200, ο καθένας με το δικό του μοτίβο κινήσεων και επιθέσεων. Επιπλέον, έχουν ήδη επιβεβαιωθεί περισσότερες από 40 μάχες με bosses, που ανεβάζουν τον πήχη της πρόκλησης για τους παίκτες.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της Team Cherry, η Hornet είναι «δεσμευμένη από την καταγωγή της και καθοδηγούμενη από τις ηχώ του παρελθόντος της». Η περιπέτειά της θα την οδηγήσει μέσα από σπηλιές γεμάτες βρύα, πολύχρωμα δάση από κοράλλια και λαμπερές ακροπόλεις, σε μια αναζήτηση που ξετυλίγει ένα μοιραίο νήμα απειλής για τη νέα αυτή γη. Για να επιβιώσει, θα πρέπει να μάθει νέες ικανότητες, να δημιουργήσει ισχυρά εργαλεία και να επιστρατεύσει καταστροφικές επιθέσεις που ξεπερνούν όσα γνωρίσαμε στο πρώτο παιχνίδι.

Η μακρά καθυστέρηση της κυκλοφορίας του Silksong ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζητήματα στην κοινότητα του gaming. Όπως εξήγησαν τα μέλη της Team Cherry, η αναμονή δεν οφειλόταν σε κακή διαχείριση αλλά στην ανάγκη να δοθεί στον τίτλο ο απαραίτητος χρόνος ώστε να παραδοθεί ολοκληρωμένος και καλοδουλεμένος. Όπως τόνισε ο συνιδρυτής Ari Gibson, από την αρχή φαινόταν πως το Silksong δεν θα ήταν απλώς ένα expansion αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο, ικανό να σταθεί δίπλα στο Hollow Knight και ίσως να το ξεπεράσει σε μέγεθος και περιεχόμενο.

Στην πορεία, το αρχικό project επεκτάθηκε σε απρόσμενο βαθμό. Ο κόσμος του παιχνιδιού αποδείχθηκε εξίσου μεγάλος, αν όχι μεγαλύτερος, από εκείνον του πρώτου τίτλου, ενώ προστέθηκε ένα ολοκληρωμένο quest system, διαφορετικές πόλεις και νέες μηχανικές που εμπλούτισαν την εμπειρία. Έτσι, οι έξι χρόνια ανάπτυξης ήταν το τίμημα για να μπορέσει η Team Cherry να παραδώσει ένα προϊόν αντάξιο των προσδοκιών.

Όσον αφορά τη διάθεση, το Hollow Knight: Silksong θα κυκλοφορήσει σε PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, καθώς και σε Nintendo Switch και στη νέα κονσόλα Switch 2. Μάλιστα, θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη μέρα και στο Xbox Game Pass, προσφέροντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια συνδρομητές να το δοκιμάσουν χωρίς επιπλέον κόστος.