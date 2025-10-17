Honor Magic8: Επίσημα με πανίσχυρο hardware, τεράστια μπαταρία και νέα προσέγγιση στην AI

Η Honor επιστρέφει με φόρα, παρουσιάζοντας στην Κίνα τη νέα σειρά Magic8, δύο smartphones που φιλοδοξούν όχι απλώς να ξεχωρίσουν σε επιδόσεις, αλλά να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας.

Τα Honor Magic8 και Honor Magic8 Pro έρχονται με κορυφαίο hardware, τεράστιες μπαταρίες και ένα «έξυπνο» σύστημα AI που μαθαίνει από τον χρήστη, δημιουργώντας εμπειρία που μοιάζει να βγαίνει από το μέλλον.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στην Κίνα και αναμένεται σύντομα να λανσαριστεί διεθνώς. Και ενώ τα δύο μοντέλα μοιράζονται παρόμοιο σχεδιασμό, η πραγματική τους δύναμη κρύβεται κάτω από το καπάκι.

Και τα δύο τηλέφωνα εξοπλίζονται με το νεότερο Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset της Qualcomm, έναν επεξεργαστή που υπόσχεται εκρηκτικές επιδόσεις σε εφαρμογές, παιχνίδια και, φυσικά, AI λειτουργίες. Η οθόνη του Honor Magic8 είναι OLED LTPO 6,58 ιντσών, ενώ το Pro φτάνει τις 6,71 ίντσες. Και τα δύο υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz, προσφέροντας εξαιρετικά ομαλή αίσθηση πλοήγησης και κύλισης.

Η κάμερα είναι ένα ακόμα δυνατό χαρτί. Το Honor Magic8 διαθέτει τριπλό σύστημα με κύριο αισθητήρα 50 megapixel με οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS), μια 50 megapixel ultrawide κάμερα και έναν τηλεφακό 64 megapixel με οπτικό ζουμ 3x. Το Magic8 Pro πηγαίνει την εμπειρία ένα βήμα παραπέρα, διατηρώντας την ίδια βασική διάταξη, αλλά αντικαθιστώντας τον τηλεφακό με έναν εντυπωσιακό αισθητήρα 200 megapixel που προσφέρει 3,7x οπτικό ζουμ.

Εκεί, όμως, που η Honor δείχνει πραγματικά τα δόντια της είναι στις μπαταρίες και στις AI δυνατότητες. Το Honor Magic8 φέρει μπαταρία 7.000 mAh, με υποστήριξη για 90W ενσύρματη και 80W ασύρματη φόρτιση. Το Pro μοντέλο ανεβαίνει στα 7.200 mAh, με φόρτιση έως 120W ενσύρματη και 80W ασύρματη. Πρόκειται για επιδόσεις που θυμίζουν laptop, όχι smartphone. Οι αριθμοί αυτοί είναι εντυπωσιακοί ακόμη και για την Honor, που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει συνήθεια τις μεγάλες μπαταρίες με σιλικόνη-άνθρακα.

Η σειρά κυκλοφορεί σε τέσσερις αποχρώσεις: Black, Sky Cyan, Sunrise Gold και Glacier White.

Η Honor προωθεί τη σειρά Magic8 ως την πρώτη της “AI flagship”. Και το λέει κυριολεκτικά: οι συσκευές συνοδεύονται από ένα νέο «έξυπνο» σύστημα που δεν περιορίζεται στις παραδοσιακές φωνητικές εντολές. Το λεγόμενο Yoyo Agent είναι ένας προσωπικός βοηθός ικανός να αυτοματοποιεί περισσότερα από 3.000 σενάρια χρήσης. Μπορεί, για παράδειγμα, να σαρώσει τις φωτογραφίες του χρήστη και να διαγράψει αυτόματα όσες είναι θολές ή κακοτραβηγμένες — χωρίς να του ζητηθεί.

Η Honor ενσωματώνει μάλιστα και φυσικό AI Button στο πλάι της συσκευής. Η προεπιλεγμένη λειτουργία του κουμπιού είναι η άμεση ενεργοποίηση του Yoyo Agent, ο οποίος μπορεί να «δει» τόσο ό,τι υπάρχει στην οθόνη όσο και ό,τι βρίσκεται μπροστά στην κάμερα. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν συνδυασμό ψηφιακού βοηθού και context-aware κάμερας, που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο. Το κουμπί μπορεί, φυσικά, να προγραμματιστεί και για άλλες λειτουργίες, όπως άνοιγμα εφαρμογών ή γρήγορες ενέργειες.

Η τιμή εκκίνησης του Honor Magic8 στην Κίνα είναι περίπου €540, ενώ το Honor Magic8 Pro ξεκινά γύρω στα €680. Η εταιρεία έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η παγκόσμια κυκλοφορία είναι «επικείμενη», οπότε δεν αποκλείεται να το δούμε στην Ευρώπη μέσα στους επόμενους μήνες.

Κι ενώ η σειρά Magic8 είναι ήδη αρκετά φιλόδοξη, η Honor φαίνεται να ετοιμάζει κάτι ακόμη πιο ριζοσπαστικό: ένα “robot phone”. Το project αυτό παρουσιάζεται ως το επόμενο βήμα μετά τα AI smartphones — μια συσκευή που θα κατανοεί ολοένα και καλύτερα τον χρήστη της και, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν «συναισθηματικό σύντροφο».

Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ελάχιστες, τα προωθητικά υλικά δείχνουν μια συσκευή που μοιάζει βγαλμένη από ταινία της Pixar: ένα μικρό, έξυπνο “ον” που σε συνοδεύει παντού, μαθαίνει από εσένα και προσαρμόζεται διαρκώς. Η Honor υπόσχεται να αποκαλύψει περισσότερα για το “robot phone” μέσα στο 2026.

[source]