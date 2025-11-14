Horizon Steel Frontiers: Ανακοινώθηκε το MMORPG από τη Sony!

Η Sony και η NCSoft αποκάλυψαν επίσημα το Horizon Steel Frontiers, ένα νέο MMORPG εμπνευσμένο από το σύμπαν των Horizon Zero Dawn και Horizon Forbidden West. Αυτή τη φορά, οι παίκτες δεν θα ζουν την περιπέτεια μέσα από τα μάτια της Aloy, αλλά θα δημιουργούν τον δικό τους ήρωα σε έναν ανοιχτό, διαδικτυακό κόσμο γεμάτο μηχανικά θηρία και αντιμαχόμενες φυλές.

Το παιχνίδι φέρνει το γνώριμο μείγμα τεχνολογίας και φύσης σε μια νέα, συνεργατική εμπειρία, όπου κάθε παίκτης είναι ένας machine hunter σε έναν επικίνδυνο μετα-αποκαλυπτικό πλανήτη. Όπως εξήγησε ο Jan-Bart van Beek, διευθυντής του στούντιο Guerilla Games, το Horizon Steel Frontiers δημιουργήθηκε «εξ αρχής για mobile» από την NCSoft – την ομάδα πίσω από το Guild Wars – αλλά θα κυκλοφορήσει και για PC μέσω του launcher Purple της νοτιοκορεατικής εταιρείας.

Το παιχνίδι διαδραματίζεται σε μια περιοχή που ονομάζεται The Deadlands, εμπνευσμένη από τις ερήμους της Αριζόνα και του Νέου Μεξικού. Εκεί, οι παίκτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε φυλές όπως οι Nora, Tenakth, Utaru ή Oseram, και να μοιραστούν το ίδιο περιβάλλον με χιλιάδες άλλους κυνηγούς. Μερικές φορές θα συνεργάζονται για να καταρρίψουν τεράστιες μηχανές, ενώ άλλες φορές θα συγκρούονται μεταξύ τους για πόρους ή έλεγχο περιοχών.

Η ιδέα θυμίζει έντονα τη σειρά Monster Hunter, με έμφαση στη στρατηγική και τη συνεργασία. Όμως, σύμφωνα με τον εκτελεστικό παραγωγό Sung-Gu Lee, το Steel Frontiers επιχειρεί να πάει το concept ακόμα πιο πέρα.

Προσθέσαμε πρωτότυπα gameplay στοιχεία στη διαδικασία των κυνηγιών. Μετά την καταστροφή συγκεκριμένων τμημάτων μιας μηχανής, ο παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα Pullcaster για να σκαρφαλώσει πάνω της, να τοποθετήσει παγίδες στα κατεστραμμένα μέρη και να προκαλέσει status effects. Κατά τη διάρκεια της μάχης μπορεί επίσης να πάρει όπλα που ρίχνει η μηχανή και να τα χρησιμοποιήσει αργότερα, ακόμα και πάνω στο mount του. Οι παίκτες πρέπει να αναλάβουν ρόλους, να ενεργούν συντονισμένα και να σκέφτονται τακτικά. Αυτά τα συστήματα μάχης αναδεικνύονται πραγματικά σε μεγάλης κλίμακας μάχες, όπου το χάος και η δυναμική ενός MMO δίνουν άλλη ένταση στην εμπειρία.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα Horizon, το Steel Frontiers εγκαταλείπει τον κεντρικό αφηγηματικό χαρακτήρα της Aloy. Η ίδια δεν εμφανίζεται καν στο πρώτο βίντεο παρουσίασης, και μένει να φανεί αν θα υπάρξουν αναφορές ή cameo στη γνωστή ηρωίδα. Αντί για μια κινηματογραφική ιστορία, το παιχνίδι δίνει έμφαση στη δημιουργία κοινών εμπειριών μεταξύ των παικτών.

Το trailer που παρουσίασε η NCSoft δείχνει ένα παιχνίδι με εντυπωσιακά γραφικά, παρά το γεγονός ότι σχεδιάστηκε με mobile-first φιλοσοφία. Οι μάχες είναι γεμάτες ενέργεια, με περισσότερα σπαθιά και κοντινή μάχη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά και με το γνώριμο στιλ των μηχανικών πλασμάτων που αντιστέκονται με λέιζερ, φλόγες και τεράστια μεταλλικά νύχια.

Οπτικά, το αποτέλεσμα θυμίζει ένα μείγμα του Horizon Forbidden West και του Monster Hunter World, με βαρύτητα στη συλλογική δράση και τη διαχείριση του εξοπλισμού. Οι παίκτες θα μπορούν να φτιάχνουν ή να αναβαθμίζουν πανοπλίες και όπλα, να οργανώνουν ομάδες κυνηγών, αλλά και να ανταγωνίζονται άλλες φυλές για τον έλεγχο της περιοχής.

Το Steel Frontiers δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά η ανάπτυξή του βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.