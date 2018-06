Η HP καινοτομεί με τη νέα εκπληκτική Premium σειρά PCs

Οι συσκευές της σειράς HP Elite 1000 που ανακοινώθηκαν, βρίσκονται μεταξύ των πιο εύχρηστων και ασφαλών υπολογιστών παγκοσμίως και περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων, όπως είναι το HP Endpoint Security Controller , το HP Sure Start Gen4 , και το HP Sure Run , που παρουσιάστηκαν νωρίτερα αυτή τη χρονιά. Το ολοκαίνουριο HP EliteBook x360 1030 είναι η πρώτη συσκευή που ενσωματώνει το προαιρετικό HP Sure Recover με Ενσωματωμένο Reimaging . Αυτή η επιλογή αποθηκεύει την εικόνα του λογισμικού συστήματος σε μια ενσωματωμένη μνήμη, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα επανακτώνται ακόμα και αν ο σκληρός δίσκος σβηστεί και δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.

