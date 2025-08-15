HTC Vive Eagle: Τα νέα έξυπνα γυαλιά που ενσωματώνουν τρεις AI βοηθούς

Η HTC παρουσίασε επίσημα το Vive Eagle, ένα νέο ζευγάρι smart glasses που επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό με έναν ιδιαίτερο τρόπο: αντί να βασίζεται σε έναν ενιαίο, αλλά συχνά περιορισμένο, ψηφιακό βοηθό, ενσωματώνει τρεις διαφορετικούς. Συγκεκριμένα, το Vive Eagle υποστηρίζει το Google Gemini, το ChatGPT και το δικό της Vive AI, αναθέτοντας σε κάθε σύστημα το κομμάτι στο οποίο εξειδικεύεται.

Η λογική είναι απλή και οικεία: όπως χρησιμοποιούμε διαφορετικές εφαρμογές για διαφορετικές ανάγκες, έτσι και εδώ. Για πλοήγηση, αναλαμβάνει το Gemini. Για δημιουργική γραφή ή ιδέες, το ChatGPT. Για έλεγχο συσκευών και ρυθμίσεις κάμερας, το Vive AI. Η εναλλαγή γίνεται με φωνητικές εντολές και τη φράση-κλειδί «Hey Vive», κάτι που, σύμφωνα με την εταιρεία, γίνεται γρήγορα δεύτερη φύση.

Σχεδιασμός που θυμίζει γυαλιά – όχι υπολογιστή

Με βάρος μόλις 49 γραμμάρια, τα Vive Eagle αποφεύγουν το «βαρύ» αίσθημα που συχνά έχουν τα smart glasses. Η HTC συνεργάστηκε με τη Zeiss για την ποιότητα των φακών, δείχνοντας ότι δίνει έμφαση στην οπτική εμπειρία. Ο σκελετός διατίθεται σε διάφανο μαύρο ή φυσικούς τόνους, συνδυάζοντας τεχνολογικό ύφος με αισθητική που δεν τραβάει υπερβολικά την προσοχή.

Η κατανομή του βάρους έχει μελετηθεί ώστε να φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος του επεξεργαστικού εξοπλισμού στους βραχίονες, χωρίς να δημιουργεί ασυμμετρία στην αίσθηση. Η μπαταρία των 235mAh προσφέρει έως 36 ώρες σε κατάσταση αναμονής και περίπου 4,5 ώρες ενεργής χρήσης, ενώ η γρήγορη φόρτιση φτάνει το 50% σε λιγότερο από 10 λεπτά. Η ανθεκτικότητα IP54 επιτρέπει χρήση σε βροχή ή σε καθημερινές μικρο-πιτσιλιές, χωρίς υπερβολικές προφυλάξεις. Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει Wi-Fi 6E και Bluetooth 5.3, με υποστήριξη για iOS 17.6+ και Android 10+ μέσω της εφαρμογής Vive Connect.

Έλεγχος με φωνή και κάμερα που «βλέπει» ό,τι βλέπεις

Με τη φράση «Hey Vive» μπορείς να δώσεις εντολές χωρίς να χρησιμοποιείς χέρια. Η ενσωματωμένη κάμερα των 12MP ultra-wide τραβά φωτογραφίες και βίντεο κατ’ εντολή, προσφέροντας έναν πραγματικά hands-free τρόπο καταγραφής στιγμών.

Η λειτουργία ζωντανής μετάφρασης σε 13 γλώσσες μπορεί να αποδειχθεί το δυνατότερο «χαρτί» της συσκευής. Τα γυαλιά μεταφράζουν κείμενο που βρίσκεται μπροστά σου και υποστηρίζουν διαλόγους σε ξένες γλώσσες, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για ταξιδιώτες ή επαγγελματίες που εργάζονται σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα.

Τα ηχεία στους βραχίονες μεταδίδουν ηχητική απόκριση από τον εκάστοτε AI βοηθό, ενώ η κατανομή του hardware αποφεύγει την ογκώδη, «πειραματική» όψη που χαρακτηρίζει πολλά smart glasses.

Στρατηγική έμφαση στη χρηστικότητα της AI

Η HTC δείχνει να έχει κατανοήσει ένα από τα βασικά προβλήματα των έξυπνων γυαλιών: η προσπάθεια να κάνουν τα πάντα καταλήγει συχνά σε ημιτελείς εμπειρίες. Αντίθετα, το Vive Eagle μοιράζει τις αρμοδιότητες σε εξειδικευμένα συστήματα, ώστε κάθε λειτουργία να αποδίδεται στο μέγιστο.

Διάθεση στην Ταϊβάν και τιμή που ανεβάζει τον πήχη

Το Vive Eagle θα κυκλοφορήσει αρχικά αποκλειστικά στην Ταϊβάν, με τιμή NT$15.600 (περίπου €450), δηλαδή υψηλότερη από τα Ray-Ban Meta . Οι προπαραγγελίες θα διαρκέσουν από τις 14 έως τις 31 Αυγούστου, ενώ η επίσημη διάθεση θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.