Συνεχίζεται η κόντρα των ΗΠΑ με τη Huawei και αυτή τη φορά χοντραίνει το παιχνίδι με τη σύλληψη της CFO (Chief Financial Officer) της εταιρείας, κ. Meng Wanzhou, επειδή είναι ύποπτη για παραβίαση των κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Σύμφωνα με τη The Globe and Mail, η σύλληψη έγινε στο αεροδρόμιο του Βανκούβερ στον Καναδά μετά από αίτημα των ΗΠΑ.

Η Huawei εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

"Πρόσφατα, η CFO της εταιρείας, κ. Meng Wanzhou, κρατήθηκε προσωρινά από τις Καναδικές αρχές για λογαριασμό των ΗΠΑ, οι οποίες ζητούν την έκδοση της για απροσδιόριστες κατηγορίες της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια της μετεπιβίβασης της μεταξύ πτήσεων. Η εταιρεία μας έχει λάβει πολύ μικρή ενημέρωση σχετικά με αυτές τις κατηγορίες και δεν έχει την παραμικρή ιδέα για ποιον λόγο κρατείται η κ. Meng. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Καναδικό και Αμερικανικό σύστημα Δικαιοσύνης για ένα δίκαιο πόρισμα. Η Huawei συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και κανόνες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανόμενων των κυρώσεων και των ρυθμίσεων που επιβάλουν τα Ηνωμένα Έθνη, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση"

Από την πλευρά των ΗΠΑ, είχαμε την εξής δήλωση εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ian McLeod,

"Η Meng Wanzhou συνελήφθη στο Βανκούβερ την 1η Δεκεμβρίου. Ζητείται η έκδοση της στις ΗΠΑ και έχει οριστεί ακρόαση με εγγύηση για την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου. Υπάρχει απαγορεύτικό για τη δημοσίευση περισσότερων πληροφοριών, το οποίο ζητήθηκε από την ίδια την κ. Meng".

Η Meng Wanzhou δεν είναι απλά η CFO της Huawei, αλλά μία από τα πιο ισχυρά στελέχη της εταιρείας, με θέση αναπληρωτή προέδρου στο Δ.Σ. και η κόρη του ιδρυτή της, Ren Zhengfei. Όπως αναμενόταν, η κινεζική κυβέρνηση έχει ήδη καταδικάσει την ενέργεια των ΗΠΑ και ζητά την άμεση απελευθέρωση της.

Ακόμα μία αφορμή για κόντρα μεταξύ των δύο χωρών και για ακόμα μία φορά η Huawei κατηγορείται ότι λειτουργεί για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης. Πρόσφατα είχαμε το απαγορευτικό για την εγκατάσταση εξοπλισμού της Huawei για τα δίκτυα 5G σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, ενώ και η CSIS (Canadian Security Intelligence Service) προειδοποιεί για κίνδυνο "κατασκοπείας".

