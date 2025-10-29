Huawei Mate 70 Air: Πρώτη ματιά στην εξαιρετικά λεπτή ναυαρχίδα της εταιρείας

Η Huawei φαίνεται έτοιμη να μπει δυναμικά στην κατηγορία των υπέρλεπτων smartphones, ακολουθώντας το παράδειγμα των πρόσφατων προτάσεων από τις Samsung, Apple και Motorola. Σύμφωνα με διαρροές, η κινεζική εταιρεία ετοιμάζεται να αποκαλύψει τον δικό της εκπρόσωπο σε αυτήν τη νέα γενιά συσκευών: το Huawei Mate 70 Air, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα μέσα στον επόμενο μήνα.

Αν και η Huawei τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με τα χαρακτηριστικά της συσκευής, ένα υποτιθέμενο διαφημιστικό πόστερ που διέρρευσε στο διαδίκτυο έδωσε μια πρώτη εικόνα από τον σχεδιασμό της. Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων φαίνεται τραβηγμένη υπό γωνία, με αποτέλεσμα η συσκευή να δείχνει καμπυλωμένη, κάτι που, όπως διευκρινίστηκε, δεν ισχύει στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη διαρροή, το Mate 70 Air θα είναι ένα από τα πιο λεπτά smartphones που έχουμε δει μέχρι σήμερα, με πάχος λίγο πάνω από 6 χιλιοστά. Η Huawei φαίνεται να επιδιώκει έναν σχεδιασμό που συνδυάζει premium υλικά, ελάχιστο βάρος και ανθεκτικότητα, στοιχεία που στοχεύουν να το τοποθετήσουν ανάμεσα στις πιο καλαίσθητες και τεχνολογικά προηγμένες προτάσεις της χρονιάς.

Η συσκευή φημολογείται ότι θα διαθέτει οθόνη 6,9 ιντσών με ανάλυση «1.5K», μια ενδιάμεση επιλογή ανάμεσα στο Full HD και το QHD, κάτι που δείχνει πως η Huawei επιδιώκει την τέλεια ισορροπία μεταξύ ευκρίνειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Δεν αποκλείεται η οθόνη να υποστηρίζει υψηλό ρυθμό ανανέωσης (πιθανότατα 120Hz), καθώς αυτό έχει πλέον καθιερωθεί στα κορυφαία μοντέλα της εταιρείας.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, το Mate 70 Air αναμένεται να φτάσει μέχρι και τα 16GB RAM, κάτι που θα το καθιστά ικανό να διαχειριστεί με άνεση ακόμα και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, multitasking και gaming. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες για τον επεξεργαστή, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα χρησιμοποιεί κάποιον επεξεργαστή Kirin της ίδιας της Huawei, ίσως τον αναβαθμισμένο Kirin 9010, που θα συνεχίσει τη στρατηγική της εταιρείας για μεγαλύτερη αυτονομία από αμερικανικά εξαρτήματα.

Στο κομμάτι της κάμερας, η Huawei φαίνεται να στοχεύει ψηλά, εξοπλίζοντας τη συσκευή με έναν κύριο αισθητήρα μεγέθους 1/1.3 ιντσών. Αυτός ο τύπος αισθητήρα υπόσχεται καλύτερη απορρόφηση φωτός και υψηλότερη λεπτομέρεια, κάτι που θα ενισχύσει τη φήμη της σειράς Mate ως κορυφαίας επιλογής για mobile φωτογραφία. Η εμπειρία της εταιρείας σε computational photography, που έχει αποδειχθεί μέσα από προηγούμενα μοντέλα, πιθανότατα θα μεταφραστεί σε εντυπωσιακές δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας και βίντεο.

Το λειτουργικό σύστημα θα είναι το HarmonyOS 5.1, η πιο πρόσφατη έκδοση της πλατφόρμας της Huawei. Με αυτήν, η εταιρεία συνεχίζει να απομακρύνεται από το Android οικοσύστημα, προσφέροντας ένα πλήρως ενοποιημένο περιβάλλον μεταξύ κινητού, tablet και smart συσκευών. Το HarmonyOS έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα software projects εκτός Google, και το Mate 70 Air θα μπορούσε να αποτελέσει το όχημα για να το δούμε σε πιο ώριμη μορφή.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι το Mate 70 Air θα διατηρεί φυσική υποδοχή SIM, μια επιλογή που φαίνεται να πηγαίνει κόντρα στη σύγχρονη τάση των αποκλειστικών eSIM συσκευών. Για πολλούς χρήστες, αυτή η λεπτομέρεια αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, ιδίως σε αγορές όπου η eSIM δεν έχει ακόμα πλήρη υποστήριξη.

Σύμφωνα με τις διαρροές, το νέο Mate 70 Air θα κυκλοφορήσει σε τρεις βασικές αποχρώσεις: μαύρο, λευκό και χρυσό.

