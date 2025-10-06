Huawei Mate 80: Η νέα γενιά πλησιάζει με επανασχεδιασμό της κάμερας

Η Huawei ετοιμάζεται να αποκαλύψει τη νέα σειρά Mate 80 στην Κίνα, με τις πληροφορίες να δείχνουν ότι η επίσημη παρουσίαση πλησιάζει. Αν και η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ημερομηνία λανσαρίσματος, οι συσκευές έχουν ήδη λάβει πιστοποίηση πώλησης στη χώρα, κάτι που συνήθως σηματοδοτεί ότι η κυκλοφορία είναι προ των πυλών.

Οι πρώτες πραγματικές φωτογραφίες των νέων μοντέλων διέρρευσαν στο διαδίκτυο, αποκαλύπτοντας σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό, κυρίως στο πίσω μέρος. Η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση αφορά την κάμερα: η Huawei εγκαταλείπει το γνώριμο μοτίβο των προηγούμενων Mate 70 και παρουσιάζει ένα ολοκαίνουριο κυκλικό module που αναμένεται να καθορίσει την αισθητική της σειράς.

Σύμφωνα με τις εικόνες, το σύστημα της κάμερας του Mate 80 Pro αποτελείται από τρεις φακούς τοποθετημένους σε σχηματισμό τριγώνου μέσα στο κυκλικό πλαίσιο. Ο επάνω φακός φαίνεται να είναι ένας περισκοπικός τηλεφακός, σχεδιασμένος για μακρινές λήψεις με υψηλό ζουμ, ενώ οι δύο χαμηλότεροι φακοί εκτιμάται ότι είναι ο κύριος αισθητήρας και ο υπερευρυγώνιος. Το σύνολο περιβάλλεται από ένα δακτύλιο που μοιάζει να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι, προσδίδοντας μια πιο πολυτελή και στιβαρή αίσθηση στη συσκευή.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η Huawei έχει προσθέσει διπλό LED flash, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στη συγκεκριμένη σειρά. Αν και δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του δεύτερου flash module, εικάζεται ότι ίσως χρησιμοποιείται για την υποστήριξη αισθητήρων φωτός ή χρωμάτων, προσφέροντας έτσι πιο φυσική απόδοση τόνων στις φωτογραφίες.

Σε μια δεύτερη φωτογραφία που κυκλοφόρησε, το Mate 80 εμφανίζεται σε μια εντυπωσιακή κίτρινη απόχρωση – μια επιλογή που ξεχωρίζει από τις πιο συντηρητικές χρωματικές παλέτες του παρελθόντος. Αυτό δείχνει ότι η Huawei επιδιώκει να δώσει μια πιο τολμηρή και μοντέρνα ταυτότητα στη νέα της ναυαρχίδα.

Πέρα από τον ανασχεδιασμό της κάμερας, το υπόλοιπο σώμα του Mate 80 δείχνει να παραμένει πιστό στη σχεδιαστική γραμμή της σειράς Mate 70. Οι καμπύλες γραμμές, η premium υφή και η συμμετρική κατανομή των στοιχείων στο πίσω μέρος διατηρούν τη γνώριμη αισθητική που χαρακτηρίζει τα κινητά της Huawei.

Σε μια ακόμη διαρροή, φαίνονται οι επίσημες θήκες που θα συνοδεύουν τη σειρά Mate 80, επιβεβαιώνοντας το τελικό σχήμα και τις διαστάσεις των συσκευών. Όλα δείχνουν ότι η σειρά θα περιλαμβάνει τρία βασικά μοντέλα – το Mate 80, το Mate 80 Pro και το Mate 80 Pro+ – ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια πιο πολυτελής έκδοση, το Mate 80 RS.

Οι πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο οι πηγές αναφέρουν ότι οι συσκευές θα υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση έως και 100W, προσφέροντας έτσι πολύ γρήγορη αναπλήρωση της μπαταρίας. Επιπλέον, αναμένεται να εξοπλιστούν με τα νέα Kirin SoCs, τα οποία υπόσχονται βελτιωμένες επιδόσεις και ενεργειακή απόδοση, ενώ φημολογείται ότι τουλάχιστον ένα από τα μοντέλα θα διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα – μια πρωτοποριακή προσθήκη για smartphone.

Η πιο premium έκδοση, το Mate 80 RS, σύμφωνα με τις διαρροές, θα διαθέτει σασί από τιτάνιο και διπλής στρώσης OLED οθόνη, με στόχο να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες προτάσεις της αγοράς. Αν επιβεβαιωθούν οι φήμες, η Huawei θα επιχειρήσει με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει τη θέση της στην κατηγορία των υπερπολυτελών smartphones, προσφέροντας συνδυασμό κορυφαίων υλικών, τεχνολογίας και σχεδίασης.

