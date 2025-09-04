Huawei Mate XTs: Παρουσιάστηκε επίσημα το νέο tri-fold smartphone που δείχνει τον δρόμο στους υπόλοιπους

Η Huawei ανακοίνωσε επίσημα το νέο Mate XTs, μια συσκευή που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα αναδιπλούμενα smartphones. Η παρουσίαση της 4ης Σεπτεμβρίου δεν επικεντρώθηκε μόνο στη βελτίωση του εντυπωσιακού tri-fold σχεδιασμού, αλλά κυρίως στην υπέρβαση του μεγαλύτερου εμποδίου που κρατούσε πίσω τέτοιες συσκευές: το λογισμικό. Για πρώτη φορά, ένα κινητό υπόσχεται εμπειρία πραγματικού desktop μέσα από εφαρμογές και λειτουργίες που ξεπερνούν τις παραδοσιακές δυνατότητες των mobile συσκευών.

Μέχρι σήμερα, ακόμη και τα πιο εξελιγμένα foldables έμοιαζαν περισσότερο με ακριβά παιχνίδια παρά με εργαλεία δουλειάς. Η διαφορά με το Mate XTs είναι ότι εστιάζει στην παραγωγικότητα. Εφαρμογές όπως Wind Financial Terminal, WPS Office και East Money έχουν προσαρμοστεί για την τριπλή οθόνη, προσφέροντας εμπειρία επιπέδου υπολογιστή σε μια συσκευή που χωράει στην τσέπη. Ο χειρισμός είναι φυσικός και ρέει χωρίς τα κενά που χαρακτήριζαν προηγούμενες απόπειρες.

Ο σχεδιασμός tri-fold επιτρέπει τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις:

Phone mode με 6,4 ίντσες για βασικές λειτουργίες και επικοινωνία.

με 6,4 ίντσες για βασικές λειτουργίες και επικοινωνία. Dual-screen mode με 7,9 ίντσες, ιδανικό για split-screen χρήσεις όπως σημειώσεις ενώ τρέχει περιήγηση ή επεξεργασία εγγράφων παράλληλα με email.

με 7,9 ίντσες, ιδανικό για split-screen χρήσεις όπως σημειώσεις ενώ τρέχει περιήγηση ή επεξεργασία εγγράφων παράλληλα με email. Full tablet mode στις 10,2 ίντσες, που μετατρέπει το Mate XTs σε πλήρη σταθμό εργασίας για spreadsheets, παρουσιάσεις ή design projects.

Η ευελιξία αυτή κάνει το XTs μια συσκευή που μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε επαγγελματική ή δημιουργική ανάγκη.

Η Huawei με το HarmonyOS 5.1 φέρνει πραγματική επιτραπέζια εμπειρία σε smartphone. Το Free Multi-Window επιτρέπει διαχείριση παραθύρων όπως σε PC, με στοίβαγμα, αλλαγή μεγέθους και συντομεύσεις πληκτρολογίου. Η λειτουργία Parallel υποστηρίζει ταυτόχρονη χρήση τριών εφαρμογών σε παράλληλα παράθυρα με φυσικό drag-and-drop. Το σύστημα μαθαίνει από τις συνήθειες του χρήστη, βελτιστοποιεί την τοποθέτηση εφαρμογών και οργανώνει αυτόματα την επιφάνεια εργασίας.

Η νέα γραφίδα M-Pen 3 προσφέρει δυνατότητες που στοχεύουν σε επαγγελματικά workflows. Διαθέτει τρία πλήκτρα, με το Writing Key να ενεργοποιεί εργαλεία σχολιασμού, αναγνώριση σχημάτων και έξυπνη οργάνωση περιεχομένου. Το Transfer Station αποθηκεύει και ταξινομεί αυτόματα ό,τι σημειώνει ο χρήστης, ενώ η δυνατότητα συνεργασίας σε split-screen επιτρέπει μεταφορά περιεχομένου μεταξύ εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο. Το Xiaoyi Circle Selection ενισχύει την έρευνα με άμεσες απαντήσεις ή αναγνώριση προϊόντων απλώς κυκλώνοντας αντικείμενα στην οθόνη.

Με εφαρμογές όπως το East Money, το Mate XTs στοχεύει ευθέως σε χρηματιστές και επενδυτές. Η μεγάλη 10,2 ιντσών οθόνη προσφέρει χώρο για αναλυτικά γραφήματα χωρίς συνεχές ζουμ, ενώ τα candlestick patterns και οι δείκτες αγοράς εμφανίζονται καθαρά. Από την άλλη, εφαρμογές σχεδίασης όπως Wondershare Diagram και MindMaster αξιοποιούν την επιφάνεια της οθόνης για πολύπλοκα projects και παρουσιάσεις.

Παρά το βάρος που δίνεται στο λογισμικό, η Huawei δεν αμέλησε τις τεχνικές βελτιώσεις. Η κάμερα Red Maple True Color φέρνει μεταβαλλόμενο διάφραγμα δέκα επιπέδων (f/1.4 έως f/4.0) για επαγγελματικό έλεγχο βάθους και καλύτερη ευκρίνεια. Η μπαταρία των 5.600 mAh συνοδεύεται από έξυπνη διαχείριση ενέργειας και υποστηρίζει 50W ασύρματη φόρτιση. Παράλληλα, η συνδεσιμότητα ενισχύεται με Lingxi communication και δορυφορική υποστήριξη Tiantong για αξιόπιστη επικοινωνία παγκοσμίως.

Η Huawei φαίνεται να στοχεύει κυρίως σε επαγγελματίες χρήστες και όχι στο ευρύ κοινό. Το Mate XTs έρχεται με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν εκπτώσεις 50% σε αντικατάσταση οθόνης, εξυπηρέτηση κατ’ οίκον και προγράμματα προστασίας Huawei Care+ για αυξημένη αξιοπιστία. Η στρατηγική αυτή υποδηλώνει πρόθεση δημιουργίας μιας premium αγοράς με έμφαση στην ποιότητα και στη μακροχρόνια χρήση.

Το Mate XTs δεν είναι απλώς μια εξέλιξη του Mate XT Ultimate. Είναι η προσπάθεια της Huawei να αποδείξει ότι ένα smartphone με tri-fold σχεδιασμό μπορεί να αποτελέσει σοβαρό εργαλείο παραγωγικότητας. Με τις βελτιώσεις στο λογισμικό, την ενσωμάτωση επαγγελματικών εφαρμογών και την αναβάθμιση του M-Pen 3, η συσκευή ξεπερνά τον χαρακτήρα του gadget και γίνεται πραγματική επένδυση για όσους χρειάζονται κινητό γραφείο στο χέρι τους.

Η διάθεση και οι τιμές του Mate XTs για την Ευρώπη θα ανακοινωθούν σύντομα. Στην Κίνα, πάντως, η τιμή του ξεκινά από τα 17999 yuan (περίπου €2100).

