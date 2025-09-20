Huawei MatePad 12 X 2025: Το νέο tablet με PaperMatte οθόνη και κορυφαίες επιδόσεις

Η Huawei παρουσίασε επίσημα το MatePad 12 X 2025, ένα νέο tablet που συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό, αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη μοναδική PaperMatte οθόνη, η οποία έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία στις συσκευές της εταιρείας.

Το νέο MatePad διαθέτει LCD οθόνη 12 ιντσών με ανάλυση 2800 × 1840 pixels, φωτεινότητα που φτάνει έως τα 1.000 nits και προσαρμοστικό ρυθμό ανανέωσης έως 144Hz. Υποστηρίζει επίσης την τεχνολογία HDR Vivid, προσφέροντας πιο ζωντανά χρώματα και καλύτερη απεικόνιση σε βίντεο και φωτογραφίες.

Η PaperMatte επικάλυψη, σήμα κατατεθέν της Huawei, έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει τις αντανακλάσεις και να δίνει την αίσθηση της υφής του χαρτιού. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μειώνει σημαντικά την κόπωση των ματιών, καθιστώντας το tablet ιδανικό για πολύωρη ανάγνωση ή εργασία, ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους με έντονο φωτισμό. Η οθόνη υποστηρίζει γραφίδα, συμπεριλαμβανομένου του Huawei M-Pencil Pro, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες για σημειώσεις, σχέδιο ή επαγγελματική χρήση.

Στην «καρδιά» του MatePad 12 X 2025 βρίσκεται το νέο chipset Kirin T92B, το οποίο συνδυάζεται με 12GB RAM και αποθηκευτικό χώρο 256GB. Για καλύτερη θερμική διαχείριση, η Huawei έχει ενσωματώσει 3D vapor chamber σύστημα απαγωγής θερμότητας, επιτρέποντας στο tablet να αποδίδει σταθερά ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές ή gaming. Η συσκευή έρχεται με το HarmonyOS 4.3 προεγκατεστημένο, προσφέροντας ένα πλήρως ενοποιημένο οικοσύστημα με τις υπόλοιπες συσκευές της εταιρείας.

Το MatePad 12 X 2025 διαθέτει κύρια κάμερα 50MP στο πίσω μέρος, εξοπλισμένη με LED flash για καλύτερη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Στην μπροστινή πλευρά, η κάμερα 8MP είναι ιδανική για βιντεοκλήσεις και online συναντήσεις. Αν και τα tablets δεν φημίζονται για τις φωτογραφικές τους δυνατότητες, η Huawei δείχνει ότι θέλει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε αυτόν τον τομέα.

Η συσκευή διαθέτει σύστημα έξι ηχείων και διπλά μικρόφωνα, προσφέροντας πλούσιο ήχο και καθαρή λήψη φωνής. Αυτό την καθιστά κατάλληλη για ψυχαγωγία, αλλά και για επαγγελματική χρήση σε τηλεδιασκέψεις. Στις επιλογές συνδεσιμότητας περιλαμβάνονται Wi-Fi 7 διπλής ζώνης και Bluetooth 5.2, εξασφαλίζοντας γρήγορες ταχύτητες και σταθερή σύνδεση με άλλα αξεσουάρ.

Το MatePad 12 X 2025 ενσωματώνει μπαταρία 10.100 mAh, ικανή να προσφέρει πολλές ώρες χρήσης χωρίς συχνή φόρτιση. Υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση 66W, κάτι που σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να φορτίσει πλήρως σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία σε χρήστες που βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση.

Με πάχος μόλις 5,9 χιλιοστά και βάρος 555 γραμμάρια, το νέο tablet είναι ιδιαίτερα λεπτό και ελαφρύ, διευκολύνοντας τη μεταφορά του σε καθημερινή βάση. Διατίθεται σε δύο χρώματα, Green και White, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μια πιο επαγγελματική ή πιο μοντέρνα αισθητική.

Σύντομα θα έχουμε ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα και την τιμή του στην Ελλάδα.