Huawei Pura 80 Pro Review: Ακόμη ένα άλμα για τη mobile Φωτογραφία

Στον κόσμο της τεχνολογίας, υπάρχουν ορισμένα ονόματα που είναι συνώνυμα της καινοτομίας και της υπέρβασης των ορίων, ειδικά στον τομέα της mobile φωτογραφίας. Η σειρά "P" της Huawei ανήκε ανέκαθεν σε αυτή την ελίτ κατηγορία, ορίζοντας εκ νέου τις προσδοκίες μας για το τι μπορεί να πετύχει η κάμερα ενός smartphone.

Η Huawei προχώρησε από πέρυσι σε μια συμβολική και ουσιαστική αλλαγή, μετονομάζοντας τη σειρά σε Pura, μια λέξη που παραπέμπει στην καθαρότητα και την ομορφιά, με τη σειρά Pura 70 να εγκαινιάζει μια νέα εποχή που συνέχισε την παράδοση και διατήρησε την εταιρεία στην κορυφή των φωτογραφικών (και όχι μόνο) επιδόσεων. Μπορεί, ωστόσο, κάθε χρόνο να παρουσιάζει αξιοσημείωτες βελτιώσεις;

Έχοντας στα χέρια μας εδώ και αρκετό καιρό το Huawei Pura 80 Pro για τις ανάγκες αυτού του review θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τόσο σε αυτό το ερώτημα, όσο και σε οτιδήποτε άλλο αφορά το συγκεκριμένο μοντέλο, ενώ θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο χρόνο και αντίστοιχο review για το κορυφαίο μοντέλο της φετινής σειράς, το Pura 80 Ultra.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Από την πρώτη επαφή, το Pura 80 Pro δηλώνει ξεκάθαρα τον premium χαρακτήρα του. Η Huawei εγκαταλείπει τις γωνιώδεις γραμμές πολλών ανταγωνιστών και υιοθετεί μια πιο οργανική προσέγγιση με απαλές καμπύλες που αγκαλιάζουν το μεταλλικό πλαίσιο και συναντούν αρμονικά τις γυάλινες επιφάνειες. Η πλάτη της συσκευής, με την «glazed» υφή, προσφέρει μια αίσθηση που θυμίζει μεν κεραμικό υλικό, αλλά δυστυχώς κρατά επάνω της πολύ εύκολα τις δαχτυλιές.

Το στοιχείο που κλέβει την παράσταση, ωστόσο, είναι η νέα διάταξη της κάμερας που η Huawei αποκαλεί "Forward Symbol" ως μια οπτική υπόδειξη της πρωτοπορίας που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει η συσκευή. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανής παντού, από την άψογη συναρμογή των υλικών μέχρι την αίσθηση που δίνουν τα φυσικά πλήκτρα στο πλάι.

Όπως είναι φυσιολογικό, το μεγάλο camera module οδηγεί σε μια αναμενόμενη ανισορροπία όταν το ακουμπάς επάνω σε επίπεδη επιφάνεια, αλλά τουλάχιστον η κατανομή του βάρους είναι ανέλπιστα σωστή όταν το κρατάς στο χέρι. Δεν το λες ελαφρύ (219gr), ούτε ιδιαίτερο λεπτό (8.3mm), όμως είναι σίγουρο ότι θα νιώσεις πως έχεις μια πραγματικά premium συσκευή στην παλάμη σου.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι είναι πιστοποιημένο στα πρωτόκολλα IP68/IP69 για προστασία από σκόνη και νερό (βάθος 2m για έως 30 λεπτά).

Οθόνη

Στην πρόσοψη, κυριαρχεί μια εντυπωσιακή οθόνη OLED 6,8 ιντσών. Η τεχνολογία LTPO επιτρέπει τη δυναμική προσαρμογή του ρυθμού ανανέωσης από 1 έως 120Hz, εξασφαλίζοντας απόλυτη ομαλότητα στην κύλιση και ταυτόχρονα εξοικονόμηση ενέργειας όταν το περιεχόμενο είναι στατικό. Με ανάλυση 2848x1276 pixels, η ευκρίνεια είναι κορυφαία, ενώ η μέγιστη φωτεινότητα αγγίζει τα 3000 nits, καθιστώντας την οθόνη απόλυτα ευανάγνωστη ακόμη και κάτω από το έντονο ηλιακό φως.

Η χρωματική απόδοση, βαθμονομημένη στο ευρύ φάσμα P3, είναι απλά εξαιρετική, με ζωντανά αλλά και φυσικά χρώματα που κάνουν την προβολή φωτογραφιών και βίντεο μια πραγματική απόλαυση. Την προστασία αυτής της οθόνης αναλαμβάνει το Kunlun Glass δεύτερης γενιάς, η απάντηση της Huawei στο Gorilla Glass, υποσχόμενο αυξημένη αντοχή σε πτώσεις και γρατζουνιές, ένα στοιχείο που προσδίδει σιγουριά στον κάτοχο.

Χωρίς να είναι κάτι πρωτοποριακό σε αυτόν τον τομέα, η Huawei έχει επιλέξει να πορευτεί με μια ασφαλή λύση από το πάνω ράφι προκειμένου να προσφέρει μια απολαυστική εμπειρία θέασης και πλοήγησης για να καλύψει τις ανάγκες του... 99% των χρηστών. Ταχύτατες μεταβάσεις και πεντακάθαρη εικόνα για gaming, videos, σερφάρισμα, εργασία, κοινωνικά δίκτυα.

Hardware - Απόδοση

Το Huawei Pura 80 Pro είναι μια ναυαρχίδα με όλη τη σημασία της λέξης. Στο εσωτερικό του βρίσκεται ο τελευταίας γενιάς επεξεργαστής Kirin, ο οποίος, σε συνδυασμό με τη 12GB μνήμη RAM, εξασφαλίζει μια απόλυτα ομαλή και αστραπιαία εμπειρία χρήσης χωρίς κολλήματα. Σίγουρα δεν πιάνει τις επιδόσεις των elite chipsets της Qualcomm, ωστόσο, για τον μέσο χρήστη οι διαφορές είναι μηδαμινές και η εταιρεία έχει αντισταθμίσει αυτό το έλλειμα με σημαντικές βελτιστοποιήσεις στην επικοινωνία hardware - software.

Οι εφαρμογές ανοίγουν ακαριαία, η εναλλαγή μεταξύ τους είναι απρόσκοπτη και ακόμη και τα πιο απαιτητικά παιχνίδια τρέχουν με άνεση. Η Huawei έχει κάνει επίσης εξαιρετική δουλειά στη διαχείριση της θερμότητας, με αποτέλεσμα η συσκευή να παραμένει δροσερή ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση.

Η αυτονομία αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό πλεονέκτημα. Η μπαταρία χωρητικότητας 5170mAh είναι αρκετά μεγάλη για να καλύψει με άνεση μια ολόκληρη ημέρα έντονης χρήσης, και συχνά μπορεί να φτάσει και στη δεύτερη ημέρα με πιο συνετή διαχείριση. Ακόμη και όταν η μπαταρία εξαντληθεί, η συσκευή υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση HUAWEI SuperCharge στα 100W, μια τεχνολογία που της επιτρέπει να φτάσει από το 0% στο 100% σε περίπου μισή ώρα. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η ασύρματη φόρτιση στα 80W, η οποία είναι ταχύτερη από την ενσύρματη φόρτιση πολλών ανταγωνιστικών μοντέλων. Η δυνατότητα αντίστροφης ασύρματης φόρτισης είναι επίσης παρούσα, επιτρέποντάς σας να φορτίσετε τα ακουστικά ή το smartwatch σας απλά ακουμπώντας τα στην πλάτη του τηλεφώνου.

Σε ό,τι αφορά το λογισμικό το Pura 80 Pro τρέχει την τελευταία έκδοση του EMUI 15, ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Android, το οποίο είναι οπτικά όμορφο, ταχύτατο και γεμάτο έξυπνες λειτουργίες. Εξυπακούεται ότι απουσιάζουν οι Google Mobile Services, αλλά πλέον και ο πιο αδαής χρήστης γνωρίζει ότι το AppGallery της Huawei έχει αναπτυχθεί σημαντικά και περιλαμβάνει πλέον τις περισσότερες τοπικές εφαρμογές τραπεζών, υπηρεσιών delivery και άλλων.

Επίσης, για την πρόσβαση σε εφαρμογές της Google και σε άλλες που λείπουν, η κοινότητα έχει βρει λύσεις όπως η εφαρμογή GBox. Το GBox δημιουργεί ένα εικονικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να τρέξουν οι περισσότερες εφαρμογές που απαιτούν GMS. Στην πράξη, η λύση αυτή λειτουργεί αξιοπρεπώς για την συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε το Google Maps, να δείτε βίντεο στο YouTube και να έχετε πρόσβαση στο Gmail σας. Ωστόσο, η εμπειρία δεν είναι πάντα τόσο απρόσκοπτη όσο σε μια συσκευή με ενσωματωμένα GMS.

Κάμερες

Εδώ είναι που το Huawei Pura 80 Pro όχι απλώς ξεχωρίζει, αλλά θέτει τους δικούς του κανόνες. Η καρδιά του συστήματος είναι ο κύριος αισθητήρας 50MP, μεγέθους μίας ίντσας. Στη φωτογραφία, το μέγεθος του αισθητήρα έχει πρωταρχική σημασία, καθώς ένας μεγαλύτερος αισθητήρας μπορεί να συλλάβει περισσότερο φως, οδηγώντας σε καθαρότερες εικόνες με λιγότερο θόρυβο, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, και προσφέροντας ένα φυσικό, σχεδόν τρισδιάστατο εφέ bokeh.

Η Huawei συνδυάζει αυτό το πανίσχυρο "μάτι" με ένα σύστημα μεταβλητού διαφράγματος, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί από f/1.6 έως f/4.0. Αυτό το χαρακτηριστικό, δανεισμένο από τις επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, προσφέρει πρωτοφανή δημιουργικό έλεγχο. Ένα ανοιχτό διάφραγμα f/1.6 επιτρέπει τη μέγιστη εισροή φωτός για εντυπωσιακές νυχτερινές λήψεις και δημιουργεί ένα έντονο θόλωμα φόντου σε πορτραίτα, απομονώνοντας το θέμα. Ένα πιο κλειστό διάφραγμα, όπως το f/4.0, αυξάνει το βάθος πεδίου, διασφαλίζοντας ότι ολόκληρη η σκηνή, από το προσκήνιο μέχρι το βάθος, είναι ευκρινής, κάτι ιδανικό για φωτογραφίες τοπίων ή ομαδικά πορτραίτα.

Σε συνθήκες καλού φωτισμού, λοιπόν, ο συνδυασμός αυτός αποδίδει εικόνες με εξαιρετικό δυναμικό εύρος, διατηρώντας λεπτομέρεια τόσο στις φωτεινές περιοχές του ουρανού όσο και στις σκιές, χωρίς να καταφεύγει σε υπερβολική επεξεργασία HDR. Τα χρώματα, χάρη στη μηχανή XMAGE και τον αισθητήρα Ultra Chroma, είναι πλούσια αλλά απόλυτα φυσικά, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα της στιγμής με ακρίβεια. Η πραγματική δύναμη, όμως, αποκαλύπτεται όταν ο φωτισμός μειώνεται. Το τεράστιο μέγεθος του αισθητήρα σε συνδυασμό με το διάφραγμα στο f/1.6 "ρουφάει" κυριολεκτικά το φως, αποδίδοντας εντυπωσιακά καθαρές, φωτεινές και λεπτομερείς νυχτερινές λήψεις με ελάχιστο ψηφιακό θόρυβο, ακόμη και χωρίς τη χρήση του ξεχωριστού Night Mode.

Το δεύτερο μεγάλο όπλο στη φαρέτρα του Pura 80 Pro είναι ο τηλεφακός Ultra Lighting Macro Telephoto των 48MP. Ως τηλεφακός, προσφέρει ένα άριστης ποιότητας οπτικό ζουμ 4x και ένα υβριδικό ζουμ 10x που παραμένει απόλυτα χρησιμοποιήσιμο, με εντυπωσιακή διατήρηση της λεπτομέρειας. Η πραγματική καινοτομία, όμως, είναι η macro δυνατότητά του. Εστιάζοντας από απόσταση μόλις 5 εκατοστών, μεταμορφώνεται σε ένα πανίσχυρο μικροσκόπιο τσέπης, αποκαλύπτοντας έναν αθέατο μικρόκοσμο με απαράμιλλη ποιότητα. Οι υφές ενός υφάσματος, οι λεπτομέρειες στο φτερό μιας πεταλούδας, οι σταγόνες της πρωινής δροσιάς πάνω σε ένα λουλούδι, όλα αποτυπώνονται με μια ευκρίνεια και μια μεγέθυνση που μέχρι πρότινος ήταν αδιανόητη για smartphone.

Την τριάδα συμπληρώνει ένας υπερευρυγώνιος φακός 40MP, που διατηρεί την ίδια χρωματική συνοχή με τον κύριο αισθητήρα και προσφέρει ευκρινείς λήψεις διατηρώντας υψηλή ποιότητα και ελάχιστη παραμόρφωση στις άκρες. Όλοι οι φακοί υποστηρίζονται από την τεχνολογία XMAGE της Huawei και τον αισθητήρα Ultra Chroma με 1.5 εκατομμύριο κανάλια φάσματος, ένα σύστημα που αναλύει το φως και αποδίδει τα χρώματα με απαράμιλλη πιστότητα, αποφεύγοντας τις τεχνητές υπερβολές και διατηρώντας την αυθεντικότητα της σκηνής.

Στον τομέα του βίντεο, το Pura 80 Pro είναι εξίσου εντυπωσιακό, με εξαιρετική σταθεροποίηση (OIS) και δυνατότητα εγγραφής 4K βίντεο υψηλής ποιότητας από όλους τους φακούς, ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό, όπου ο μεγάλος αισθητήρας κάνει και πάλι τη διαφορά.



Ο μεγάλος αισθητήρας και η περίπλοκη οπτική διάταξη του Pura 80 Pro μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να εμφανίσουν εσωτερικές αντανακλάσεις (lens flare) όταν φωτογραφίζετε απευθείας προς μια ισχυρή πηγή φωτός, όπως ο ήλιος ή ένας προβολέας τη νύχτα. Είναι ένα φαινόμενο συνηθισμένο σε επαγγελματικούς φακούς, αλλά αξίζει να αναφερθεί. Επιπλέον, ενώ η επεξεργασία εικόνας είναι ταχύτατη στις περισσότερες περιπτώσεις, μια πολύπλοκη νυχτερινή λήψη με μεγάλη έκθεση ενδέχεται να απαιτήσει ένα-δύο δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί, μια μικρή καθυστέρηση που όμως είναι αισθητή. Τέλος, ενώ το ζουμ στις φωτογραφίες είναι κορυφαίο, η ποιότητα του ζουμ κατά την εγγραφή βίντεο, ειδικά σε μεγάλες αποστάσεις, μπορεί να παρουσιάσει μια πιο αισθητή πτώση στην ευκρίνεια σε σύγκριση με κορυφαίους ανταγωνιστές που ειδικεύονται στο βίντεο.

Photo Gallery

Επίλογος

Μετά από τόσα χρόνια δοκιμών και χρήσης των smartphones της οικογένειας "P" δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από το Huawei Pura 80 Pro. Ο σχεδιασμός του είναι κομψός και πολυτελής, η οθόνη του είναι από τις καλύτερες της αγοράς και οι επιδόσεις του είναι κορυφαίες. Η αυτονομία και οι ταχύτητες φόρτισης είναι απλά εκπληκτικές. Πάνω απ' όλα, όμως, η κάμερα του δείχνει να ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά (και ακόμα δεν έχουμε μιλήσει για το Ultra...). Προσφέρει μια ευελιξία, μια ποιότητα και έναν δημιουργικό έλεγχο που κανένας ανταγωνιστής δεν μπορεί να φτάσει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα εργαλείο που στα χέρια ενός λάτρη της φωτογραφίας μπορεί να δημιουργήσει θαύματα!

Από εκεί και πέρα, ισχύουν όλα όσα αναφέρουμε σε κάθε review που αφορά smartphones της Huawei. Αν έχεις τη διάθεση να παρακάμψεις τον κλασικό τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες της Google και να ακολουθήσεις μια εναλλακτική (και σίγουρα όχι δύσκολη) διαδρομή, τότε το Huawei Pura 80 Pro αποτελεί κορυφαία επιλογή με κλειστά μάτια!