Huawei Qingyun HM650: Ο πρώτος υπολογιστής με 100% κινεζικά εξαρτήματα και HarmonyOS

Σύνοψη

Το πρώτο desktop PC παγκοσμίως κατασκευασμένο με 100% κινεζικά εξαρτήματα, πιστοποιημένο από ανεξάρτητο κρατικό φορέα.

Βασίζεται στον επεξεργαστή Kirin X90 (αρχιτεκτονικής 8 ή 10 πυρήνων) με ενσωματωμένα γραφικά Maleoon 910 και σύστημα ψύξης διπλής όψης.

Τρέχει το HarmonyOS V1.0 Enterprise Edition, υποστηρίζει πάνω από 21.000 εφαρμογές και διαθέτει ενσωματωμένο AI assistant για μεταγραφές κειμένων και παραγωγή περιλήψεων.

Απευθύνεται αποκλειστικά σε κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της Κίνας, με τις πωλήσεις να ξεκινούν την 1η Δεκεμβρίου 2026 από τα 6.899 yuan.

Η πολύπλοκη σκακιέρα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας καταγράφει μια θεμελιώδη ανακατανομή δυνάμεων, καθώς η Huawei παρουσίασε επίσημα το πρώτο desktop PC που έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από εγχώρια εξαρτήματα.

Το νέο Qingyun HM650 ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του HarmonyOS Office Industry Summit στην πόλη Γιουχάν και αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα πολυετών ερευνών και επενδύσεων στον τομέα της μικροηλεκτρονικής και της ανάπτυξης λογισμικού, αποτελώντας την απάντηση της ασιατικής εταιρείας στους συνεχιζόμενους τεχνολογικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Η απουσία αμερικανικών τεχνολογιών στο εσωτερικό του νέου συστήματος δεν συνιστά απλώς έναν ισχυρισμό του τμήματος μάρκετινγκ, καθώς το Ινστιτούτο Επιθεώρησης Ηλεκτρονικών Πληροφοριακών Προϊόντων Zhejiang Kezheng (Zhejiang Kezheng Electronic Information Product Inspection) προχώρησε στην επίσημη πιστοποίηση της συσκευής επιβεβαιώνοντας το ποσοστό 100% στην τοπική παραγωγή των εξαρτημάτων. Αυτή η πιστοποίηση καλύπτει τους κεντρικούς πυλώνες του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου του επεξεργαστή, της μνήμης RAM, του SSD και του τροφοδοτικού, διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκριση «επιπέδου 2 για την εθνική ασφάλεια και αξιοπιστία» που απαιτείται από την κινεζική κυβέρνηση για τις δημόσιες προμήθειες.

Στην καρδιά του Qingyun HM650 χτυπά ο οκταπύρηνος ή δεκαπύρηνος επεξεργαστής Kirin X90, σχεδιασμένος από την HiSilicon, ο οποίος υποστηρίζει 20 threads και ενσωματώνει την ισχυρή μονάδα γραφικών Maleoon 910. Το εν λόγω chip λειτουργεί με θερμική σχεδιαστική ισχύ (TDP) στα 40 Watt, υποστηριζόμενο από ένα προηγμένο σύστημα ψύξης διπλής όψης το οποίο εγγυάται σταθερότητα κάτω από συνεχή επαγγελματικό φόρτο εργασίας. Η βασική έκδοση του συστήματος συνοδεύεται από 16GB μνήμης RAM και αποθηκευτικό χώρο 512GB SSD, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχες λύσεις δυτικών κατασκευαστών που προορίζονται για απλές εργασίες γραφείου.

Αφήνοντας πίσω τα παραδοσιακά οικοσυστήματα της Microsoft, ο νέος υπολογιστής χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα HarmonyOS V1.0 Enterprise Edition, εδραιώνοντας την πλατφόρμα της Huawei και στον χώρο των desktops. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε τεράστια βήματα ανάπτυξης του οικοσυστήματος, ανακοινώνοντας ότι περισσότερες από 21.000 εφαρμογές είναι πλέον απολύτως συμβατές με το HarmonyOS, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικά ομαλό hardware-software integration που προσφέρει έως και 15% βελτίωση στις συνολικές επιδόσεις έναντι παλαιότερων προσεγγίσεων.

Οι επαγγελματίες χρήστες έχουν επίσης στη διάθεση τους έναν ισχυρό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, ικανό να διαχειρίζεται λειτουργίες αναζήτησης πληροφοριών, δημιουργίας εγγράφων, οργάνωσης αρχείων, μεταγραφής συσκέψεων σε πραγματικό χρόνο και παραγωγής περιλήψεων από μεγάλα κείμενα. Η πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά τα προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο και μια πρόσθετη συνδρομή, ωστόσο, η προσθήκη τους υπογραμμίζει την πρόθεση της Huawei να ανταγωνιστεί ευθέως τα εργαλεία παραγωγικότητας της Δύσης.

Παράλληλα, οι διαχειριστές πληροφοριακών συστημάτων επωφελούνται από κεντρικοποιημένα εργαλεία διαχείρισης και ασφάλειας, τα οποία τους επιτρέπουν να θέτουν δικαιώματα πρόσβασης και να ελέγχουν απομακρυσμένα τη λειτουργία ολόκληρου του στόλου των υπολογιστών. Η Huawei προσφέρει δύο ξεχωριστές εκδόσεις της συσκευής, χωρίζοντας την αγορά σε υπολογιστές που στοχεύουν αμιγώς τους εταιρικούς πελάτες (HM650) και σε αυτούς που απευθύνονται αποκλειστικά σε κυβερνητικούς φορείς (HM650G) με εξειδίκευση στον χρηματοοικονομικό και ενεργειακό τομέα.

Η τιμολόγηση του συστήματος αντανακλά τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, με την οκταπύρηνη έκδοση να κοστολογείται στα 6.899 yuan (περίπου 880 ευρώ) και το δεκαπύρηνο μοντέλο να φτάνει τα 7.199 yuan (περίπου 920 ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές δεν μπορούν να προμηθευτούν τον υπολογιστή μέσω του διαδικτύου ή των παραδοσιακών φυσικών καταστημάτων της εταιρείας, καθώς η διάθεση πραγματοποιείται αυστηρά μέσω των τμημάτων εταιρικών πωλήσεων με τις παραδόσεις να ξεκινούν επίσημα την 1η Δεκεμβρίου.