HXOS EIKONA SHOW 2025: Η κορυφαία Έκθεση Ήχου & Εικόνας επιστρέφει δυναμικά!

Η πιο φημισμένη έκθεση Audio Video στην Ελλάδα επιστρέφει το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, φέρνοντας κοντά μας τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου χώρου. Μουσική, εικόνα, τεχνολογία και εμπειρία ενώνονται σε ένα διήμερο γεμάτο καινοτομία, αισθητική και αυθεντική απόλαυση.

Από την πρώτη της διοργάνωση, η HXOS EIKONA SHOW έχει στόχο να παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στον ήχο και την εικόνα σε ένα περιβάλλον που τιμά την αξία τους. Το 2025, η έκθεση μεγαλώνει, απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό και υπόσχεται την πιο καθηλωτική εμπειρία της χρονιάς.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν κορυφαίο εξοπλισμό μέσα από live επιδείξεις και παρουσιάσεις από εξειδικευμένους αντιπροσώπους. Ενισχυτές, προενισχυτές, ηχεία, πικάπ, streamers, τηλεοράσεις, προβολείς, ηχομπάρες, ακουστικά, καλώδια, αξεσουάρ και δίσκοι συνθέτουν τα απόλυτα dream setups για κάθε audiophile, κινηματογραφόφιλο ή απλώς περίεργο νου που αναζητά τον τέλειο ήχο.

Τι θα δείτε

Τα μεγαλύτερα brands του high-end ήχου και home cinema συγκεντρωμένα σε έναν χώρο

Κορυφαίες και γιγάντιες τηλεοράσεις με την συμμετοχή των Hisense, LG, Samsung, Sony και TCL

Αποκλειστικές παρουσιάσεις, πρεμιέρες προϊόντων και τεχνολογικές καινοτομίες

Η HXOS EIKONA SHOW 2025 είναι η απόλυτη Έκθεση συνάντησης για όσους ζουν και αναπνέουν με μουσική και ποιοτική εικόνα. Σε φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα, κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και διανομείς θα παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες δημιουργίες τους, από έξυπνες λύσεις streaming και κορυφαία πικάπ έως λαμπάτους ενισχυτές, ακουστικά υψηλής πιστότητας, τηλεοράσεις και τεχνολογία που κάνει κάθε καρδιά να χτυπά πιο δυνατά.

Ελάτε να δείτε, να ακούσετε και να νιώσετε την τεχνολογία στην πιο συναρπαστική της μορφή.

Η HXOS EIKONA SHOW 2025 είναι μια γιορτή για τον ήχο, την εικόνα και την εμπειρία που αξίζει να ζήσετε από κοντά.

HXOS EIKONA SHOW 2025

ΠΟΥ : Wyndham Grand Athens, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

: Wyndham Grand Athens, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα ΠΟΤΕ : 15 και 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 10:00 π.μ. έως τις 8:30 μ.μ.

: 15 και 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 10:00 π.μ. έως τις 8:30 μ.μ. ΕΙΣΟΔΟΣ: ΔΩΡΕΑΝ ME ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LINK EΔΩ (https://highend.show/)

Πλήρης προσβασιμότητα για επισκέπτες με κινητικές δυσκολίες.