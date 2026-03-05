Η Accenture εξαγοράζει τα Speedtest και Downdetector έναντι 1,2 δισ. δολαρίων!

Σύνοψη

Η Ziff Davis πούλησε το τμήμα Connectivity στην πολυεθνική Accenture έναντι 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τις πλατφόρμες Ookla (Speedtest), Downdetector, RootMetrics και Ekahau, καθώς και τη μεταφορά 450 υπαλλήλων.

Ο στόχος της Accenture είναι η απόκτηση τεράστιου όγκου τηλεμετρικών δεδομένων δικτύου για την υποστήριξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και δικτύων 5G/Wi-Fi των εταιρικών πελατών της.

Η μετοχή της Ziff Davis (ZD) κατέγραψε ραγδαία άνοδο που άγγιξε το +79% μετά την ανακοίνωση, αποτυπώνοντας την υψηλή αποτίμηση (14,5x) των εσόδων του τμήματος.

Υπάρχει έντονος προβληματισμός στους χρήστες σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικής επιβολής χρεώσεων (paywalls) σε δωρεάν υπηρεσίες όπως το Downdetector.

Η αμερικανική εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας και συμβουλευτικής Accenture προχώρησε στην εξαγορά του τμήματος Connectivity της Ziff Davis. Το τίμημα ανήλθε στο 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Η συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία φέρνει κάτω από την ομπρέλα της πολυεθνικής ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εργαλεία διάγνωσης δικτύων και καταγραφής προβλημάτων παγκοσμίως, με προεξάρχοντα το Speedtest της Ookla και το Downdetector.

Η μεταβίβαση περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένες πλατφόρμες όπως το RootMetrics και το Ekahau, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ισχυρό χαρτοφυλάκιο δεδομένων. Οι 450 εργαζόμενοι του τμήματος Connectivity θα ενσωματωθούν στο δυναμικό της Accenture, με τη διαδικασία εξαγοράς να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Γιατί η Accenture εξαγόρασε την Ookla;

Η Accenture εξαγόρασε την Ookla (τμήμα Connectivity της Ziff Davis) έναντι 1,2 δισ. δολαρίων για να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στα τηλεμετρικά δεδομένα δισεκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως. Τα δεδομένα από τα Speedtest, Downdetector, Ekahau και RootMetrics θα χρησιμοποιηθούν από την Accenture για τη βελτιστοποίηση δικτύων 5G και Wi-Fi εταιρικών πελατών και την υποστήριξη κρίσιμων υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η απόφαση της Accenture να επενδύσει ένα τόσο υψηλό ποσό για καταναλωτικά εργαλεία δεν βασίζεται στα διαφημιστικά τους έσοδα, αλλά στον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγουν καθημερινά. Η CEO της Accenture, Julie Sweet, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη προσθήκη θα βοηθήσει τους πελάτες της εταιρείας να κλιμακώσουν με ασφάλεια τις υποδομές AI.

Τα δεδομένα που συλλέγονται προσφέρουν έναν λεπτομερή χάρτη της κατάστασης των παγκόσμιων δικτύων σε πραγματικό χρόνο. Πλατφόρμες cloud (hyperscalers) όπως η Amazon Web Services (AWS) και το Google Cloud, καθώς και μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, βασίζονται σε αυτή την πληροφορία για τη βελτιστοποίηση των υποδομών τους. Τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτούν αδιάλειπτη ροή δεδομένων και ελάχιστη καθυστέρηση. Η πλήρης πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Ookla επιτρέπει στην Accenture να προσφέρει "end-to-end" υπηρεσίες ανάλυσης δικτύου σε κυβερνήσεις και πολυεθνικές.

Τα εργαλεία της συμφωνίας: Πέρα από το Speedtest

Για τον τελικό καταναλωτή, το Speedtest αποτελεί το βασικό εργαλείο μέτρησης της ταχύτητας του internet. Ιδρύθηκε το 2006 και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως το βιομηχανικό πρότυπο, εκτελώντας δισεκατομμύρια μετρήσεις ετησίως. Αντίστοιχα, το Downdetector αποτελεί την πρώτη στάση ελέγχου όταν μια υπηρεσία (όπως το Facebook, το Netflix ή τα τραπεζικά συστήματα) σταματά να λειτουργεί.

Ωστόσο, η αξία της συμφωνίας ενισχύεται από τα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό εργαλεία:

Ekahau: Μια κορυφαία λύση για τον σχεδιασμό, τη χαρτογράφηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε πολύπλοκα εταιρικά δίκτυα Wi-Fi.

Μια κορυφαία λύση για τον σχεδιασμό, τη χαρτογράφηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε πολύπλοκα εταιρικά δίκτυα Wi-Fi. RootMetrics: Εξειδικεύεται στον ανεξάρτητο έλεγχο και τη συγκριτική αξιολόγηση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ορίζοντας την ποιότητα λήψης σήματος.

Ο συνδυασμός αυτών των τεσσάρων πυλώνων δημιουργεί ένα απόλυτο μετρητικό πρότυπο στην αξιολόγηση της ποιότητας των συνδέσεων.

Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών

Στην Ελλάδα, τόσο το Speedtest όσο και το Downdetector αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για τους χρήστες και για τους ίδιους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (Cosmote, Vodafone, Nova). Όταν καταγράφονται μαζικές αποσυνδέσεις, το γράφημα του Downdetector αποτελεί τον μοναδικό ανεξάρτητο δείκτη που επιβεβαιώνει το πρόβλημα πριν από τις επίσημες τοποθετήσεις των εταιρειών.

Παράλληλα, τα βραβεία της Ookla για την ταχύτητα του mobile internet και των σταθερών συνδέσεων οπτικών ινών (FTTH) στη χώρα μας χρησιμοποιούνται συστηματικά ως το βασικότερο επιχείρημα μάρκετινγκ από τους εγχώριους παρόχους. Η εξαγορά από την Accenture σημαίνει ότι τα δεδομένα συμπεριφοράς και συνδεσιμότητας των Ελλήνων χρηστών θα τροφοδοτούν πλέον τα αναλυτικά μοντέλα της συμβουλευτικής εταιρείας. Αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα θα μπορούν να πωλούνται πίσω στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών για τον ακριβέστερο σχεδιασμό των επενδύσεών τους σε σταθμούς βάσης 5G.

Ανησυχίες των χρηστών για το μέλλον

Η μεταβίβαση εργαλείων ανοιχτής χρήσης σε μια εταιρεία παροχής αυστηρά εταιρικών λύσεων (B2B) εγείρει ερωτήματα. Στα κοινωνικά δίκτυα και σε κοινότητες τεχνολογίας, εκφράζεται η ανησυχία για ενδεχόμενη αλλοίωση της υπηρεσίας. Ιστορικά, όταν B2B κολοσσοί εξαγοράζουν καταναλωτικά προϊόντα, δίνεται προτεραιότητα στα επιχειρηματικά κέρδη. Υπάρχει ο φόβος ότι δωρεάν λειτουργίες ίσως κλειδωθούν πίσω από συνδρομητικά πακέτα ή ότι το Downdetector θα επιβαρυνθεί με περίπλοκα enterprise χαρακτηριστικά. Προς το παρόν, η Accenture δεν έχει ανακοινώσει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας για τον τελικό καταναλωτή.

Με τη ματιά τ

ου Techgear

Η συγκεκριμένη εξαγορά αποτελεί την απόλυτη επιβεβαίωση ότι τα τηλεμετρικά δεδομένα συνιστούν το πολυτιμότερο νόμισμα στη βιομηχανία της τεχνολογίας. Τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια δεν δαπανήθηκαν για τον κώδικα της εφαρμογής του Speedtest ή για το interface του Downdetector. Δαπανήθηκαν αποκλειστικά για την πρόσβαση στο "νευρικό σύστημα" του παγκόσμιου διαδικτύου.

Το γεγονός ότι μια πολυεθνική συμβουλευτική εταιρεία ελέγχει πλέον τα απόλυτα μετρητικά εργαλεία των δικτύων δημιουργεί μια εξαιρετικά επικερδή κυκλική οικονομία. Η Accenture θα αξιολογεί τα δίκτυα, θα εντοπίζει τις αδυναμίες τους μέσω της Ookla, και στη συνέχεια θα πουλάει τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες στις ίδιες τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες για να διορθώσουν αυτές τις αδυναμίες. Πρόκειται για μια εντυπωσιακά αποδοτική στρατηγική επιλογή. Ωστόσο, για την κοινότητα των χρηστών, παραμένει ο ορατός κίνδυνος να δούμε τα βασικότερα εργαλεία διάγνωσης να απομακρύνονται από τη φιλοσοφία του ελεύθερου διαδικτύου και να ενσωματώνονται βαθιά σε κλειστά, εμπορικά οικοσυστήματα.