Η Acer επεκτείνει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα: Νέα AI laptops, Predator Atlas 8 και επιστροφή της Packard Bell

Σύνοψη

Οικονομικά στοιχεία: Καθαρά έσοδα 8,6 δις δολάρια παγκοσμίως το 2025, με το 32% των εσόδων να προέρχεται από τομείς εκτός υπολογιστών και οθονών.

Καθαρά έσοδα 8,6 δις δολάρια παγκοσμίως το 2025, με το 32% των εσόδων να προέρχεται από τομείς εκτός υπολογιστών και οθονών. Νέο hardware: Κυκλοφορία του εξαιρετικά ελαφρού Swift Blade (799 γρ.) και της 8-ιντσης φορητής κονσόλας Predator Atlas 8 με επεξεργαστή γραφικών Intel Arc και τεχνολογία Wi-Fi 7.

Κυκλοφορία του εξαιρετικά ελαφρού Swift Blade (799 γρ.) και της 8-ιντσης φορητής κονσόλας Predator Atlas 8 με επεξεργαστή γραφικών Intel Arc και τεχνολογία Wi-Fi 7. Επαγγελματικές λύσεις: Παρουσίαση του TravelMate P6 AI (από 950 γρ.) το οποίο ενσωματώνει λειτουργίες Acer User Sensing και Microsoft Copilot.

Παρουσίαση του TravelMate P6 AI (από 950 γρ.) το οποίο ενσωματώνει λειτουργίες Acer User Sensing και Microsoft Copilot. Επιστροφή της Packard Bell: Αναβίωση του brand βασισμένη στη φιλοσοφία "Tech it Easy", η οποία περιλαμβάνει νέα προϊόντα όπως το laptop DotBook και το πικάπ DotLoop.

Αναβίωση του brand βασισμένη στη φιλοσοφία "Tech it Easy", η οποία περιλαμβάνει νέα προϊόντα όπως το laptop DotBook και το πικάπ DotLoop. Αθλητική χορηγία: Επίσημη συνεργασία της εταιρείας με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ως Official Technology Partner.

Η Acer προχώρησε σε μια εκτενή παρουσίαση της στρατηγικής της κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας απόλυτα τη σημασία της ελληνικής αγοράς για την ευρύτερη ανάπτυξη της εταιρείας στη Νότια Ευρώπη.

Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις νέες προϊοντικές γραμμές της εταιρείας, τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, καθώς και τις επικείμενες επενδύσεις που στοχεύουν στην περαιτέρω εδραίωση του brand στον ελλαδικό χώρο.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν μια σαφή στρατηγική διαφοροποίησης, καθώς το 2025 ολοκληρώθηκε με την Acer να καταγράφει παγκοσμίως καθαρά έσοδα της τάξης των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διατηρώντας μια σταθερά ανοδική πορεία που τροφοδοτείται εν πολλοίς από κατηγορίες πέραν των παραδοσιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι τομείς αυτοί αντιπροσωπεύουν πλέον το 32% των συνολικών εσόδων, σημειώνοντας σημαντικότατη αύξηση συγκριτικά με το 21,7% του 2022, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την επιτυχία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της διοίκησης. Εστιάζοντας στη Νότια Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, η εταιρεία καταγράφει βελτίωση του μεριδίου αγοράς κατά τη διάρκεια του 2026, η οποία αποδίδεται άμεσα στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, την κυριαρχία στον τομέα του gaming και την ταχύτατη ενσωμάτωση δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης στις νέες συσκευές.

Η καταναλωτική σειρά προϊόντων που παρουσιάστηκε στους παρευρισκόμενους σχεδιάστηκε αυστηρά γύρω από τις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων χρηστών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και την ακραία φορητότητα. Το νέο Swift Blade μαγνήτισε αμέσως το ενδιαφέρον του Τύπου, αποτελώντας ένα premium laptop με βάρος μόλις 799 γραμμάρια, το οποίο υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό στην αυτονομία ή την καθημερινή παραγωγικότητα. Το εξαιρετικά χαμηλό βάρος της συσκευής επιτρέπει την άνετη μεταφορά της καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ο κομψός σχεδιασμός αντανακλά τη δέσμευση της κατασκευάστριας εταιρείας να παρέχει λύσεις που συνδυάζουν την υψηλή αισθητική με την προηγμένη υπολογιστική ισχύ.

Παράλληλα, ο τομέας του gaming παραμένει σταθερά ένας από τους κρισιμότερους πυλώνες ανάπτυξης για την Acer, η οποία συνεχίζει να εμπλουτίζει το ήδη καταξιωμένο οικοσύστημα Predator με νέες, εξαιρετικά καινοτόμες προτάσεις. Η αποκάλυψη του ολοκαίνουργιου Predator Atlas 8 εισάγει την εταιρεία δυναμικά στην άκρως ανταγωνιστική κατηγορία των φορητών κονσολών (handhelds), προσφέροντας μια οθόνη 8 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz, κάρτα γραφικών αρχιτεκτονικής Intel Arc και υποστήριξη για το ταχύτατο πρωτόκολλο ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi 7. Ο προσεκτικός σχεδιασμός της φορητής αυτής συσκευής εστιάζει στην παροχή μιας κορυφαίας εμπειρίας gaming εν κινήσει, γεφυρώνοντας με επιτυχία το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών desktop συστημάτων και του mobile gaming.

Οι καταναλωτές αναμένεται να επωφεληθούν περαιτέρω από την ανανεωμένη σειρά laptops Predator, Nitro και Aspire Gaming, οι οποίες εκδημοκρατίζουν αποτελεσματικά την πρόσβαση σε υψηλές επιδόσεις γραφικών, καθιστώντας το gaming πιο προσιτό σε ένα ευρύτερο κοινό.

Στον τομέα των εταιρικών πελατών και των επαγγελματιών, η Acer παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, παρουσιάζοντας το νέο TravelMate P6 AI ως τη νέα ναυαρχίδα των business laptops της. Το εξαιρετικά ελαφρύ σασί που ξεκινά από τα 950 γραμμάρια κρύβει στο εσωτερικό του προηγμένες λειτουργίες παραγωγικότητας μέσω τεχνητής νοημοσύνης και αυστηρές πιστοποιήσεις ανθεκτικότητας, καλύπτοντας απόλυτα τις πολύπλοκες ανάγκες των σύγχρονων υβριδικών περιβαλλόντων εργασίας. Η ενσωμάτωση εξειδικευμένων τεχνολογιών όπως το Acer User Sensing, το σύστημα Dust Defender, η προηγμένη ανίχνευση παραβίασης του σασί και η πλήρης συμβατότητα με το Microsoft Copilot, εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και αποδοτικότητας για τους απαιτητικούς εταιρικούς χρήστες.

Πέραν του φυσικού εξοπλισμού, οι επιχειρήσεις υποστηρίζονται ενεργά μέσω προγραμμάτων προστιθέμενης αξίας, όπως το Acer Reliability Promise το οποίο εγγυάται πλήρη επιστροφή χρημάτων και ταυτόχρονη δωρεάν επισκευή σε περίπτωση βλάβης τον πρώτο χρόνο, καθώς και το καινοτόμο πρόγραμμα διαχείρισης κύκλου ζωής Optimize Acer Care Plus που διευκολύνει δραστικά την απόσβεση των τεχνολογικών επενδύσεων κατά τη διαδικασία αναβάθμισης του εξοπλισμού τους. Οι συνολικές αυτές παροχές συμπληρώνονται αρμονικά από εκτεταμένες λύσεις εκπαίδευσης, τα αποδοτικά οικοσυστήματα Chromebook και τις εξειδικευμένες επαγγελματικές οθόνες.

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις της εκδήλωσης αφορούσε την επίσημη επιστροφή της Packard Bell στην ευρωπαϊκή αγορά, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα ιστορικό brand το οποίο φέρει σχεδόν έναν αιώνα βαριάς κληρονομιάς. Η στρατηγική επανατοποθέτησης της Packard Bell βασίζεται στη λιτή φιλοσοφία “Tech it Easy”, στοχεύοντας άμεσα στους καταναλωτές που αναζητούν αξιόπιστη και προσιτή τεχνολογία, μακριά από την περιττή πολυπλοκότητα των ακριβών high-end συσκευών. Το πρώτο κύμα αυτών των νέων προϊόντων αναμένεται να καλύψει ποικίλες καθημερινές ανάγκες, περιλαμβάνοντας ενδιαφέρουσες προτάσεις όπως τον laptop DotBook, το πικάπ DotLoop για τους λάτρεις του καθαρού αναλογικού ήχου, το κινητό τηλέφωνο DotLine και το εξαιρετικά πρακτικό σετ περιφερειακών DotCombo. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην ουσιαστική επανασύνδεση της τεχνολογίας με την απλότητα, προσφέροντας λειτουργικές λύσεις με σαφή έμφαση στη δημιουργικότητα και τη φιλικότητα προς τον τελικό χρήστη.

Η σύνδεση της Acer με την τοπική κοινωνία και η περαιτέρω ενίσχυση του brand awareness στην Ελλάδα αποκτά πλέον και έναν έντονο αθλητικό χαρακτήρα, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε την επίσημη συνεργασία της με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925. Αναλαμβάνοντας τον κομβικό ρόλο του Official Technology Partner, η Acer πρόκειται να παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη του ιστορικού συλλόγου της Κρήτης σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα των καθημερινών δραστηριοτήτων του.

Το ευρύ στρατηγικό αυτό πλάνο περιλαμβάνει στοχευμένες ενέργειες προβολής, σημαντική αναβάθμιση των ψηφιακών επικοινωνιών, εξειδικευμένα προγράμματα αφοσίωσης φιλάθλων και κοινές δράσεις που θα φέρουν πολύ πιο κοντά τους παίκτες με τους αφοσιωμένους οπαδούς της ομάδας.