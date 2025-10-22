Η Amazon ετοιμάζεται να αντικαταστήσει 600.000 εργαζόμενους με ρομπότ στις ΗΠΑ

Η Amazon σχεδιάζει ένα από τα πιο φιλόδοξα –και αμφιλεγόμενα– προγράμματα αυτοματοποίησης της ιστορίας της. Σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα των New York Times, ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου σκοπεύει να αποφύγει την πρόσληψη έως και 600.000 εργαζομένων στις ΗΠΑ μέχρι το 2033, αντικαθιστώντας μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού των αποθηκών της με ρομποτικά συστήματα και αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Η είδηση προέρχεται από εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας και ανώνυμες πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με αυτά, η Amazon επιδιώκει να αυτοματοποιήσει έως και το 75% των κέντρων διανομής της μέσα στην επόμενη δεκαετία, μια στρατηγική που υπόσχεται εντυπωσιακή μείωση κόστους αλλά και τεράστια κοινωνική επίπτωση.

Η εσωτερική ανάλυση της εταιρείας εκτιμά ότι μέχρι το 2027 η Amazon θα έχει ήδη αποφύγει την πρόσληψη περίπου 160.000 νέων εργαζομένων. Η εξοικονόμηση που προβλέπεται για κάθε προϊόν που αποθηκεύεται ή αποστέλλεται φτάνει τα 30 σεντς, ενώ συνολικά τα οικονομικά οφέλη από την αυτοματοποίηση υπολογίζονται σε περίπου 12,6 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην τριετία 2025-2027.

Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που ο όγκος των προϊόντων που διακινεί η εταιρεία αναμένεται να διπλασιαστεί, η Amazon θα μπορεί να ανταποκριθεί χωρίς αντίστοιχη αύξηση προσωπικού. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη της εταιρείας δεν θα στηρίζεται πλέον στους ανθρώπους αλλά στα ρομπότ.

Η Amazon φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά το επικοινωνιακό ρίσκο μιας τέτοιας στρατηγικής. Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται η New York Times, τα στελέχη της εταιρείας έχουν ήδη ξεκινήσει να χαράσσουν στρατηγικές για τον περιορισμό της αρνητικής δημοσιότητας. Μεταξύ άλλων, προτείνεται να αποφεύγεται η χρήση φορτισμένων όρων όπως “automation” ή “AI” και να αντικαθίστανται από πιο ουδέκες εκφράσεις, όπως “advanced technologies”.

Ακόμη και ο όρος “robots” θεωρείται προβληματικός, γι' αυτό η εταιρεία εξετάζει τη χρήση του “cobots” — μια λέξη που παραπέμπει σε “collaborative robots”, δηλαδή σε μηχανές που συνεργάζονται με τους ανθρώπους αντί να τους αντικαθιστούν. Παράλληλα, προτείνεται η ενίσχυση της παρουσίας της Amazon σε κοινωνικά προγράμματα και τοπικές δράσεις, ώστε να διατηρηθεί θετική εικόνα στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η Amazon δεν τρέφει αυταπάτες για το πώς θα αντιδράσει η κοινή γνώμη σε μια μαζική αντικατάσταση ανθρώπων από μηχανές — ειδικά σε μια εποχή που η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την εργασία και τις ανισότητες έχει φουντώσει.

Σε δήλωσή της προς τους New York Times, η Amazon ανέφερε ότι οι πληροφορίες που διέρρευσαν είναι “ατελείς” και ότι “κανείς δεν έχει λάβει οδηγία να χρησιμοποιεί ή να αποφεύγει συγκεκριμένους όρους” σχετικά με τη ρομποτική. Ωστόσο, η απάντηση αυτή απέφυγε να διαψεύσει την ουσία των αποκαλύψεων.

Η Amazon έχει ήδη δώσει δείγματα αυτής της πορείας. Τα τελευταία χρόνια, έχει επενδύσει δισεκατομμύρια σε τεχνολογίες ρομποτικής, computer vision και μηχανικής μάθησης, εισάγοντας αυτόνομα ρομπότ που μεταφέρουν προϊόντα μέσα στις αποθήκες, ρομποτικά μπράτσα που αναλαμβάνουν ταξινόμηση και συσκευασία, και συστήματα που βελτιστοποιούν τη ροή εργασιών με αλγοριθμική ακρίβεια.

Το νέο σχέδιο, όμως, φαίνεται να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα — προς μια πλήρως αυτοματοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα, όπου η ανθρώπινη παρουσία περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο. Οι αποθήκες της Amazon θα λειτουργούν αδιάκοπα, χωρίς βάρδιες, χωρίς υπερωρίες, χωρίς διαλείμματα.

Αυτό, φυσικά, εγείρει τεράστια ερωτήματα: τι θα σημαίνει για τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που σήμερα βασίζονται στην Amazon για εισόδημα; Και ποιος θα επωφεληθεί πραγματικά από αυτή τη νέα αποδοτικότητα — οι πελάτες, οι μέτοχοι ή τα ίδια τα συστήματα που διαχειρίζονται τα logistics;

Οι υποστηρικτές της αυτοματοποίησης βλέπουν την εξέλιξη αυτή ως αναπόφευκτη και ενδεχομένως θετική: λιγότερα βαριά ή επικίνδυνα καθήκοντα για τους ανθρώπους, μεγαλύτερη ακρίβεια και παραγωγικότητα. Οι επικριτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι το τίμημα μπορεί να είναι τεράστιο — μια κοινωνία όπου η εργασία χαμηλής ειδίκευσης εξαφανίζεται και οι θέσεις αντικαθίστανται από ψυχρά μηχανικά συστήματα.

[source]