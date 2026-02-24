Η Anthropic εκσυγχρονίζει τον κώδικα COBOL μέσω AI και πλήττει την IBM

Σύνοψη

Αυτοματοποίηση Κώδικα: Η Anthropic παρουσίασε μια νέα λύση βασισμένη στο AI μοντέλο Claude, ικανή να μεταφράζει πολύπλοκα συστήματα COBOL σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Κατάρρευση Κόστους: Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μειώνει δραματικά τα τεράστια κόστη εκσυγχρονισμού IT υποδομών που μέχρι πρότινος απέτρεπαν τις μεγάλες επιχειρήσεις από την αναβάθμιση.

Αντίδραση Αγορών: Οι μετοχές της IBM σημείωσαν σημαντική πτώση, καθώς τα έσοδα της εταιρείας εξαρτώνται άμεσα από τη συντήρηση συστημάτων mainframe που βασίζονται στην COBOL.

Ελληνική Αγορά: Η εξέλιξη αφορά άμεσα τον εγχώριο τραπεζικό τομέα και τους δημόσιους οργανισμούς που βασίζονται σε παλαιά πληροφοριακά συστήματα, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερο και φθηνότερο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Πώς η Anthropic επιλύει το πρόβλημα του παλαιού κώδικα

Απαντώντας στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διαχειριστεί τον παλαιό κώδικα (legacy code), η Anthropic παρουσίασε μια νέα λύση βασισμένη στο μοντέλο Claude, η οποία αυτοματοποιεί τη μετάφραση συστημάτων COBOL σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού όπως η Java και η Python.

Αυτή η τεχνική εξέλιξη μειώνει δραστικά το κόστος και τον χρόνο εκσυγχρονισμού των IT υποδομών, προκαλώντας ταυτόχρονα άμεση και σημαντική πτώση στην αξία της μετοχής της IBM, η οποία κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά των mainframes.

Η τεχνική προσέγγιση του μοντέλου Claude

Η γλώσσα COBOL (Common Business-Oriented Language) αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και πολλών κρατικών υποδομών εδώ και έξι δεκαετίες. Ο εκσυγχρονισμός αυτών των συστημάτων αποτελούσε παραδοσιακά μια εξαιρετικά δαπανηρή και ριψοκίνδυνη διαδικασία. Η απουσία εξειδικευμένων προγραμματιστών, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα του κώδικα (όπου η επιχειρηματική λογική είναι στενά συνδεδεμένη με τη διαχείριση δεδομένων), καθιστούσε τις προσπάθειες μετάβασης απαγορευτικές.

Η Anthropic αξιοποιεί το τεράστιο "παράθυρο πλαισίου" του μοντέλου Claude, το οποίο του επιτρέπει να αναλύει ολόκληρα αποθετήρια κώδικα ταυτόχρονα. Αντί για απλή συντακτική μετάφραση γραμμή προς γραμμή, το AI μοντέλο κατανοεί την ευρύτερη επιχειρηματική λογική, τις εξαρτήσεις (dependencies), τα copybooks και τα Job Control Languages (JCL). Η διαδικασία περιλαμβάνει την αναδόμηση της αρχιτεκτονικής του κώδικα, τον διαχωρισμό της επιχειρηματικής λογικής από την πρόσβαση στη βάση δεδομένων και τη δημιουργία σύγχρονου, ελεγμένου (unit-tested) κώδικα. Η δυνατότητα της AI να εξηγεί τον μεταφρασμένο κώδικα επιταχύνει τη φάση του ελέγχου από τους μηχανικούς λογισμικού, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο κατά δεκάδες χιλιάδες εργατοώρες.

Οικονομικός αντίκτυπος και η πτώση της IBM

Η ανακοίνωση της Anthropic προκάλεσε άμεση αναταραχή στις αγορές, με τη μετοχή της IBM να καταγράφει σημαντική πτώση. Το επιχειρηματικό μοντέλο της IBM βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο λεγόμενο "vendor lock-in" των mainframes (όπως τα συστήματα zSystems) και στα υπέρογκα συμβόλαια συντήρησης και υποστήριξης. Οι πελάτες παρέμεναν εγκλωβισμένοι στην υποδομή της IBM διότι το κόστος μετάπτωσης σε πλατφόρμες cloud (cloud migration) υπερέβαινε κατά πολύ τα βραχυπρόθεσμα οφέλη.

Καταρρίπτοντας το φράγμα κόστους για τον εκσυγχρονισμό της COBOL, η Anthropic αφαιρεί το ισχυρότερο κίνητρο παραμονής των επιχειρήσεων στα mainframes της IBM. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μετάβαση σε υποδομές cloud (AWS, Google Cloud, Azure) θα επιταχυνθεί, στερώντας από την IBM ένα σημαντικό ποσοστό των σταθερών ετήσιων εσόδων της. Το κόστος μετάφρασης κώδικα, το οποίο συνήθως υπολογιζόταν σε δεκάδες ευρώ ανά γραμμή κώδικα μέσω συμβουλευτικών εταιρειών, μειώνεται πλέον σε κλάσματα του λεπτού μέσω της χρήσης API τεχνητής νοημοσύνης.

Ελληνική αγορά: Τράπεζες και δημόσιος τομέας

Για την ελληνική αγορά πληροφορικής, η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει άμεση πρακτική εφαρμογή. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς και κρίσιμοι τομείς της δημόσιας διοίκησης, εξακολουθούν να βασίζονται σε core banking συστήματα και βάσεις δεδομένων που επικοινωνούν με παλαιό κώδικα.

Η εξεύρεση προγραμματιστών COBOL στην Ελλάδα είναι πρακτικά αδύνατη, με τις τράπεζες να συντηρούν ακριβά συμβόλαια με εξωτερικούς συνεργάτες ή τις ίδιες τις κατασκευάστριες εταιρείες hardware. Η ενσωμάτωση εργαλείων όπως το νέο σύστημα της Anthropic επιτρέπει στα εγχώρια τμήματα IT να μεταφέρουν τον πυρήνα των λειτουργιών τους σε ευέλικτες, cloud-native υποδομές. Αυτό μεταφράζεται σε άμεση μείωση των λειτουργικών εξόδων (OPEX) για τα ελληνικά ιδρύματα. Η εξοικονόμηση αυτή αναμένεται να κατευθυνθεί στην ανάπτυξη ταχύτερων ψηφιακών υπηρεσιών για τους Έλληνες καταναλωτές και στην ενίσχυση της ασφάλειας έναντι κυβερνοεπιθέσεων, καθώς τα σύγχρονα συστήματα επιδέχονται ευκολότερα ελέγχους ασφαλείας.

Αλλαγή φιλοσοφίας στο Software Engineering

Πέραν των οικονομικών μεγεθών, το επίτευγμα της Anthropic υπογραμμίζει την αλλαγή του ρόλου της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή λογισμικού. Η AI παύει να λειτουργεί ως απλός βοηθός συμπλήρωσης κώδικα (όπως το GitHub Copilot) και αναλαμβάνει τον ρόλο του αρχιτέκτονα μετάπτωσης συστημάτων. Η ικανότητα επεξεργασίας εκατομμυρίων γραμμών κώδικα, η διατήρηση του context μεταξύ διαφορετικών αρχείων και η αυτοματοποιημένη δημιουργία δοκιμαστικών σεναρίων (test cases) αποδεικνύουν ότι τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) διαθέτουν την απαραίτητη δομική κατανόηση για enterprise-level εργασίες.

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν είναι πλήρως αυτόνομη. Η "υποκειμενική ακαταστασία" της μετάβασης απαιτεί ανθρώπινη επίβλεψη. Οι μηχανικοί πρέπει να επικυρώσουν τα αποτελέσματα της AI, ελέγχοντας την απόδοση του νέου κώδικα σε συνθήκες υψηλού φόρτου (load testing) και διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων κατά το migration. Το σημαντικό είναι ότι ο ανθρώπινος ρόλος μετατοπίζεται από τη χειρωνακτική συγγραφή κώδικα στην ανώτερη εποπτεία και τον έλεγχο ποιότητας.

Με τη ματιά του Techgear

Η λύση της Anthropic δεν αποτελεί απλώς ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο, αλλά μια δομική απειλή για το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο του enterprise IT. Η κάθετη πτώση των μετοχών της IBM είναι απολύτως δικαιολογημένη: όταν το κόστος εξόδου από ένα κλειστό οικοσύστημα μηδενίζεται, ο πελάτης αναπόφευκτα αναζητά τον πιο σύγχρονο και φθηνό πάροχο (cloud).

Για την ελληνική πραγματικότητα, όπου τα παλαιά συστήματα κρατούν "όμηρους" κρίσιμους οργανισμούς και εμποδίζουν την ταχεία ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, η εργαλειοποίηση του AI για τον εκσυγχρονισμό του κώδικα είναι μια εξαιρετικά θετική είδηση. Οι ελληνικές τράπεζες και το δημόσιο έχουν πλέον την τεχνολογική δυνατότητα να απεγκλωβιστούν από τη δεκαετία του '80, μειώνοντας δραματικά τα κόστη συντήρησης και επενδύοντας στην πραγματική καινοτομία.