IBM και AMD ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία υβριδικών υπερυπολογιστών

Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε καθημερινά (smartphones, tablets, laptops κλπ.) αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Στην άλλη πλευρά του φάσματος βρίσκονται οι υπερυπολογιστές, μηχανές με απίστευτη υπολογιστική ισχύ που ξεπερνούν κατά πολύ όσα έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε «γρήγορα». Εκεί, η τεχνολογία φτάνει σε επίπεδα που αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, ιδιαίτερα με την έλευση των κβαντικών υπολογιστών.

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς υπολογιστές που βασίζονται σε bits – δηλαδή στην απλή δυαδική λογική των μηδενικών και των μονάδων – οι κβαντικοί υπολογιστές αξιοποιούν qubits. Τα qubits, υπακούοντας στους κανόνες της κβαντικής φυσικής, έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε πολλαπλές καταστάσεις ταυτόχρονα. Αυτό τους δίνει μια πρωτοφανή ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων, επιτρέποντάς τους να λύνουν προβλήματα που σήμερα θεωρούνται πρακτικά αδύνατα για τις κλασικές μηχανές.

Σε αυτό το τοπίο, δύο κολοσσοί της τεχνολογίας, η IBM και η AMD, ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία με στόχο να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Η αποστολή τους; Να δημιουργήσουν την επόμενη γενιά υπερυπολογιστών, ένα υβριδικό σύστημα που θα συνδυάζει την κβαντική ισχύ με την παραδοσιακή πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη. Μια αρχιτεκτονική που οι ίδιοι περιγράφουν ως «quantum centrality supercomputing».

Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη ανοιχτών και κλιμακούμενων πλατφορμών, που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά την πληροφορική όπως τη γνωρίζουμε. Η IBM, με την τεράστια εμπειρία της στον χώρο των κβαντικών υπολογιστών και των εξειδικευμένων λογισμικών, φέρνει στο τραπέζι τεχνολογίες αιχμής. Η AMD από την πλευρά της συνεισφέρει τους κορυφαίους επεξεργαστές και AI που ήδη βρίσκουν εφαρμογή σε συστήματα υψηλών απαιτήσεων.

Η λογική είναι απλή αλλά ισχυρή: κάθε πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την πιο κατάλληλη τεχνολογία. Σε μια τέτοια αρχιτεκτονική, οι κβαντικοί υπολογιστές θα εξειδικεύονται σε προσομοιώσεις που απαιτούν ακρίβεια σε επίπεδο ατόμων και μορίων, ενώ οι κλασικοί υπερυπολογιστές θα αναλαμβάνουν την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων. Στο ίδιο οικοσύστημα, οι GPUs και οι επεξεργαστές AI θα ενισχύουν τη διαδικασία, δημιουργώντας μια αρμονική συνεργασία τεχνολογιών.

Ήδη, οι δύο εταιρείες εξετάζουν τρόπους σύνδεσης των CPUs, GPUs και FPGAs της AMD με τα κβαντικά συστήματα της IBM. Ένας τέτοιος συνδυασμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέους αλγόριθμους και μεθόδους που καμία από τις δύο τεχνολογίες δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί απομονωμένα.

Μέσα στη χρονιά αναμένεται να παρουσιαστεί η πρώτη επίδειξη των δυνατοτήτων αυτής της συνεργασίας. Σε αυτήν, η IBM και η AMD θα δείξουν πώς τα κβαντικά συστήματα μπορούν να συνεργαστούν με τις υποδομές υψηλών επιδόσεων της AMD για να υλοποιήσουν υβριδικές ροές εργασίας. Πρόκειται για μια πρώτη γεύση του μέλλοντος, όπου οι κβαντικές και οι κλασικές τεχνολογίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά.

Η συνεργασία δεν αφορά μόνο την ισχύ, αλλά και την αξιοπιστία. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην κβαντική πληροφορική είναι τα σφάλματα που προκύπτουν λόγω της φύσης των qubits. Η IBM έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να δημιουργήσει κβαντικούς υπολογιστές με «ανοχή στα σφάλματα» μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Σε αυτό το σημείο, η συμβολή της AMD μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Οι ισχυροί επεξεργαστές της θα μπορούσαν να αναλάβουν την κρίσιμη λειτουργία της διόρθωσης λαθών σε πραγματικό χρόνο, ανοίγοντας τον δρόμο για την πραγματικά αξιόπιστη κβαντική επεξεργασία.

