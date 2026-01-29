Η «απάντηση» στη Neuralink: Η κινέζικη Gestalta θέλει να συνδέσει τον εγκέφαλο χωρίς εμφυτεύματα

Η βιομηχανία της νευροτεχνολογίας βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή. Ενώ τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν συχνά στις επεμβατικές μεθόδους που απαιτούν διάτρηση του κρανίου, μια νεοσύστατη εταιρεία από την Κίνα, η Gestalta, έρχεται να προτείνει μια εναλλακτική οδό που θα μπορούσε να εκδημοκρατίσει τη διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI). Η υπόσχεσή της; Πρόσβαση στα νευρωνικά δεδομένα χωρίς νυστέρι, αξιοποιώντας τη δύναμη του ήχου.

Η τεχνολογία των υπερήχων: Το νέο στοίχημα

Η Gestalta (Gestalt Chengdu Technology), που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο του gaming Tianqiao Chen και τον πρώην CEO της NeuroXess, Phoenix Peng, δεν ακολουθεί την πεπατημένη. Αντί για τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στα εγκεφαλογραφήματα (EEG) ή τα μικρο-τσιπ που εμφυτεύει η Neuralink, η κινεζική startup επενδύει στους εστιασμένους υπερήχους.

Η λογική πίσω από αυτή την επιλογή είναι απλή αλλά και τεχνικά πολύπλοκη. Τα συμβατικά headsets που φοριούνται στο κεφάλι (EEG) δυσκολεύονται να διαβάσουν σήματα βαθιά μέσα στον εγκέφαλο, καθώς το κρανίο λειτουργεί ως μονωτής. Από την άλλη, τα εμφυτεύματα προσφέρουν ακρίβεια αλλά συνοδεύονται από σοβαρούς ιατρικούς κινδύνους και υψηλό κόστος. Οι υπέρηχοι, σύμφωνα με την Gestalta, μπορούν να προσφέρουν τη «χρυσή τομή»: να διεισδύσουν βαθύτερα από τα ηλεκτρόδια, καταγράφοντας αλλαγές στη ροή του αίματος ή νευρική δραστηριότητα, χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Ένας αγώνας δρόμου με παγκόσμιους παίκτες

Η εμφάνιση της Gestalta δεν είναι τυχαία. Συμπίπτει χρονικά με μια παγκόσμια στροφή προς τις μη επεμβατικές μεθόδους BCI. Μόλις πρόσφατα, ο Sam Altman της OpenAI επένδυσε στη Merge Labs, μια αμερικανική εταιρεία που επίσης διερευνά τη χρήση υπερήχων για τη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής.

Αυτό δημιουργεί ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Ενώ η Neuralink κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα με τις δοκιμές της σε ανθρώπους, η Gestalta και η Merge Labs ποντάρουν στο ότι το ευρύ κοινό δεν θα δεχτεί εύκολα να τρυπήσει το κεφάλι του για να συνδεθεί με το διαδίκτυο. Αν η τεχνολογία των υπερήχων αποδειχθεί βιώσιμη, θα μπορούσε να προσπεράσει τα εμφυτεύματα, μετατρέποντας τα BCI από ιατρικά εργαλεία σε καταναλωτικά προϊόντα τύπου wearables.

Από τη θεραπεία στο «διάβασμα» της σκέψης

Το πλάνο της Gestalta είναι σταδιακό και πραγματιστικό. Η εταιρεία δεν υπόσχεται άμεσα τηλεπαθητική επικοινωνία.

Πρώτος στόχος: Η ανάπτυξη κλινικών συσκευών για τη διαχείριση χρόνιου πόνου. Δεύτερο στάδιο: Η δημιουργία wearables (π.χ. ειδικά κράνη ή ακουστικά) που θα βοηθούν στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, στην αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικά επεισόδια και στις διαταραχές ύπνου. Μακροπρόθεσμα: Η δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής νευρωνικών σημάτων για τον πλήρη έλεγχο ψηφιακών συσκευών.

Ο συνιδρυτής Tianqiao Chen, γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο στην έρευνα του εγκεφάλου, δήλωσε πως στόχος δεν είναι μόνο η κατανόηση του ανθρώπινου νου, αλλά η πρακτική εφαρμογή της επιστήμης προς όφελος των ασθενών.

Οι προκλήσεις και ο σκεπτικισμός

Παρά τον ενθουσιασμό, οι ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί. Το ανθρώπινο κρανίο αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο που διαχέει και απορροφά τα ηχητικά κύματα, δυσκολεύοντας την εστίαση και την ακριβή ανάγνωση σημάτων σε πραγματικό χρόνο. Το αν η Gestalta έχει λύσει αυτό το πρόβλημα φυσικής παραμένει το μεγάλο ερώτημα.

Επιπλέον, η αποκωδικοποίηση της πρόθεσης (π.χ. "θέλω να κινήσω το ποντίκι δεξιά") μέσω της ροής του αίματος, που είναι μια πιο αργή διαδικασία σε σχέση με τα ηλεκτρικά σήματα, ενδέχεται να παρουσιάζει καθυστερήσεις (latency), καθιστώντας την ακατάλληλη για γρήγορες εφαρμογές όπως το gaming.

Το μέλλον είναι ήδη εδώ

Η Gestalta αντιπροσωπεύει την ωρίμανση του κινεζικού οικοσυστήματος τεχνολογίας, το οποίο πλέον δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά χαράζει νέες πορείες. Με έδρα το Chengdu και γραφεία στη Σαγκάη, η εταιρεία φιλοδοξεί να γίνει ο ηγέτης σε μια αγορά που αναμένεται να αξίζει δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια.

Είτε πρόκειται για "hype" είτε για πραγματική επανάσταση, το βέβαιο είναι πως η μάχη για τη σύνδεση του εγκεφάλου μας με το cloud μόλις απέκτησε έναν νέο, ισχυρό παίκτη. Και αυτή τη φορά, ίσως να μην χρειαστεί να μπούμε στο χειρουργείο για να γίνουμε μέρος της.