Η Apple απαντά για το «scratchgate» και υπερασπίζεται το iPhone 17 Pro

Η κυκλοφορία της σειράς iPhone 17, μαζί με το νέο iPhone Air, δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τους θαυμαστές ούτε από τους επικριτές της Apple. Αν και η εταιρεία κέρδισε θετικά σχόλια για την αντοχή του εξαιρετικά λεπτού iPhone Air, το iPhone 17 Pro βρέθηκε στο επίκεντρο μιας νέας συζήτησης που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ειδικό Τύπο πήρε γρήγορα το παρατσούκλι «scratchgate».

Οι πρώτες παρατηρήσεις προήλθαν από επισκέπτες καταστημάτων της Apple, οι οποίοι εντόπισαν εμφανή σημάδια φθοράς στις συσκευές επίδειξης. Οι γρατζουνιές ήταν ιδιαίτερα αισθητές στο πίσω μέρος, γύρω από την περιοχή του MagSafe. Η συζήτηση πήρε διαστάσεις όταν το Bloomberg δημοσίευσε σχετικό άρθρο την ημέρα της παρουσίασης, ενώ ακολούθησαν δεκάδες βίντεο «durability tests» στο YouTube, τα οποία τροφοδότησαν ακόμα περισσότερο τη δημόσια συζήτηση.

Σε ανακοίνωσή της προς το 9to5Mac, η Apple έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για πραγματικές γρατζουνιές, αλλά για φαινόμενο «material transfer». Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για υπολείμματα που αφήνουν φθαρμένα αξεσουάρ MagSafe τα οποία χρησιμοποιούνται στα καταστήματα. Οι λεκέδες αυτοί, όπως αναφέρει η Apple, αφαιρούνται εύκολα με καθαρισμό και δεν επηρεάζουν το φινίρισμα της συσκευής. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το ίδιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και σε προηγούμενες γενιές iPhone, όπως σε ορισμένα μοντέλα iPhone 16. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, η εταιρεία σχεδιάζει την αντικατάσταση αυτών των φθαρμένων αξεσουάρ με καινούργια.

Η Apple αναγνωρίζει, πάντως, ότι τα εκθεσιακά iPhone υφίστανται πολύ μεγαλύτερη καταπόνηση από τα προσωπικά, αφού περνούν καθημερινά από τα χέρια εκατοντάδων επισκεπτών. Έτσι, φαινόμενα φθοράς που εμφανίζονται στα καταστήματα δεν αντικατοπτρίζουν πάντα τις συνθήκες χρήσης ενός μεμονωμένου κατόχου.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην περιοχή του MagSafe. Ο γνωστός YouTuber JerryRigEverything υπογράμμισε ότι οι υπερυψωμένες άκρες του camera module του iPhone 17 Pro – το αποκαλούμενο «camera plateau» – είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε γρατζουνιές, ακόμη και με ένα απλό κέρμα. Κατά την ανάλυσή του, η απουσία καμπυλών ή λοξοτομήσεων γύρω από το πλαίσιο καθιστά την επιφάνεια πιο εκτεθειμένη.

Η ομάδα του iFixit, μέσα από teardown, προχώρησε βαθύτερα, μιλώντας για πιθανό «spalling», δηλαδή απολέπιση των στρωμάτων ανοδίωσης. Ειδικοί εξήγησαν ότι η εφαρμογή δύο στρώσεων ανοδίωσης, αντί άμεσης επικάλυψης πάνω στο αλουμίνιο, μπορεί να κάνει το υλικό πιο εύθραυστο, ευνοώντας το ξεφλούδισμα.

Απαντώντας, η Apple υποστήριξε ότι τα άκρα του «plateau» έχουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα με άλλες συσκευές της που βασίζονται σε ανοδιωμένο αλουμίνιο, όπως παλαιότερα iPhone και MacBook. Οι επιφάνειες, σύμφωνα με την εταιρεία, έχουν περάσει τα εσωτερικά τεστ αντοχής. Ωστόσο, η Apple αναγνωρίζει ότι με την πάροδο του χρόνου μικροφθορές είναι αναπόφευκτες λόγω καθημερινής χρήσης.

Η Apple κάλεσε τους χρήστες να δουν με κριτική ματιά τα ακραία τεστ που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Πολλά από αυτά, όπως τα Mohs hardness tests, δεν αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες χρήσης. Όπως σημειώνει η εταιρεία, είναι απίθανο ένας χρήστης να επιχειρήσει να χαράξει συνειδητά το κινητό του με κλειδιά εργαστηρίου ή με ειδικά εργαλεία.

Παρά τις κριτικές, τα πρώτα γενικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η σειρά iPhone 17 επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή. Το iPhone Air, παρά το λεπτό προφίλ του, αποδείχθηκε εξαιρετικά στιβαρό, ενώ το Ceramic Shield 2, που ενσωματώθηκε σε όλα τα νέα μοντέλα, εμφανίζει βελτιωμένη προστασία απέναντι σε γρατζουνιές σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Ακόμη και ο JerryRigEverything επιβεβαίωσε ότι το iPhone 17 Pro αντέχει αρκετά, με εξαίρεση τις άκρες γύρω από το module της κάμερας.

Η Apple υπενθυμίζει ότι το iPhone 17 Pro κατασκευάζεται από κράμα αλουμινίου 7000 series, το οποίο χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική. Το υλικό αυτό, ελαφρύτερο από το τιτάνιο που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη γενιά, διαθέτει στρώση ανοδίωσης που, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, ξεπερνά τα βιομηχανικά πρότυπα αντοχής. Εκτός από την αίσθηση στιβαρότητας, η επιλογή του αλουμινίου προσφέρει και πρακτικά πλεονεκτήματα: καλύτερη θερμική απόδοση και βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα, με άμεσο όφελος στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η ίδια η Apple παραδέχεται ότι η αισθητική φθορά είναι αναπόφευκτη σε βάθος χρόνου. Μικρές γρατζουνιές και αμυχές αποτελούν μέρος του κύκλου ζωής κάθε smartphone, ανεξαρτήτως υλικού. Οι θήκες και οι προστασίες μπορούν να μειώσουν το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να το εξαλείψουν.

