iPhone 17 Pro: Τι αναφέρει το iFixit για το περίφημο Scratchgate

Η κυκλοφορία του iPhone 17 Pro από την Apple δεν πέρασε απαρατήρητη, όχι μόνο για τις επιδόσεις και τον νέο σχεδιασμό του, αλλά και για ένα απρόσμενο πρόβλημα που απασχολεί ήδη τους χρήστες. Σύμφωνα με αναφορές, η περιοχή γύρω από το camera plateau φαίνεται ιδιαίτερα ευάλωτη σε γρατζουνιές, κάτι που κίνησε το ενδιαφέρον της iFixit, η οποία αποφάσισε να ερευνήσει το ζήτημα σε βάθος, κυριολεκτικά με μικροσκόπιο.

Στο αναλυτικό teardown βίντεο που δημοσίευσε, η iFixit έδειξε πώς ακριβώς φαίνονται οι γρατζουνιές γύρω από την κάμερα όταν παρατηρούνται με ψηφιακό μικροσκόπιο. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές: οι χαρακιές δεν είναι απλώς επιφανειακές, αλλά δημιουργούν μια μορφή «απολέπισης», κάτι που κάνει τις γραμμές να ξεχωρίζουν πιο έντονα απ’ ό,τι σε άλλα σημεία της συσκευής.

Για να ερμηνεύσει το φαινόμενο, η iFixit συμβουλεύτηκε τον David Niebuhr, μηχανικό και καθηγητή μηχανολογίας. Ο ίδιος εξήγησε πως το πρόβλημα εντοπίζεται στην αιχμηρή γωνία του εξογκώματος της κάμερας, εκεί όπου η διαδικασία ανοδίωσης του αλουμινίου δεν είναι απόλυτα ομοιόμορφη. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, «η Apple θα μπορούσε να είχε αποφύγει το ζήτημα αν είχε επιλέξει μια πιο ομαλή καμπύλη αντί για ένα τόσο απότομο άκρο».

Η επιλογή της Apple να δώσει στο iPhone 17 Pro ένα πιο επιβλητικό camera plateau μπορεί να αναβάθμισε την αισθητική και τη λειτουργικότητα της συσκευής, όμως φαίνεται πως συνοδεύεται από αυτό το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Η iFixit εκτιμά ότι, χωρίς προστατευτική θήκη, οι περισσότεροι χρήστες είναι πιθανό να δουν κάποια στιγμή γρατζουνιές στο συγκεκριμένο σημείο της συσκευής τους .

Αυτό δημιουργεί έναν νέο πονοκέφαλο για τους κατόχους που προτιμούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο χωρίς θήκη, θέλοντας να αναδείξουν το design. Αν και οι γρατζουνιές δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της κάμερας, η αισθητική αλλοίωση σε μια τόσο εμφανή περιοχή δεν περνά απαρατήρητη.

Πέρα από το θέμα των γρατζουνιών, η iFixit αξιολόγησε και τη γενικότερη επισκευασιμότητα του iPhone 17 Pro. Η Apple κέρδισε θετικά σχόλια επειδή η μπαταρία είναι πλέον βιδωμένη, κάτι που διευκολύνει την αντικατάστασή της σε σχέση με παλαιότερα μοντέλα. Ωστόσο, η iFixit δεν παρέλειψε να επισημάνει ένα σημαντικό μειονέκτημα: για τις περισσότερες επισκευές απαιτείται η αφαίρεση της οθόνης, μια διαδικασία που αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας και τον κίνδυνο πρόσθετων ζημιών.