Η Apple ετοιμάζει το iPhone 20 για το 2027

Το 2027 θα σηματοδοτήσει δύο δεκαετίες από την παρουσίαση του πρώτου iPhone και, όπως όλα δείχνουν, η Apple σκοπεύει να γιορτάσει την επέτειο με ένα μοντέλο που θα αλλάξει τα δεδομένα. Σύμφωνα με νέα αναφορά του Omdia και του αναλυτή Heo Moo-yeol, η εταιρεία σχεδιάζει να παραλείψει την ονομασία “iPhone 19” και να περάσει απευθείας στο “iPhone 20”, μια κίνηση με ισχυρό συμβολικό και εμπορικό βάρος, αντίστοιχη με αυτή που έκανε το 2017 με το iPhone X για τη δεκάχρονη επέτειο.

Η Apple φαίνεται να ετοιμάζει το iPhone 20 ως το επόμενο μεγάλο «άλμα» στη σχεδίαση και την ταυτότητα της συσκευής. Το iPhone X είχε καθιερώσει το edge-to-edge display και την κατάργηση του Home Button, αλλάζοντας ριζικά την εμπειρία χρήσης. Αντίστοιχα, το iPhone 20 αναμένεται να επαναπροσδιορίσει την ίδια τη μορφή του smartphone, υιοθετώντας μια αισθητική που θυμίζει ενιαίο κομμάτι γυαλιού χωρίς ορατά πλαίσια.

Πηγές αναφέρουν ότι η συσκευή θα διαθέτει πλήρως bezel-less οθόνη με καμπύλες γραμμές που ενώνουν απρόσκοπτα το μπροστινό και το πίσω μέρος, δίνοντας την εντύπωση πως πρόκειται για ένα μονοκόμματο αντικείμενο υψηλής τεχνολογίας. Ο στόχος είναι σαφής: να δημιουργηθεί ένα iPhone που δείχνει πιο «ζωντανό» και πιο κοντά στο όραμα της Apple για μια απόλυτα καθαρή, διαφανή επιφάνεια αλληλεπίδρασης.

Το 2026, η Apple φαίνεται πως θα δοκιμάσει μια ασυνήθιστη στρατηγική πριν την επέτειο. Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, η εταιρεία σκοπεύει να παραλείψει το βασικό μοντέλο iPhone 18, προσφέροντας αντ’ αυτού τις εκδόσεις iPhone 18 Air και iPhone 18 Pro – μαζί με την πολυαναμενόμενη πρώτη αναδιπλούμενη συσκευή της, το iPhone Fold.

Η μετάβαση αυτή φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για μια νέα εποχή κατηγοριοποίησης. Η Apple ίσως εγκαταλείψει τη λογική των “base models” όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, εστιάζοντας περισσότερο σε ειδικές εμπειρίες:

Η σειρά Air πιθανόν θα στοχεύει στην ελαφριά και πιο προσιτή κατηγορία,

πιθανόν θα στοχεύει στην ελαφριά και πιο προσιτή κατηγορία, Η Pro θα συνεχίσει να αποτελεί την premium εμπειρία,

θα συνεχίσει να αποτελεί την premium εμπειρία, Και το Fold θα εκπροσωπεί τη νέα εποχή των εύκαμπτων οθονών.

Το iPhone 20, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα κάνει την εμφάνισή του στις αρχές του 2027, μαζί με μια φθηνότερη εκδοχή που φημολογείται ότι θα ονομάζεται iPhone 18e. Αυτό το μοντέλο θα στοχεύει στις αναδυόμενες αγορές και θα λειτουργήσει ως συνέχεια της φιλοσοφίας του iPhone SE, συνδυάζοντας σύγχρονο hardware με πιο προσιτή τιμή.

Αργότερα την ίδια χρονιά, πιθανότατα το φθινόπωρο, η Apple θα παρουσιάσει τα πραγματικά «αστέρια» της 20ής επετείου: το iPhone 20 Pro, το iPhone 20 Air και τη δεύτερη γενιά του iPhone Fold. Αυτή η στρατηγική δύο κυμάτων θα επιτρέψει στην εταιρεία να διατηρεί το ενδιαφέρον της αγοράς σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ θα διαφοροποιεί σαφέστερα τις σειρές ανάλογα με τις ανάγκες του κοινού.

Η μεγάλη έμφαση στη σχεδίαση του iPhone 20 φαίνεται να σηματοδοτεί το τέλος της εποχής των εμφανών περιθωρίων και των “notches”. Η οθόνη αναμένεται να ενσωματώνει πλήρως τους αισθητήρες Face ID και την εμπρόσθια κάμερα κάτω από το γυαλί, κάτι που θα επιτρέψει μια πραγματικά αδιάκοπη επιφάνεια προβολής.

Παράλληλα, φήμες θέλουν την Apple να πειραματίζεται με νέες τεχνικές σύνδεσης των εσωτερικών εξαρτημάτων ώστε το σώμα του τηλεφώνου να μην έχει καθόλου εξωτερικές θύρες ή φυσικά κουμπιά – μια ιδέα που η εταιρεία εξερευνά εδώ και χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιήσει πλήρως.

Η επιλογή του αριθμού “20” δεν είναι μόνο συμβολική. Αν η Apple ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική, θα επιχειρήσει να συνδέσει την 20ή επέτειο με ένα προϊόν-δήλωση, που θα συνοψίζει δύο δεκαετίες τεχνολογικής εξέλιξης και σχεδιαστικής ταυτότητας. Όπως το iPhone X σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής στα smartphones, έτσι και το iPhone 20 φιλοδοξεί να γίνει ο ορισμός του «τηλεφώνου του μέλλοντος».

