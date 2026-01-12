Η Apple κατέκτησε την κορυφή των smartphones για το 2025

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία ερευνών Counterpoint Research, η Apple κατάφερε να αποσπάσει το 20% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση αποστολών της τάξεως του 10% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό αποτελεί την υψηλότερη ανάπτυξη ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους κατασκευαστές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Apple σε μια περίοδο που η αγορά προσπαθεί ακόμη να βρει τα πατήματά της.

Η μάχη των αριθμών: Apple εναντίον Samsung

Η νίκη της Apple έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς παραδοσιακά η Samsung κατείχε τα σκήπτρα όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων, χάρη στην ευρεία γκάμα συσκευών της που καλύπτει όλα τα βαλάντια. Ωστόσο, το 2025 έφερε την ανατροπή. Η κορεατική εταιρεία βρέθηκε στη δεύτερη θέση με μερίδιο 19% και μια πιο μετριοπαθή ανάπτυξη της τάξης του 5%. Στην τρίτη θέση σταθεροποιήθηκε η Xiaomi, διατηρώντας το μερίδιό της στο 13%.

Συνολικά, η παγκόσμια αγορά smartphones έδειξε σημάδια ανάκαμψης, καταγράφοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ο κλάδος κινείται σε θετικό πρόσημο, κάτι που οι αναλυτές αποδίδουν σε συγκεκριμένους οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες.

Οι τρεις πυλώνες της επιτυχίας

Πώς όμως κατάφερε η Apple να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον; Η ανάλυση της Counterpoint αναδεικνύει τρεις βασικούς άξονες:

Διείσδυση σε νέες αγορές: Η Apple δεν στηρίχθηκε μόνο στο παραδοσιακά ισχυρό κοινό της σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Αντίθετα, είδε τη ζήτηση να εκτινάσσεται σε αναδυόμενες αγορές και χώρες μεσαίου μεγέθους. Η παρουσία της ενισχύθηκε σημαντικά, αποδεικνύοντας ότι το iPhone αποτελεί πλέον διακαή πόθο για καταναλωτές σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το στοίχημα του iPhone 16 και 17: Η σειρά iPhone 17 κέρδισε σημαντικό έδαφος το τέταρτο τρίμηνο, αμέσως μετά την κυκλοφορία της, δίνοντας την απαραίτητη ώθηση στο τέλος της χρονιάς. Παράλληλα, το προηγούμενο μοντέλο, το iPhone 16, συνέχισε να καταγράφει εξαιρετικές πωλήσεις σε στρατηγικές αγορές όπως η Ιαπωνία, η Ινδία και η Νοτιοανατολική Ασία. Ο κύκλος αναβάθμισης της πανδημίας: Ίσως ο πιο κρίσιμος παράγοντας ήταν η χρονική συγκυρία. Εκατομμύρια χρήστες που είχαν αγοράσει συσκευές κατά τη διάρκεια της πανδημίας έφτασαν στο σημείο που χρειαζόταν να τις αντικαταστήσουν. Αυτός ο μαζικός κύκλος αναβάθμισης δημιούργησε ένα κύμα ζήτησης που η Apple εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Μάλιστα, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η Apple κατέλαβε το 25% των παγκόσμιων αποστολών, το υψηλότερο τριμηνιαίο μερίδιο στην ιστορία της.

Ο ρόλος της χρηματοδότησης και το 5G

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών αλλάζει. Όλο και περισσότεροι χρήστες εκμεταλλεύονται τις επιλογές χρηματοδότησης (δόσεις, προγράμματα παρόχων) για να αποκτήσουν premium συσκευές, κάτι που ευνοεί άμεσα την Apple που δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε αυτή την κατηγορία. Επιπλέον, η αυξανόμενη υιοθέτηση του 5G στις αναδυόμενες αγορές έσπρωξε πολλούς καταναλωτές προς την αγορά νέων, συμβατών συσκευών.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ανησυχίες για τους δασμούς στις ΗΠΑ οδήγησαν τους κατασκευαστές να επισπεύσουν τις αποστολές εμπορευμάτων το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, ο αντίκτυπος αποδείχθηκε ηπιότερος από το αναμενόμενο, χωρίς να διαταράξει σημαντικά τους όγκους πωλήσεων στο δεύτερο μισό του 2025.

«Σύννεφα» για το 2026: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα

Παρά τους πανηγυρισμούς για το 2025, το μέλλον προδιαγράφεται πιο συντηρητικό. Η Counterpoint Research χτυπάει «καμπανάκι» για το 2026, προβλέποντας μια επιβράδυνση της αγοράς. Ο λόγος; Η τεράστια στροφή της βιομηχανίας ημιαγωγών προς την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Tarun Pathak, διευθυντής ερευνών της Counterpoint, εξήγησε ότι η παγκόσμια αγορά smartphones αναμένεται να «μαλακώσει» λόγω ελλείψεων σε μνήμες DRAM και NAND, καθώς και της αύξησης του κόστους των εξαρτημάτων. «Οι κατασκευαστές τσιπ δίνουν πλέον προτεραιότητα στα κέντρα δεδομένων AI (AI data centers) έναντι των smartphones», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αυτό έχει οδηγήσει την εταιρεία ερευνών να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το 2026 κατά 3%. Παρ' όλα αυτά, η Apple και η Samsung αναμένεται να επιδείξουν ανθεκτικότητα, χάρη στις ισχυρές εφοδιαστικές τους αλυσίδες που τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται τέτοιου είδους κρίσεις καλύτερα από τους μικρότερους παίκτες.