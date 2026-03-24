Η Apple κυκλοφορεί τα macOS Tahoe, watchOS, tvOS και visionOS 26.4: Τι νέο φέρνουν

Σύνοψη

Διαθέσιμες από σήμερα οι τελικές εκδόσεις 26.4 για τα λειτουργικά συστήματα macOS Tahoe, watchOS, tvOS και visionOS.

Η ενημέρωση επικεντρώνεται στη σταθερότητα του οικοσυστήματος, την επιδιόρθωση κενών ασφαλείας και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης μπαταρίας.

Το visionOS 26.4 φέρνει βελτιωμένη ακρίβεια στην παρακολούθηση ματιών και χεριών (eye/hand tracking) για το Vision Pro.

Το macOS Tahoe 26.4 επιλύει ζητήματα διαχείρισης μνήμης στον Safari και βελτιώνει την απόκριση του Stage Manager.

Άμεση διαθεσιμότητα των αναβαθμίσεων στους Έλληνες χρήστες μέσω των ρυθμίσεων συστήματος (System Settings) της κάθε συσκευής.

Τι προσφέρουν οι νέες εκδόσεις 26.4 της Apple στα macOS, watchOS, tvOS και visionOS;

Οι ενημερώσεις 26.4 των macOS Tahoe, watchOS, tvOS και visionOS προσφέρουν κυρίως διορθώσεις κρίσιμων σφαλμάτων, κλείσιμο ευπαθειών ασφαλείας (zero-day) και σημαντικές βελτιώσεις στη συνολική σταθερότητα. Παράλληλα, ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα του οικοσυστήματος, βελτιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας στα Apple Watch και αναβαθμίζουν τους αλγόριθμους χωρικής πλοήγησης στο Vision Pro.

Η Apple προχώρησε στη μαζική διάθεση των νέων εκδόσεων λογισμικού για το μεγαλύτερο μέρος των συσκευών της. Οι ενημερώσεις αυτές, αν και δεν φέρνουν ριζικές σχεδιαστικές αλλαγές, αποτελούν ένα κρίσιμο βήμα ωρίμανσης των λειτουργικών συστημάτων πριν από την ανακοίνωση των επόμενων μεγάλων εκδόσεων στο επερχόμενο WWDC του καλοκαιριού.

macOS Tahoe 26.4: Έμφαση στην απόδοση και τη διαχείριση πόρων

Η ενημέρωση για τους υπολογιστές Mac, μεγέθους περίπου 1.2GB (ανάλογα με το μοντέλο), εστιάζει κυρίως στην παραγωγικότητα και την ομαλή λειτουργία κάτω από συνθήκες έντονου φόρτου εργασίας. Σύμφωνα με τα release notes, το macOS Tahoe 26.4 αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα διαρροής μνήμης (memory leaks) που είχαν παρατηρηθεί στον περιηγητή Safari κατά τη χρήση εφαρμογών ιστού (web apps) με βαριά γραφικά.

Επιπλέον, βελτιώνεται αισθητά ο χρόνος απόκρισης του Stage Manager κατά την εναλλαγή μεταξύ πολλών ανοιχτών παραθύρων, ειδικά σε συστήματα με επεξεργαστές της σειράς M-series με βασική μνήμη RAM (8GB). Η Apple διόρθωσε επίσης ένα σφάλμα που προκαλούσε αποσυνδέσεις σε εξωτερικά monitors που συνδέονταν μέσω κόμβων Thunderbolt, ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε αρκετούς επαγγελματίες χρήστες το προηγούμενο διάστημα.

watchOS 26.4: Βελτιστοποίηση της αυτονομίας

Στο μέτωπο των wearables, το watchOS 26.4 έρχεται να διορθώσει μικρά, αλλά εκνευριστικά σφάλματα. Η κύρια εστίαση της ομάδας ανάπτυξης της Apple φαίνεται πως ήταν η κατανάλωση ενέργειας παρασκηνίου. Πολλοί χρήστες Apple Watch Series 9 και Ultra 2 είχαν αναφέρει αυξημένη κατανάλωση μπαταρίας όταν είχαν ενεργοποιημένη τη λειτουργία Always-On Display παράλληλα με συνεχή παρακολούθηση καρδιακών παλμών.

Η έκδοση 26.4 επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο το ρολόι επικοινωνεί με το iPhone για το συγχρονισμό δεδομένων και ειδοποιήσεων, μειώνοντας τα άσκοπα "ξυπνήματα" του επεξεργαστή. Επίσης, αναβαθμίστηκαν οι αλγόριθμοι αναγνώρισης για την αυτόματη έναρξη προπονήσεων, μειώνοντας τα false positives κατά την καθημερινή μετακίνηση.

tvOS 26.4: Σταθερότητα στο έξυπνο σπίτι

Οι ενημερώσεις του tvOS σπάνια περιλαμβάνουν νέα χαρακτηριστικά ορατά στον τελικό χρήστη, και η έκδοση 26.4 δεν αποτελεί εξαίρεση. Η αναβάθμιση περιέχει διορθώσεις "κάτω από το καπό" που αφορούν την αναπαραγωγή βίντεο και την εναλλαγή χρωματικού προφίλ (SDR σε HDR/Dolby Vision).

Ωστόσο, η πιο σημαντική πτυχή του tvOS 26.4 αφορά το ρόλο του Apple TV ως κέντρου διαχείρισης του έξυπνου σπιτιού (Home Hub). Η νέα έκδοση βελτιώνει την ταχύτητα απόκρισης των αξεσουάρ που βασίζονται στο πρότυπο Matter, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για να εκτελεστούν αυτοματισμοί και εντολές μέσω της Siri.

visionOS 26.4: Ωρίμανση του Spatial Computing

Ίσως η πιο κρίσιμη από τις χθεσινές αναβαθμίσεις είναι αυτή του visionOS για το Vision Pro. Η πλατφόρμα, όντας η νεότερη της εταιρείας, λαμβάνει συνεχώς βελτιώσεις για να ενισχύσει την εμπειρία μικτής πραγματικότητας. Το visionOS 26.4 εστιάζει στην εξάλειψη των μικρο-καθυστερήσεων κατά την ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών χωρικών εφαρμογών (spatial apps).

Επιπλέον, βελτιώνεται η ακρίβεια παρακολούθησης των χεριών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μειώνοντας τα σφάλματα επιλογής στοιχείων διεπαφής (UI elements). Η παρακολούθηση των ματιών δέχθηκε επίσης ένα μικρό recalibration update, καθιστώντας την εισαγωγή κειμένου μέσω του εικονικού πληκτρολογίου αισθητά πιο γρήγορη και με λιγότερα τυπογραφικά λάθη.

Διαδικασία εγκατάστασης στην Ελλάδα

Όλες οι παραπάνω ενημερώσεις είναι ήδη διαθέσιμες παγκοσμίως, φυσικά και στην Ελλάδα. Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στις Ρυθμίσεις Συστήματος (System Settings), να επιλέξουν την καρτέλα Γενικά (General) και στη συνέχεια Ενημέρωση Λογισμικού (Software Update). Συνιστάται η εγκατάσταση να γίνει ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε σταθερό δίκτυο Wi-Fi και, για συσκευές με μπαταρία, με το ποσοστό φόρτισης άνω του 50% ή συνδεδεμένες στον φορτιστή.