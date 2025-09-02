Η Apple μειώνει τα επίπεδα ακτινοβολίας του iPhone 12 στην Ευρώπη

Η Apple ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αναβάθμιση λογισμικού για τους κατόχους iPhone 12 σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να μειώσει τα επίπεδα ακτινοβολίας της συσκευής και να τα φέρει σε πλήρη συμφωνία με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επικύρωσε την αρχική ρυθμιστική κίνηση της Γαλλίας, κρίνοντάς την «δικαιολογημένη».

Η υπόθεση ξεκίνησε στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, η Agence Française Nationale des Fréquences (ANFR), εντόπισε ότι το iPhone 12 ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο όριο απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το ανθρώπινο σώμα. Η χώρα τότε απαίτησε από την Apple να διακόψει προσωρινά τις πωλήσεις του μοντέλου και να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις για τις ήδη κυκλοφορούσες συσκευές.

Η Apple ανταποκρίθηκε με αναβάθμιση λογισμικού, προσαρμόζοντας το iPhone 12 ώστε να συμμορφώνεται με το γαλλικό πρωτόκολλο ελέγχου. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έκρυψε ποτέ τις ενστάσεις της, υποστηρίζοντας ότι η μέθοδος μέτρησης που χρησιμοποίησε η ANFR ήταν λανθασμένη. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι γαλλικές αρχές δεν έλαβαν υπόψη τον μηχανισμό «off-body detection» της συσκευής, ο οποίος έχει ελεγχθεί διεθνώς και θεωρείται επαρκής για την τήρηση των προδιαγραφών SAR (Specific Absorption Rate).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζοντας την υπόθεση, στήριξε την προσέγγιση της Γαλλίας και αποφάσισε ότι οι ενέργειες της χώρας ήταν ορθές. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για μια κοινή ευρωπαϊκή εφαρμογή του ίδιου μέτρου. Έτσι, η Apple ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες η αναβάθμιση θα διατεθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε το iPhone 12 να πληροί πλήρως τις απαιτήσεις του μπλοκ.

Παρά τη συμμόρφωση, η Apple παραμένει σταθερή στην άποψή της ότι οι μετρήσεις της ANFR ήταν μεθοδολογικά λανθασμένες. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε:

Συνεχίζουμε να διαφωνούμε με την προσέγγιση των γαλλικών αρχών, ωστόσο σεβόμαστε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι καταναλωτές μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το iPhone 12 «με απόλυτη σιγουριά, όπως έκαναν πάντα».

